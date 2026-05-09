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"Trance – Die Heilkraft der inneren Reise" Dokumentation auf ARTE über Trance aus Sicht der Wissenschaft

Trance-Medizin

"Trance – Die Heilkraft der inneren Reise" Dokumentation auf ARTE über Trance aus Sicht der Wissenschaft

09.05.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Die ARTE-Doku fragt: Ist die Herstellung der Trance ein immer noch verborgener Schatz, ein ungenutztes medizinisches Potenzial zur Heilung von Depressionen und Angstzuständen?
Trance - Die Heilkraft der inneren Reise
Am "Consciousness Center" des Universitätsklinikums Lüttich untersuchen Neurowissenschaftler die Gehirnströme eines in Trance versetzten Patienten.  Fotoquelle: ARTE / Laurent Fénart
Trance - Die Heilkraft der inneren Reise
Während der Zeremonie Santo Daime in Brasilien wird eine Trance herbeigeführt. Der traumartige Zustand ist eine intensive, vorübergehende Veränderung des Bewusstseins, die den Eintritt in andere Wirklichkeitsebenen ermöglicht.  Fotoquelle: ARTE / Tiago Lage Chang
Trance - Die Heilkraft der inneren Reise
Schamane aus dem Volk der Noke Koî - Trance reicht bis in die frühesten menschlichen Kulturen zurück und durchzieht sämtliche Gesellschaften und Epochen.   Fotoquelle: ARTE / Un Film à la patte
Trance - Die Heilkraft der inneren Reise
Durch Trance gewinnt der Patient eine neue Perspektive auf sein Leben und kann deshalb bestimmte psychische Erkrankungen wie Depression, posttraumatische Belastungsstörung oder Sucht besser überwinden.   Fotoquelle: ARTE / Un Film à la patte

Trance gilt als ein Zustand, in den sich vor allem Mystiker und Schamanen gerne versetzen. Noch immer bleibt sie im Bewusstsein vieler den indigenen Völkern am Amazonas oder in Afrika vorbehalten. Dabei kann Trance allen helfen, Stresssituationen oder gar Depressionen zu bewältigen – Forscher haben sie, nicht zuletzt dank moderner bildgebender Beobachtungsmethoden, soeben wieder weltweit entdeckt. Der Film von Cécile Denjean (ARTE F, Erstsendung) zeigt neue Entwicklungen bei der Einbindung von Trancezuständen in die Psychiatrie weltweit.

ARTE
Trance – Die Heilkraft der inneren Reise
Dokumentation • 09.05.2026 • 21:45 Uhr

Traditionell werden von Indigenen natürliche Betäubungsmittel wie die Ayahuaska-Liane eingesetzt. Der Film zeigt allerdings, dass es auch ohne geht – durch Bewegung oder Geräusche. Nachgewiesen wurde von Neurologen durch deren Beobachtungen, dass in Trance verschiedene Gehirnareale intensiver miteinander verbunden werden und so ein neuer Bewusstseinszustand entsteht. In der Vergangenheit standen legalisierte religiöse Zeremonien, aber auch schon touristische Abenteuerlust einander entgegen.

Verbote bis in die 90er-Jahre hielten die sinnvolle Verbreitung in medizinischen Bereichen auf. Dass bei allen Behandlungsmethoden eine medizinische Betreuung notwendig ist, liegt auf der Hand. Das alles wird sonst "zu einer Reise, die man nicht kontrollieren kann", wie es im Film so schön heißt.

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Trance – Die Heilkraft der inneren Reise – Sa. 09.05. – ARTE: 21.45 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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