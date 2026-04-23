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"Reykjavík Fusion": Kritik zur isländischen Serie bei ARTE

Dramaserie

"Reykjavík Fusion": Kritik zur isländischen Serie bei ARTE

23.04.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
ARTE präsentiert mit Reykjavík Fusion eine fesselnde Serie, die die Geschichte eines Ex-Häftlings erzählt, der zwischen Neustart und Kriminalität gefangen ist.
Reykjavík Fusion
Koch Jónas (Ólafur Darri Ólafsson) und seine kulinarische Mitstreiterin Júlía (Unnur Birna Jónsdóttir Backman) wissen, wie viel vom ersten Eindruck der Testesser im Restaurant abhängt.  Fotoquelle: Arte/Jónatan Grétarsson
Reykjavík Fusion
Jónas (Ólafur Darri Ólafsson) wirkt zunehmend verzweifelt, als er erfährt, dass ihm keine Bank einen Kredit gewähren möchte.  Fotoquelle: Arte/Jónatan Grétarsson
Reykjavík Fusion
Kristján (Þröstur Leó Gunnarsson) setzt seinen ehemaligen Mithäftling zunehmend unter Druck.  Fotoquelle: Arte/Jónatan Grétarsson
Reykjavík Fusion
Ein erster Erfolg: Den Testessern schmeckt es im Restaurant gut.  Fotoquelle: Arte/Jónatan Grétarsson
Reykjavík Fusion
Jónas (Ólafur Darri Ólafsson) gerät immer stärker unter Druck.  Fotoquelle: Arte/Jónatan Grétarsson
Reykjavík Fusion
Marý (Hera Hilmar) verfolgt Geschäft, von denen Koch Jónas (Ólafur Darri Ólafsson, Mitte) lieber nichts wissen sollt.  Fotoquelle: Arte/Jónatan Grétarsson

Im Mittelpunkt steht der talentierte Koch Jónas (Ólafur Darri Ólafsson), der nach einer Gefängnisstrafe wegen Versicherungsbetrugs vor den Trümmern seines Lebens steht. Sein Ziel: ein sauberer Neustart – nicht zuletzt, um die Auflagen des Jugendamts zu erfüllen und das geteilte Sorgerecht für seine Kinder zu sichern. Doch der Weg zurück in ein normales Leben erweist sich als schwierig. Selbst ein Job als Kita-Koch endet schnell, nachdem besorgte Eltern von seiner Vergangenheit erfahren.

ARTE
Reykjavík Fusion
Serie • 23.04.2026 • 21:45 Uhr

Trotz Rückschlägen hält Jónas an seinem Traum fest, ein eigenes Restaurant mit isländischer Fusionsküche zu eröffnen. Doch als Ex-Häftling findet er keine Investoren. Erst ein ehemaliger Mithäftling bringt Bewegung in die Sache: Gangsterboss Kristján (Þröstur Leó Gunnarsson) bietet ihm Unterstützung an – inklusive einer passenden Location. Was zunächst wie die große Chance wirkt, entpuppt sich jedoch schnell als riskanter Deal.

Falsche Würzung: Wenn dubiose Köche mitmischen

Der Haken: Das Restaurant soll zugleich der Geldwäsche dienen. Jónas, der eigentlich unauffällig seine Bewährungszeit überstehen wollte, sieht dennoch keine Alternative und lässt sich auf das Angebot ein. Während er sich um den kulinarischen Erfolg kümmert, übernimmt Kristjáns rechte Hand Marý (Hera Hilmar), wie es in der atmosphärisch dichten Serie heißt: "die Bücher – und den Rest". Anfangs scheint der Plan aufzugehen: Ein gelungenes Testessen und die Unterstützung seiner 17-jährigen Tochter Ellen (Molly Mitchell), die im Restaurant arbeitet, geben Anlass zur Hoffnung.

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Doch die Situation kippt, als ein unerwarteter Besucher auftaucht und deutlich macht, dass die Geschäfte im Hintergrund weit gefährlicher sind als angenommen. Jónas muss erkennen, dass er längst tiefer in kriminelle Machenschaften verstrickt ist, als ihm lieb ist – und ein Ausstieg immer schwieriger wird.

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"Reykjavík Fusion" verbindet Elemente von Familiendrama, Milieustudie und Thriller und zeichnet dabei ein vielschichtiges Bild von Schuld, Verantwortung und zweiten Chancen. Die Serie gilt zudem als Meilenstein der isländischen Fernsehproduktion: "Reykjavík Fusion" war die erste isländische Serie, die beim Festival CannesSéries gezeigt wurde.

In der Hauptrolle ist der isländisch-amerikanische Schauspieler und Produzent Ólafur Darri Ólafsson zu sehen, der international unter anderem durch "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty" (2013) und "BFG – Big Friendly Giant" (2016) bekannt wurde. Auch Serienfans dürften ihn wiedererkennen: In der isländisch-deutschen Produktion "Trapped – Gefangen in Island" spielte er die Rolle des Kommissars Andri Ólafsson.

ARTE zeigt alle sechs Episoden von "Reykjavík Fusion" in einer Blockprogrammierung direkt im Anschluss aneinander. Los geht's mit dem langen Serienabend um 21.45 Uhr, die zweite Folge beginnt um 22.35 Uhr.

Reykjavík Fusion – Do. 23.04. – ARTE: 21.45 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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