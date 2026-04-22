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Birgit Schrowange im Laufe der Jahrzehnte in Bildern

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Birgit Schrowange im Laufe der Jahrzehnte in Bildern

22.04.2026, 14.17 Uhr
Von den frühen Jahren als ZDF-Ansagerin über den Durchbruch im Privatfernsehen bis hin zu Jahrzehnten als gefeierte RTL-Moderatorin: Birgit Schrowange hat sich stets neu erfunden. Mit Eleganz, Professionalität und einem unverwechselbaren Stil prägt sie seit über 30 Jahren die deutsche Fernsehlandschaft und gilt heute als Symbol für Stärke, Natürlichkeit und Stil.
Birgit Schrowange in einem Rahmen
In ihren ersten TV-Jahren präsentiert sich Birgit Schrowange im typischen 80er-Look: voluminöse Frisur, klare Linien und eine spürbare Selbstsicherheit. Schon damals fällt ihre starke Präsenz vor der Kamera auf.  Fotoquelle: picture alliance/United Archives
Birgit Schrowange
1988 moderiert die junge ZDF-Ansagerin souverän das Fernsehprogramm und beweist früh Charisma und Professionalität, die sie später auszeichnen werden.  Fotoquelle: picture-alliance/ dpa
Birgit Schrowange
Mit Formaten wie „Wiedersehen macht Freude“ erreicht Birgit Schrowange ein größeres Publikum. Ihr Stil wirkt klarer, ihr Auftreten zunehmend selbstbewusst.  Fotoquelle: picture alliance/United Archives
Birgit Schrowange
Als junge Moderatorin sammelt sie wertvolle TV-Erfahrung und entwickelt ihren unverwechselbaren professionellen Stil, wie bei einem Shooting in New York 1993 sichtbar wird.  Fotoquelle: picture alliance / Andreas Keuchel
Birgit Schrowange
In den frühen 90ern etabliert sie sich fest im deutschen Fernsehen. Optisch setzt sie nun auf Eleganz statt auf verspielte Experimente.   Fotoquelle: picture alliance / teutopress
Birgit Schrowange
In gesellschaftlich relevanten Formaten zeigt sie Haltung und Seriosität. Ihr Auftreten wird ruhiger, reifer und glaubwürdiger.  Fotoquelle: picture alliance / teutopress
Birgit Schrowange
Als Gesicht von „Extra – Das RTL-Magazin“ prägt sie über Jahrzehnte das investigative Fernsehen. Ihr Stil steht für Klarheit, Stärke und Professionalität.  Fotoquelle: picture alliance / teutopress
Birgit Schrowange
1995 zeigt Birgit Schrowange bei einem Fotoshooting ihre elegante und anspruchsvolle Seite. Mit klaren Linien, souveränem Ausdruck und stilsicherem Auftreten verkörpert sie Professionalität und zeitlose Klasse.  Fotoquelle: picture alliance/United Archives
Birgit Schrowange
Blazer, klare Schnitte und dezente Farbtöne betonen Birgit Schrowanges Kompetenz als Journalistin, während Glamour zugunsten von Autorität zurücktritt. 1997 bei einem Fotoshooting in Berlin während der Dreharbeiten für ihr neues Lifestyle-Magazin „Life! Die Lust zu leben“ strahlt sie Professionalität aus.  Fotoquelle: picture-alliance / dpa
Birgit Schrowange
Zwischen 1998 und 2006 zeigte Birgit Schrowange gemeinsam mit ihrem Partner Markus Lanz, wie sie private Momente charmant ins Rampenlicht bringt. Neben ihrem souveränen Auftreten strahlt sie Glamour und stilsichere Eleganz aus, die das Publikum begeistert.  Fotoquelle: picture-alliance / Sven Simon
Birgit Schrowange
Anfang der 2000er zeigt Birgit Schrowange bei einem Pressetermin in Hamburg ihre neue Frisur und ein elegantes Styling.   Fotoquelle: picture-alliance / dpa
Birgit Schrowange
Am 7. April 2008 feiert Birgit Schrowange ihren 50. Geburtstag, mit eleganter Bob-Frisur und zeitloser Ausstrahlung. Chic und selbstbewusst zeigt sie, dass Stil und Persönlichkeit kein Alter kennen.  Fotoquelle: picture alliance
Birgit Schrowange
2012 betritt Birgit Schrowange den roten Teppich der Tribute to Bambi-Gala in Berlin, mit einer stilvollen Frisur à la Audrey Hepburn aus „Breakfast at Tiffany’s“. Elegant und zeitlos beweist sie, dass Glamour und Klasse Hand in Hand gehen.  Fotoquelle: picture alliance / dpa
Birgit Schrowange
Bei einem Fototermin in 2014 zeigt sie, dass Frauen im Fernsehen sich entwickeln dürfen, ohne ihre Ausstrahlung zu verlieren. Optische Natürlichkeit wird zu einem ihrer stärksten Markenzeichen.  Fotoquelle: picture alliance / dpa-mag
Birgit Schrowange
2017 startet Birgit Schrowange mit einem neuen Look, und der bewusste Verzicht aufs Färben sorgt seitdem für Aufsehen. 2018 strahlt sie mit ihren grauen Haaren selbstbewusst über den roten Teppich der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises und setzt ein starkes Zeichen für Natürlichkeit und Selbstakzeptanz.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon
Birgit Schrowange
Ende 2019 mit dem Rückzug aus festen Nachrichtenformaten beginnt ein neuer Abschnitt. Ihr Stil wird persönlicher, weicher und freier.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress
Birgit Schrowange
Abseits des harten Nachrichtenalltags zeigt Birgit Schrowange mehr Facetten. Mode wird zum Ausdruck von Lebensfreude. 2023, bei der Verleihung des Staatspreises des Landes Nordrhein-Westfalen, beweist sie, dass Stil und Persönlichkeit auch auf offiziellen Anlässen perfekt zusammenpassen.   Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures
Birgit Schrowange
2023 zeigt Birgit Schrowange bei der MDR-Talkshow Riverboat, dass ihr Look Haltung und Persönlichkeit transportiert. Authentizität wird dabei zu ihrem unverwechselbaren Markenzeichen, charmant und präsent.  Fotoquelle: picture alliance / ZB
Birgit Schrowange
Seit 2017 gehen Birgit Schrowange und ihr Ehemann Frank Spothelfer gemeinsam durchs Leben. 2025 strahlen sie zusammen auf dem roten Teppich und zeigen, wie stilvoll und harmonisch ein Paar auftreten kann.   Fotoquelle: picture alliance / dpa
Birgit Schrowange
Von der jungen Moderatorin zur selbstbewussten Medienfrau. ihre Entwicklung spiegelt Jahrzehnte Fernsehgeschichte. Und zeigt: Veränderung kann Stärke sein.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon

Die Anfänge

In ihren ersten TV-Jahren präsentiert sich Birgit Schrowange im typischen 80er-Look: voluminöse Frisur, klare Linien und eine spürbare Selbstsicherheit. Schon damals fällt ihre starke Präsenz vor der Kamera auf.

Frühe TV-Präsenz

1988 moderiert die junge ZDF-Ansagerin souverän das Fernsehprogramm und beweist früh Charisma und Professionalität, die sie später auszeichnen werden.

Durchbruch im Privatfernsehen

Mit Formaten wie „Wiedersehen macht Freude“ erreicht Birgit Schrowange ein größeres Publikum. Ihr Stil wirkt klarer, ihr Auftreten zunehmend selbstbewusst.

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Auf dem Weg zum Ruhm

Als junge Moderatorin sammelt sie wertvolle TV-Erfahrung und entwickelt ihren unverwechselbaren professionellen Stil, wie bei einem Shooting in New York 1993 sichtbar wird.

Der Weg ins Fernsehen

In den frühen 90ern etabliert sie sich fest im deutschen Fernsehen. Optisch setzt sie nun auf Eleganz statt auf verspielte Experimente.

Erfolg mit journalistischem Anspruch

In gesellschaftlich relevanten Formaten zeigt sie Haltung und Seriosität. Ihr Auftreten wird ruhiger, reifer und glaubwürdiger.

Die Extra-Jahre

Als Gesicht von „Extra – Das RTL-Magazin“ prägt sie über Jahrzehnte das investigative Fernsehen. Ihr Stil steht für Klarheit, Stärke und Professionalität.

Eleganz pur

1995 zeigt Birgit Schrowange bei einem Fotoshooting ihre elegante und anspruchsvolle Seite. Mit klaren Linien, souveränem Ausdruck und stilsicherem Auftreten verkörpert sie Professionalität und zeitlose Klasse.

Powerfrau der 90er

Blazer, klare Schnitte und dezente Farbtöne betonen Birgit Schrowanges Kompetenz als Journalistin, während Glamour zugunsten von Autorität zurücktritt. 1997 bei einem Fotoshooting in Berlin während der Dreharbeiten für ihr neues Lifestyle-Magazin „Life! Die Lust zu leben“ strahlt sie Professionalität aus.

Privates und Öffentlichkeit

Zwischen 1998 und 2006 zeigte Birgit Schrowange gemeinsam mit ihrem Partner Markus Lanz, wie sie private Momente charmant ins Rampenlicht bringt. Neben ihrem souveränen Auftreten strahlt sie Glamour und stilsichere Eleganz aus, die das Publikum begeistert.

Phase mit Stil

Anfang der 2000er zeigt Birgit Schrowange bei einem Pressetermin in Hamburg ihre neue Frisur und ein elegantes Styling.

50 und strahlend

Am 7. April 2008 feiert Birgit Schrowange ihren 50. Geburtstag, mit eleganter Bob-Frisur und zeitloser Ausstrahlung. Chic und selbstbewusst zeigt sie, dass Stil und Persönlichkeit kein Alter kennen.

Klassische Eleganz

2012 betritt Birgit Schrowange den roten Teppich der Tribute to Bambi-Gala in Berlin, mit einer stilvollen Frisur à la Audrey Hepburn aus „Breakfast at Tiffany’s“. Elegant und zeitlos beweist sie, dass Glamour und Klasse Hand in Hand gehen.

Veränderung mit Haltung

Bei einem Fototermin in 2014 zeigt sie, dass Frauen im Fernsehen sich entwickeln dürfen, ohne ihre Ausstrahlung zu verlieren. Optische Natürlichkeit wird zu einem ihrer stärksten Markenzeichen.

Graue Haare als Statement

2017 startet Birgit Schrowange mit einem neuen Look, und der bewusste Verzicht aufs Färben sorgt seitdem für Aufsehen. 2018 strahlt sie mit ihren grauen Haaren selbstbewusst über den roten Teppich der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises und setzt ein starkes Zeichen für Natürlichkeit und Selbstakzeptanz.

Abschied vom täglichen Nachrichtendruck

Ende 2019 mit dem Rückzug aus festen Nachrichtenformaten beginnt ein neuer Abschnitt. Ihr Stil wird persönlicher, weicher und freier.

Neuer Fokus, neues Auftreten

Abseits des harten Nachrichtenalltags zeigt Birgit Schrowange mehr Facetten. Mode wird zum Ausdruck von Lebensfreude. 2023, bei der Verleihung des Staatspreises des Landes Nordrhein-Westfalen, beweist sie, dass Stil und Persönlichkeit auch auf offiziellen Anlässen perfekt zusammenpassen.

Medienpräsenz mit Botschaft

2023 zeigt Birgit Schrowange bei der MDR-Talkshow Riverboat, dass ihr Look Haltung und Persönlichkeit transportiert. Authentizität wird dabei zu ihrem unverwechselbaren Markenzeichen, charmant und präsent.

Glamouröses Power-Paar

Seit 2017 gehen Birgit Schrowange und ihr Ehemann Frank Spothelfer gemeinsam durchs Leben. 2025 strahlen sie zusammen auf dem roten Teppich und zeigen, wie stilvoll und harmonisch ein Paar auftreten kann.

Ikone der Selbstbestimmung

Von der jungen Moderatorin zur selbstbewussten Medienfrau. ihre Entwicklung spiegelt Jahrzehnte Fernsehgeschichte. Und zeigt: Veränderung kann Stärke sein.

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