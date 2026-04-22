Birgit Schrowange im Laufe der Jahrzehnte in Bildern

In ihren ersten TV-Jahren präsentiert sich Birgit Schrowange im typischen 80er-Look: voluminöse Frisur, klare Linien und eine spürbare Selbstsicherheit. Schon damals fällt ihre starke Präsenz vor der Kamera auf. Fotoquelle: picture alliance/United Archives

1988 moderiert die junge ZDF-Ansagerin souverän das Fernsehprogramm und beweist früh Charisma und Professionalität, die sie später auszeichnen werden. Fotoquelle: picture-alliance/ dpa

Mit Formaten wie „Wiedersehen macht Freude“ erreicht Birgit Schrowange ein größeres Publikum. Ihr Stil wirkt klarer, ihr Auftreten zunehmend selbstbewusst. Fotoquelle: picture alliance/United Archives

Als junge Moderatorin sammelt sie wertvolle TV-Erfahrung und entwickelt ihren unverwechselbaren professionellen Stil, wie bei einem Shooting in New York 1993 sichtbar wird. Fotoquelle: picture alliance / Andreas Keuchel

In den frühen 90ern etabliert sie sich fest im deutschen Fernsehen. Optisch setzt sie nun auf Eleganz statt auf verspielte Experimente. Fotoquelle: picture alliance / teutopress

In gesellschaftlich relevanten Formaten zeigt sie Haltung und Seriosität. Ihr Auftreten wird ruhiger, reifer und glaubwürdiger. Fotoquelle: picture alliance / teutopress

Als Gesicht von „Extra – Das RTL-Magazin“ prägt sie über Jahrzehnte das investigative Fernsehen. Ihr Stil steht für Klarheit, Stärke und Professionalität. Fotoquelle: picture alliance / teutopress

1995 zeigt Birgit Schrowange bei einem Fotoshooting ihre elegante und anspruchsvolle Seite. Mit klaren Linien, souveränem Ausdruck und stilsicherem Auftreten verkörpert sie Professionalität und zeitlose Klasse. Fotoquelle: picture alliance/United Archives

Blazer, klare Schnitte und dezente Farbtöne betonen Birgit Schrowanges Kompetenz als Journalistin, während Glamour zugunsten von Autorität zurücktritt. 1997 bei einem Fotoshooting in Berlin während der Dreharbeiten für ihr neues Lifestyle-Magazin „Life! Die Lust zu leben“ strahlt sie Professionalität aus. Fotoquelle: picture-alliance / dpa

Zwischen 1998 und 2006 zeigte Birgit Schrowange gemeinsam mit ihrem Partner Markus Lanz, wie sie private Momente charmant ins Rampenlicht bringt. Neben ihrem souveränen Auftreten strahlt sie Glamour und stilsichere Eleganz aus, die das Publikum begeistert. Fotoquelle: picture-alliance / Sven Simon

Anfang der 2000er zeigt Birgit Schrowange bei einem Pressetermin in Hamburg ihre neue Frisur und ein elegantes Styling. Fotoquelle: picture-alliance / dpa

Am 7. April 2008 feiert Birgit Schrowange ihren 50. Geburtstag, mit eleganter Bob-Frisur und zeitloser Ausstrahlung. Chic und selbstbewusst zeigt sie, dass Stil und Persönlichkeit kein Alter kennen. Fotoquelle: picture alliance

2012 betritt Birgit Schrowange den roten Teppich der Tribute to Bambi-Gala in Berlin, mit einer stilvollen Frisur à la Audrey Hepburn aus „Breakfast at Tiffany’s“. Elegant und zeitlos beweist sie, dass Glamour und Klasse Hand in Hand gehen. Fotoquelle: picture alliance / dpa

Bei einem Fototermin in 2014 zeigt sie, dass Frauen im Fernsehen sich entwickeln dürfen, ohne ihre Ausstrahlung zu verlieren. Optische Natürlichkeit wird zu einem ihrer stärksten Markenzeichen. Fotoquelle: picture alliance / dpa-mag

2017 startet Birgit Schrowange mit einem neuen Look, und der bewusste Verzicht aufs Färben sorgt seitdem für Aufsehen. 2018 strahlt sie mit ihren grauen Haaren selbstbewusst über den roten Teppich der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises und setzt ein starkes Zeichen für Natürlichkeit und Selbstakzeptanz. Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon

Ende 2019 mit dem Rückzug aus festen Nachrichtenformaten beginnt ein neuer Abschnitt. Ihr Stil wird persönlicher, weicher und freier. Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress

Abseits des harten Nachrichtenalltags zeigt Birgit Schrowange mehr Facetten. Mode wird zum Ausdruck von Lebensfreude. 2023, bei der Verleihung des Staatspreises des Landes Nordrhein-Westfalen, beweist sie, dass Stil und Persönlichkeit auch auf offiziellen Anlässen perfekt zusammenpassen. Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures

2023 zeigt Birgit Schrowange bei der MDR-Talkshow Riverboat, dass ihr Look Haltung und Persönlichkeit transportiert. Authentizität wird dabei zu ihrem unverwechselbaren Markenzeichen, charmant und präsent. Fotoquelle: picture alliance / ZB

Seit 2017 gehen Birgit Schrowange und ihr Ehemann Frank Spothelfer gemeinsam durchs Leben. 2025 strahlen sie zusammen auf dem roten Teppich und zeigen, wie stilvoll und harmonisch ein Paar auftreten kann. Fotoquelle: picture alliance / dpa