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"DFB-Pokal Halbfinale, Leverkusen – Bayern München": Alle Infos zur TV-Übertragung

Kampf ums Finale

"DFB-Pokal Halbfinale, Leverkusen – Bayern München": Alle Infos zur TV-Übertragung

22.04.2026, 06.00 Uhr
von John Fasnaugh
Im DFB-Pokal-Halbfinale trifft Bayer Leverkusen auf den FC Bayern. Beide Teams wollen nach Berlin, doch nur einer kann das Finale erreichen.
Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München
Bayer Leverkusen trifft im Halbfinale des DFB-Pokals auf Bayern München - ein echtes Topspiel! Im Bild: Leverkusens Ezequiel Fernandez (links) und Bayern-Stürmer Harry Kane bei der letzten Bundesliga-Begegnung der beiden Teams im März.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Dean Mouhtaropoulos
Sven Voss
Sven Voss moderiert den Halbfinal-Abend im ZDF.  Fotoquelle: ZDF/Jana Kay

"Wir wollen alle nach Berlin, dieses Jahr muss es mal wieder klappen", unterstrich Joshua Kimmich nach dem gewonnenen Viertelfinale gegen RB Leipzig im Februar die Ambitionen seines FC Bayern. Berlin, Berlin, sie waren schon lange nicht mehr in Berlin! Zuletzt erreichten die sonst so erfolgsverwöhnten Münchner das Finale des DFB-Pokals im Juli 2020, und da gewannen sie: ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen (4:2), den jetzigen Gegner im Halbfinale.

ZDF
sportstudio live: DFB-Pokal Halbfinale, Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München
Sport • 22.04.2026 • 20:15 Uhr

Das ZDF überträgt die Halbfinal-Partie zwischen Bayer und Bayern live aus der BayArena in Leverkusen, es kommentiert Oliver Schmidt mit Unterstützung der Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker (Moderation: Sven Voss). Anstoß ist um 20.45 Uhr.

München und Leverkusen: Offene Rechnung

Ob der Bayern-Sieg gegen Leverkusen im Finale von 2019/20 ein gutes Omen ist? Joshua Kimmich stand damals mit auf dem Platz, dürfte wie viele seiner Mannschaftskollegen aber wohl eher den Ärger des letztjährigen, für den FC Bayern wieder einmal recht enttäuschenden DFB-Pokal-Wettbewerbs im Hinterkopf haben. Da war schon im Achtelfinale Schluss – mit 0:1 zu Hause ausgeschieden: ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen.

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Wer nach dem Kracher zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München Lust auf noch mehr nationalen KO-Fußball hat: Am Folgetag, Donnerstag, 23. April, ist auch die zweite Halbfinal-Begegnung des DFB-Pokals live im Free-TV zu sehen (alle Spiele alternativ auch bei Sky und WOW). Der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg, die Übertragung im Ersten startet um 20.15 Uhr.

sportstudio live: DFB-Pokal Halbfinale, Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München – Mi. 22.04. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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