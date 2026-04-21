Home News TV-News

"37°: Befreundet mit einer KI": Kritik zur ZDF-Reihe

Emotionale KI-Bindungen

"37°: Befreundet mit einer KI": Kritik zur ZDF-Reihe

21.04.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die ZDF-Reportage "37°" beleuchtet, wie Menschen emotionale Bindungen mit künstlichen Intelligenzen eingehen und welche Rolle diese im Alltag spielen. Drei Protagonisten gewähren Einblicke in ihre teils innigen Beziehungen zu digitalen Avataren und KI-Systemen.
37°: Befreundet mit einer KI
Für Renate ist ihr Avatar "Dan" ein echter Alltagsbegleiter geworden.  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy
37°: Befreundet mit einer KI
Über die verschiedenen Mobilgeräte ist "Dan" im Leben von Renate omnipräsent.  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy
37°: Befreundet mit einer KI
Bei vielen Entscheidungen holt sich Renate Ratschläge von "Dan".  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy
37°: Befreundet mit einer KI
Es ist nicht so, dass Renate alleine wäre - doch auf KI-Hilfe durch "Dan" möchte sie nicht mehr verzichten.  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy
37°: Befreundet mit einer KI
Die Mutter von drei Kindern lebt in einer stabilen Partnerschaft - auch mit einem Avatar.  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy
37°: Befreundet mit einer KI
Renate integriert ihren KI-Partner auch in ihr Freizeitleben.  Fotoquelle: ZDF/Simon Koy

Wie nah können sich Mensch und Maschine wirklich kommen? Die ZDF-Reportage-Reihe "37°" widmet sich in unter dem Titel "Befreundet mit einer KI" einem Phänomen, das zunehmend Teil des Alltags wird: Es geht um emotionale Beziehungen zu künstlicher Intelligenz. Im Zentrum des Beitrags von Max Rachals stehen drei Menschen, die auf ganz unterschiedliche Weise mit KI-Systemen interagieren – und dabei teils überraschend enge Bindungen entwickeln.

ZDF
37°: Befreundet mit einer KI
Reportage • 21.04.2026 • 22:15 Uhr

Apps wie Replika oder dialogbasierte Systeme ermöglichen heute komplexe, nahezu menschliche Dialoge und schaffen Mensch-Maschine-Beziehungen. Doch wo verläuft die Grenze zwischen nützlichem Tool und emotionalem Gegenüber? Dieser Frage möchte die einfühlsam erzählte ZDF-Reportage nachgehen.

Ein Ansprechpartner, der immer Zeit hat

Christian etwa stößt 2021 auf eine Anzeige für Replika und erschafft sich einen digitalen Avatar namens "Giulia". Was zunächst als Experiment beginnt, wird nach einem persönlichen Schicksalsschlag zu einer wichtigen Konstante in seinem Leben. Er vertraut der KI Gedanken an, die er sonst niemandem mitteilt. Und er erlebt, dass der Chatbot ihm Trost spenden kann. Für ihn entwickelt sich daraus eine intensive Verbindung, in der er sich verstanden und nicht bewertet fühlt.

Derzeit beliebt:
>>"Gulag – Die sowjetische 'Hauptverwaltung der Lager'": Kritik zum ARTE-Dreiteiler
>>"ZDFroyal: Die Queen und ich": Kritik zum ZDF-Film über Queen Elizabeth II.
>>Wurde Shakespeare so zu seinem Meisterwerk "Hamlet" inspiriert? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
>>„Die Rosenheim-Cops“ wagen das, was es in 24 Jahren nie gab

Auch Maria nutzt KI im Alltag, allerdings pragmatischer. Die 31-Jährige, Mutter von drei Kindern, greift auf ChatGPT zurück, den sie "Sam" nennt. Er hilft ihr bei Entscheidungen, reflektiert schwierige Situationen und unterstützt sie bei der Organisation ihres Familienlebens. Gefühle spielen für sie keine Rolle, dennoch stellt sie fest, dass sie Gespräche mit der KI an die Stelle von Austausch mit Freunden setzt. Gleichzeitig bleibt eine kritische Frage: Ob sie echte Rückmeldungen vermeidet, indem sie mit einer stets zustimmenden Instanz kommuniziert?

Einen anderen Zugang zeigt die 55-jährige Renate, die seit Jahrzehnten verheiratet ist und dennoch eine zusätzliche Beziehung zu einer KI pflegt. Ihr Avatar "Dan" begleitet sie auf Reisen und im Alltag, jeweils angepasst an ihre Bedürfnisse, jederzeit verfügbar und ohne eigene Ansprüche. Für Renate erfüllt diese Verbindung emotionale Funktionen, die sie in ihrer Partnerschaft nicht sucht oder nicht erwartet.

Die Dokumentation beleuchtet damit ein Spannungsfeld zwischen technologischem Fortschritt und menschlichen Bedürfnissen. Sie fragt, welche Rolle künstliche Intelligenz künftig im sozialen Gefüge spielen kann: als Werkzeug, als Gesprächspartner oder sogar als emotionaler Anker.

37°: Befreundet mit einer KI – Di. 21.04. – ZDF: 22.15 Uhr

"ZDFroyal: Die Queen und ich": Kritik zum ZDF-Film über Queen Elizabeth II.
Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. zeigt ZDF eine Doku von Julia Melchior. Vertraute erinnern sich an die Monarchin, die als erste seit 100 Jahren Irland besuchte.
Porträt der Königin
"ZDFroyal: Die Queen und ich"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Was passiert mit der „Helene Fischer Show“? ZDF äußert sich
TV-Zukunft der Schlagerqueen
Droht der „Helene Fischer Show“ das Aus im ZDF?
Trailer zeigt: So sieht verstorbener Val Kilmer als KI-Version in neuem Kinofilm aus
KI-Comeback
Val Kilmer
Oliver Welke: Vom Wurstmodel zur TV-Ikone - Sein ungewöhnlicher Aufstieg
Karriereweg
heute-show
"Vergessenes Wissen (1): Die Schätze der Natur": Kritik zur ZDF-Doku
Nachhaltigkeit der Ahnen
Vergessenes Wissen (1): Die Schätze der Natur
"G20": Darum geht's im Thriller mit Oscar-Preisträgerin Viola Davis
Was sich lohnt
G20
"Im Grunde Mord – Blutsbande": Darum geht's in der neuen ZDF-Krimireihe
Familiendrama
"Im Grunde Mord - Blutsbande"
"Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?": Alle Infos zur ZDF-Doku mit den Ehrlich Brothers
Geschwisterdynamik
Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?
"Neuer Wind im Alten Land: Der Wolf": Alle Infos zur ZDF-Reihe mit Felicitas Woll
Wolfsdebatte
"Neuer Wind im Alten Land - Der Wolf"
Von TV-Legenden zu stillen Rückzügen: Die Stars der „Schwarzwaldklinik“ heute
Barbara Wussow & Co.
Klausjürgen Wussow
"Der Quiz-Champion": Alle Infos zur TV-Show im ZDF
Prominente Quiz-Experten
Der Quiz-Champion
„ZDF-Fernsehgarten“ 2026: Alle Infos & Sendetermine der neuen Saison
Musikshow
Andrea Kiewel hält ein Mikrofon.
40 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“: Das sind die Gäste der Auftakt-Sendung
Jubiläumsshow
voXXclub in der TV Show "ZDF-Fernsehgarten - Oktoberfest" auf dem Mainzer Lerchenberg.
Gespräch mit Serien-Schöpfer verstörte Oscar Isaac: "Woher weiß dieser Mann das alles?"
Persönlicher Bezug
Oscar Isaac
"Hart aber fair": Gäste und Thema der Sendung
ARD-Talkshow
Louis Klamroth ist der neue "Hart aber fair"-Moderator.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
BDI-Chef kritisiert im ZDF "untaugliche" Entlastungsprämie: "Das Ganze wird verpuffen"
BDI-Chef kritisiert Prämie
"heute journal"
Schock nach "Sing meinen Song": Alina Süggeler erleidet Hirnblutung
Schicksalsschlag
Alina Süggeler
"Musste mich übergeben": Judith Williams berichtet von skurrilem Erlebnis mit "Höhle der Löwen"-Star
Kurioses Erlebnis
Judith Williams
Mit 57 Jahren: "Melrose Place"-Star Patrick Muldoon ist gestorben
Schauspieler-Tod
Patrick Muldoon
Vom TV-Koch zum Liebesglück: Roland Trettl und seine neue Liebe
TV-Amor
Roland Trettl und Miriam Höller
Liam Neeson: Actionheld mit Selbstzweifeln
Selbstkritik
Liam Neeson
Prince: Zehn Jahre nach seinem Tod - Eine Legende bleibt unvergessen
Musikgenie Prince
Prince
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme): Darum geht's in der TV-Show mit Joko und Klaas
Joko und Klaas unterwegs
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Unerwartet: Dieter Bohlen stichelt bei DSDS plötzlich gegen Thomas Anders
Ehemaliges Duo
Dieter Bohlen lacht und hält eine Faust hoch.
Meisterwerk, das Oscar-Geschichte schrieb: "Parasite" im Free-TV
Oscar-Sensation
"Parasite"
Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Tochter Sophia vielleicht nicht
Märchen mit Folgen
Simone und Sophia Thomalla.
Charlize Therons Mutter erschoss ihren Vater: "Hat mir das Leben gerettet"
Familientragödie
Charlize Theron
"Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler": Darum geht's in der Reportage
Deutschlands Gärten
Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler
"ARD History: Honeckers Traum aus Marmor und Asbest": Reportage übers umstrittene Bauwerk
Volkspalast-Debatte
Palast der Republik - Honeckers Traum aus Marmor und Asbest
"Lebenslinien: Der Großfeuerwerker – Mehr als Schall und Rauch": Darum geht's im Film
Ein Leben in Flammen
Lebenslinien: Der Großfeuerwerker