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ZDF äußert sich: Wird nun die „Helene Fischer Show“ gestrichen?

TV-Zukunft der Schlagerqueen

Was passiert mit der „Helene Fischer Show“? ZDF äußert sich

20.04.2026, 11.49 Uhr
von Annika Schmidt
Immer mehr Schlagershows fliegen aus dem TV-Programm. Droht der "Helene Fischer Show" ebenso das Aus? Während die Schlagerqueen sich auf einen Auftritt im Ausland vorbereitet, hat das ZDF sich zu den Befürchtungen geäußert. Die Antwort wird einigen Fans nicht gefallen.
Droht der „Helene Fischer Show“ das Aus im ZDF?
Droht der „Helene Fischer Show“ das Aus im ZDF?  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Wehnert

Seit 2011 begrüßt die Schlagerqueen die Fans in ihrer „Helene Fischer Show“. Die Sendung sorgt im ZDF regelmäßig für eine hohe Einschaltquote. 2024 sah das allerdings anders aus. In diesem Jahr verzeichnete die Show einen historischen Tiefstwert seit ihrem Start. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes, feierte Helene Fischer im Januar ihr Comeback und verkündete dieses Jahr auf der Bühne durchstarten zu wollen. Doch nicht mehr mit der "Helene Fischer Show"? Zuletzt kamen Gerüchte auf, das ZDF würde die Sendung aus dem Programm nehmen wollen. Was sagt der Sender zu diesen Befürchtungen oder wie sieht die TV-Karriere von Helene Fischer ohne ihre Show aus?

Die Zukunft der „Helene Fischer Show“

Kürzlich wurde bekannt, dass „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross aus dem ZDF-Programm genommen wird. Die „Schlagerhitparade“ wurde bereits vor ein paar Monaten abgesetzt und nach acht Ausgaben, wurde das Aus der „Beatrice Egli Show" bekanntgegeben. In diesem Fall entschied die Sängerin, ihre Sendung nicht weiterführen zu wollen, da sie sich anderen Projekten und ihrer Tour widmen möchte. Und wie sieht es bei Helene Fischer aus? Ihre Show wird gewöhnlich am ersten Weihnachtstag ausgestrahlt. 2025 gab es keine Ausgabe, da die 41-Jährige in der Zeit noch in ihrer pausierenden Phase steckte und sich ihrer Familie widmete. Zuletzt wurde die Frage immer lauter, ob nun das Ende der „Helene Fischer Show“ droht. Schlager.de hat beim ZDF nachgehakt. 

Das ZDF äußert sich zur Show von Helene Fischer

Eine klare Antwort gab es dazu nicht vom Sender. „Die Helene Fischer-Show ist seit Jahren eine feste Größe im Weihnachtsprogramm des ZDF. Derzeit ist es allerdings noch zu früh für einen Planungsstand. Wir kommunizieren zu gegebener Zeit“, erklärt das ZDF. Nach Jahren des Erfolgs, scheinen Schlagershows es aktuell schwerer im TV zu haben. Ob das sogar die Schlagerqueen zu spüren bekommt, wird sich zeigen. Ihr nächster Auftritt im Fernsehen ist für den 28. April im ORF geplant. Dort soll sie in der Sendung „Willkommen Österreich“ zu Gast sein. Ab dem 10. Juni haben Fans die Gelegenheit, den Schlagerstar live zu erleben, denn dann startet die 41-Jährige ihre „Helene Fischer 360° Stadion Tour 2026“.

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