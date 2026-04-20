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"Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler": Darum geht's in der Reportage

Deutschlands Gärten

"Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler": Darum geht's in der Reportage

20.04.2026, 07.00 Uhr
von Maximilian Haase
In der neuen "Erlebnis Erde"-Folge erkundet Maria Furtwängler die Gärten Deutschlands. Sie zeigt, wie diese grünen Oasen zum Klimaschutz beitragen und trifft dabei auf Experten wie Eckart von Hirschhausen.
Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler
In der aktuellen Ausgabe von "Erlebnis Erde" reist Schauspielerin Maria Furtwängler durch die Gärten Deutschlands.  Fotoquelle: NDR/Herbert Ostwald/Längengrad Filmproduktion
Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler
Geteilte Liebe zur Natur: Maria Furtwängler besucht ihre Mutter Kathrin Ackermann in deren Garten.  Fotoquelle: NDR/Erik Sick/Längengrad Filmproduktion
Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler
Wie wirkt der Garten auf unsere Gesundheit? Maria Furtwängler trifft Eckart von Hirschhausen zum Gespräch im Grünen.  Fotoquelle: NDR/Herbert Ostwald/Längengrad Filmproduktion
Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler
Maria Furtwängler und Biologin Kim Mortega vom Berliner Museum für Naturkunde sprechen über Artenvielfalt.  Fotoquelle: NDR/Herbert Ostwald/Längengrad Filmproduktion

Normalerweise nimmt die Dokureihe "Erlebnis Erde" ihr Publikum mit in die Wüsten und Regenwälder des Planeten, zu den Walen und Nashörnern, bisweilen auch zu Natur- und Tierschützern. Manchmal aber zeigt das langlebige ARD-Format, dass das Schöne und Gute doch so nah liegt: Während die heimische Flora und Fauna öfter Thema ist, geht es in der neuen Ausgabe "Deutschland, deine Gärten" nun um die menschengeschaffenen grünen Oasen der Republik. Porträtiert werden die mannigfaltigen Mini-Paradiese von Schauspielerin Maria Furtwängler, die sich auf eine Reise durch die deutschen Gärten begeben und dabei mit deren Besitzerinnen und Besitzern gesprochen hat.

ARD
Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler
Dokumentation • 20.04.2026 • 20:15 Uhr

Schon seit Jahren engagiert sich Furtwängler für den Schutz von Umwelt und Natur, 2024 drehte sie bereits ihre erste "Erlebnis Erde"-Doku über den Schutz der heimischen Insekten. Letztere spielen auch diesmal eine Rolle, schließlich geht es der 59-Jährigen vor allem um den naturnahen Garten als Ort der Artenvielfalt. Während das Klischee den deutschen Schrebergarten mit korrekt getrimmtem Rasen vor Augen hat, zeigt der Film von Regisseur Herbert Ostwald die gesamte Bandbreite auf: Gärten dienen der Erholung, dem Spiel und den klassischen Grillfesten, können (und sollten) aber auch Lebensräume für bedrohte Pflanzen und Tierarten sein.

Maria Furtwängler besucht den Garten ihrer Mutter

Allein die Zahlen verdeutlichen, welche gewichtige Rolle der Garten hierzulande spielt: Rund 17 Millionen Privatgärten bedecken etwa eine Fläche von 9.000 Quadratkilometern, selbst die hiesigen Nationalparks kommen zusammen nicht auf diese Zahl. Und so zahlreich die Gärten, so groß deren Vielfalt: Maria Furtwängler reiste mit der Kamera durch die ganze Republik, um die Gärten des Landes in Augenschein zu nehmen. Von Berlin nach München, aus dem Rheinland bis nach Leipzig, wo 1865 der erste Schrebergartenverein gegründet wurde.

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Auf ihrer Reise trifft die "Tatort"-Darstellerin neben Artenvielfalt-Expertinnen wie der Biologin Kim Mortega unter anderem auch Dr. Eckart von Hirschhausen, der auf einem grünen Krankenhausdach die Vorzüge der Gärten für den menschlichen Körper und die psychische Gesundheit erläutert. Gerade in den Städten, so die Doku, bieten naturnahe Gärten Rückzugsräume für verschiedene Arten, schützen aber auch die Menschen vor der zunehmenden Hitze in der Betonwüste.

Wie das ganz praktisch gelingen kann, zeigt der Film natürlich auch: So werden graue Schottervorgärten dank kommunaler Förderung renaturiert, Dächer begrünt und für die Insekten Wildblumenwiesen in Kleingartenanlagen angelegt. Dass dabei auch moderne Technik und Smartphone-Apps helfen können, beweist Maria Furtwängler zusammen mit ihrer Mutter, die sie in ihrem Garten besucht: Mit automatisierten Kameras zeigen sie auf, dass auch größere Tiere, vom Igel über den Marder bis zum Fuchs, mitten in der Nacht durch die Gärten der Stadt streifen. Eines illustriert diese "Erlebnis Erde"-Folge jedenfalls: Jenseits aller Stereotype dienen die Gärten der Deutschen auch dem Tier-, Natur- und Klimaschutz.

Erlebnis Erde: Deutschland, deine Gärten mit Maria Furtwängler – Mo. 20.04. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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