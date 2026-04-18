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"From": Die Geheimnisse gehen in die nächste Runde!

Rätselhafte Fortsetzung

"From": Die Geheimnisse gehen in die nächste Runde!

18.04.2026, 09.27 Uhr
von Julian Weinberger
Kaum eine Mystery-Serie sorgte in den vergangenen Jahren für so viel Begeisterung wie "From". Nun geht das düstere Machwerk in die vierte Staffel – inklusive vieler offenen Fragen.
"From"
Sheriff Boyd (Harold Perrineau) verlässt in den neuen Folgen von "From" zunehmend die Hoffnung.  Fotoquelle: Paramount+

Ein quer über der Straße liegender Baum als unheilvoller Wegweiser: Basierend auf dieser Prämisse stranden in der Sci-Fi-Horrorserie "From" nichtsahnende Reisende in einer albtraumhaften Stadt, aus der es kein Entkommen gibt. Bei Fans wie Kritikern mauserte sich der schauderhafte Serienspaß mit jeder Menge Mystery im Handumdrehen zum Geheimtipp. Eine IMDB-Wertung von 7,8 und eine 96-prozentige Zustimmung bei "Rotten Tomatoes" sprechen eine deutliche Sprache. Am 20. April geht die Serie von Schöpfer John Griffin bei Paramount+ in die vierte Staffel.

Die zehn neuen Folgen (ausgestrahlt im wöchentlichen Rhythmus) knüpfen direkt an das aufregende Finale der Vorgängerstaffel an. Zur Erinnerung: Der mysteriöse Mann in Gelb entpuppte sich als mutmaßliches Mastermind hinter dem Martyrium der Bewohner. Gleichzeitig schlitzte er Jim (Eion Bailey) die Kehle auf. Ob er überlebt, ist unklar. Parallel erkannten Tabitha (Catalina Sandino Moreno) und Jade (David Alpay), dass sie Teil eines wiederkehrenden Musters sind, offenbar als Schlüsselfiguren zur Auflösung des Fluchs. Und nicht zuletzt brachte Fatimas (Pegah Ghafoori) Geburt einen verstörenden Hinweis auf einen scheinbar endlosen Kreislauf.

Sheriff Boyd ist zunehmend am Ende – und damit auch die ganze Gemeinschaft?

Offene Handlungsenden, die es in Staffel vier zu konkretisieren gilt, gibt es also genug. Bei aller Begeisterung über die klaustrophobisch-mystische Atmosphäre wurden unter Fans vermehrt kritische Stimmen laut, die angesichts vieler neuer Rätsel zur Abwechslung auch Antworten forderten. Zumindest zu Beginn der neuen Episoden wird dieser Wunsch nicht erhört. Im Gegenteil: Mit einem Pastor (Ryhs Bevan-John) und Clara (Katerina Bakolias) betreten zwei neue Figuren die Bühne. Und besonders Letztere ist nicht die, die sie vorgibt zu sein.

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Derweil scheint Sheriff Boyd Stevens (Harold Perrineau) zunehmend am Ende. Sowohl psychisch als auch physisch kämpft der Ordnungshüter auf letzter Rille. War Boyd in den ersten drei "From"-Staffeln noch der unerschütterliche Fels in der Brandung, droht nun ein unkittbarer Riss durch die Schicksalsgemeinschaft zu gehen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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