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Bekannter "Tatort"-Star stößt zu "Gangs of London": Das ist bisher bekannt

Vierte Staffel der britischen Serie

Bekannter "Tatort"-Star stößt zu "Gangs of London": Das ist bisher bekannt

15.04.2026, 09.59 Uhr
von Julian Flimm
Die vierte Staffel von „Gangs of London“ bekommt prominente Verstärkung aus Deutschland. Besonders Krimi-Fans dürften bei diesem Neuzugang aufhorchen.
Zwei "Gangs of London"-Stars tragen Waffen.
"Gangs of London" zählt zu den erfolgreichsten britischen Serien.  Fotoquelle: Susie Allnutt

Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "Gangs Of London" haben begonnen. Wie FILMSTARTS berichtet, zählt in der neuen Staffel erstmals eine bekannte deutsche Schauspielerin zum festen Hauptensemble: Melika Foroutan, die aktuell auch im "Tatort"-Team Frankfurt in Cold-Case-Fällen ermittelt. Die Produktion wechselt erneut das Kreativteam und setzt diesmal auf Jean Luc Herbulot als Haupt-Regisseur, unterstützt von Lynsey Miller und Eran Creevy. Das Drehbuch verantwortet Jack Lothian.

Seit ihrem Start am 23. April 2020 gilt die britische Actionserie als eines der kompromisslosesten Formate ihres Genres. In der Vergangenheit standen Gareth Evans, Corin Hardy und Kim Hong Sun an den Regiepulten. Für Staffel 4 treten neue und bekannte Darsteller auf: Sope Dirisu kehrt als Ex-Undercover-Polizist Elliot Carter zurück, Michelle Fairley spielt erneut Marian Wallace. Narges Rashidi bleibt als Lale im Ensemble, Andrew Koji übernimmt weiter die Rolle des Zeek Kimura. Auch Brian Vernel, Orli Shuka, T’Nia Miller und Pippa Bennett-Warner sind wieder Teil der Stammbesetzung. Valene Kane ist als Jacqueline Robinson erneut dabei, nachdem sie in Staffel 3 gefehlt hatte.

Das sind die neuen Gesichter in "Gangs of London" Staffel 4

Der Cast erweitert sich durch Tamara Lawrance (Jo Malik), Luna Fujimoto (Hanaka) und Eugene Nomura (Takeshi Kimura). Zwei japanischstämmige Schauspielerinnen und Schauspieler zählen nun zum Hauptcast, was laut Filmstarts auf eine mögliche Einbindung der Yakuza hindeuten könnte. Melika Foroutans Eintritt als Hauptdarstellerin markiert einen weiteren Schritt zur Internationalisierung des Formats. In Deutschland ist sie nicht nur aus "Die Kaiserin" (Netflix) bekannt, sondern auch durch "KDD – Kriminaldauerdienst". Der Redaktion zufolge zeigte sich besonders auch der Autor über ihre Verpflichtung erfreut: „Die deutsch-iranische Schauspielerin begeisterte nicht nur den Autor dieser Zeilen einst [...]“.

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"Gangs of London" Staffel 4: Handlung, Ausstrahlung, deutsche Ausstrahlungstermine

Handlungsseitig setzt die vierte Staffel auf konsequente Weiterentwicklung: Die Regierung will sämtliche Drogen legalisieren und geht verstärkt gegen die organisierten Verbrecher vor. Rivalisierende Banden müssen um ihre Existenz kämpfen. Im Zuge dessen kehrt Elliot Carter nach London zurück, obwohl er eigentlich verbannt wurde. Sein Rachefeldzug soll weitergehen und erneut eine "blutige Spur" hinterlassen. Zeek Kimura taucht mit Unterstützung eines Syndikats aus dem Ausland wieder auf und strebt die Führung der Unterwelt an; die Abstammung von Finn Wallace spielt weiterhin eine zentrale Rolle.

Im Zentrum stehen erneut wechselnde Allianzen und eskalierende Feindschaften zwischen den Gangs, der Familie Wallace, Lale und Luan. Für Zuschauerinnen und Zuschauer bleibt unklar, ob Joe Cole als Sean Wallace zurückkehrt. Laut Filmstarts sei die Rückkehr nicht ausgeschlossen, da die Figur weiterhin ein "Leben am seidenen Faden" führe.

Dann könnte "Gangs Of London" Staffel 4 starten

Die Produktion von Staffel 4 ist, wie in den Jahren zuvor, aufwendig. Ein Startdatum wurde noch nicht kommuniziert, aber basierend auf früheren Zeitplänen dürfte die Ausstrahlung frühestens im Laufe des Jahres 2027 erfolgen, möglicherweise erst im Herbst. In Deutschland wird "Gangs Of London" Staffel 4 exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky und beim Streamingdienst WOW abrufbar sein.

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