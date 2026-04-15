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"Kampf der RealityAllstars": Darum geht's in der neuen Show mit Arabella Kiesbauer

Reality-TV-Spektakel

"Kampf der RealityAllstars": Darum geht's in der neuen Show mit Arabella Kiesbauer

15.04.2026, 07.00 Uhr
von Paula Oferath
Im neuen Format "Kampf der RealityAllstars" treten 24 bekannte Reality-TV-Gesichter in Thailand gegeneinander an.
Kampf der RealityAllstars
Moderiert wird das neue Reality-Format von Arabella Kiesbauer.   Fotoquelle:  RTLZWEI - Luis Zeno Kuhn
Kampf der RealityAllstars
In dieser Sala werden die 24 Stars untergebracht. Wer wird am Ende 50. 000 Euro schwerer?  Fotoquelle: RTLZWEI - Luis Zeno Kuhn
Kampf der RealityAllstars
Um den großen Sieg kämpfen unter anderem (von links): Georgina Fleur, Sandy Fähse, Yeliz Koc, Yana und Tayisiya Morderger, Serkan Yavuz, Kader Loth, Giuliana Farfalla, Kate Merlan, Sam Dylan, Narumol, Paco Herb, Prinz Frédéric von Anhalt und Loona.  Fotoquelle: RTLZWEI - Luis Zeno Kuhn
Naked Attraction - Dating hautnah
Musikvideo-Tänzerin Alyssa weiß genau, was sie will: Nach acht Jahren Singledasein will sie endlich wieder eine feste Beziehung.  Fotoquelle: RTLZWEI
Naked Attraction - Dating hautnah
Moderator Julian F.M. Stoeckel begleitet die Teilnehmer bei der Suche nach der großen Liebe.   Fotoquelle: RTLZWEI

In einem neuen Reality-Format bringt Arabella Kiesbauer frühere Weggefährten an einen Strand in Thailand zusammen. Dort treten erfahrene Reality-TV-Persönlichkeiten sowie die drei Sieger des Formats "Kampf der Realitystars" gegeneinander an, um ein Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen.

RTL ZWEI
Kampf der RealityAllstars
Reality-Show

In der ersten Staffel von "Kampf der RealityAllstars", eine Show, die an "Kampf der Realitystars" andockt, treten 24 bekannte Gesichter gegeneinander an. Es geht um ein Preisgeld von 50.000 Euro sowie den Titel "RealityAllstar". Durch die Sendung führt Arabella Kiesbauer. Die Idee zur Show, die am Strand in Thailand aufgezeichnet wird, lehnt sich an das Format "Kampf der Realitystars" an, bei dem Prominente an einem thailändischen Strand in verschiedenen Spielen und Challenges bestehen müssen. Alle der neuen Teilnehmer sind dem Publikum bereits aus diesem Format bekannt. So sind unter anderem die Gewinner der "Kampf der Realitystars" Loona, Serkan Yavuz und Elena Miras erneut mit von der Partie.

Eine entscheidende Neuerung sorgt für zusätzliche Spannung: Das Publikum erhält durch ein Social-Media-Voting direkten Einfluss auf das Geschehen. Zuschauer können darüber abstimmen, welcher Kandidat eine geheime Mission übernehmen muss, was neue Dynamiken innerhalb der Gruppe entstehen lässt. Auch zahlreiche bekannte Persönlichkeiten des Reality-TV sind Teil des Casts. Mit dabei sind unter anderem Yeliz Koc, Kader Loth, Sam Dylan, Sarah Knappik sowie Georgina Fleur. Für Arabella Kiesbauer ist das Format kein Neuland. Bereits in der vergangenen Staffel von "Kampf der Realitystars" stand sie vor der Kamera und übernahm die Moderation von Cathy Hummels.

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Die erste Folge ist ab Mittwoch, 8. April, auf RTL+ verfügbar. Im Fernsehen startet die Show eine Woche später am Mittwoch, 15. April, und läuft dann regelmäßig mittwochs und sonntags, um 20.15 Uhr, bei RTL ZWEI.

Neue Folgen "Naked Attraction"

Direkt im Anschluss werden neue Folgen des Dating-Formats "Naked Attraction – Dating hautnah" ausgestrahlt. In der Sendung zeigen sich die Teilnehmenden komplett nackt, wobei ihre Körper nach und nach von unten nach oben enthüllt werden. Die angezogenen Singles beschreiben dabei, welche körperlichen Merkmale sie besonders anziehend finden und aus welchen Gründen. In den aktuellen Episoden begeben sich die Musikvideo-Tänzerin Alyssa und der bärtige Wikinger-Enthusiast Thomas auf die Suche nach der großen Liebe. Durch die Sendung führt erneut der Entertainer und TV-Darsteller Julian F. M. Stoeckel.

Kampf der RealityAllstars – Mi. 15.04. – RTL ZWEI: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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