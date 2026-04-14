"das war's": Lola Weippert ist wieder Single – im Podcast packt sie aus

"Über uns wird so viel geredet und es wird Zeit, dass wir mitreden", kündigt Lola Weippert zu Beginn der ersten Folge ihres neuen Podcasts "Schön laut" zusammen mit Vanessa Mai an. Jeden Dienstag kommen die beiden fortan zusammen und wollen den Fans Geschichten aus ihrem Leben erzählen, die sie bis jetzt noch nicht kennen. Diesbezüglich legt Lola Weippert gleich mal vor und berichtet über ihren derzeitigen Beziehungsstatus.

"Ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist bei mir alles zusammengebrochen, was nur hätte zusammenbrechen können, womit ich niemals gerechnet hätte", erzählt Lola Weippert. Sie habe gedacht, "das war's, meine Karriere ist hiermit zu Ende". Auch Vanessa Mai wisse nicht im Detail, was da genau alles bei ihrer neuen Podcast-Partnerin passiert sei. Also packt die Moderatorin aus.

Lola Weippert ärgert sich über andauernde Spekulationen: "Ich war schon so oft schwanger" Wie viele Fans wissen, hat Lola Weippert vor einigen Monaten "mit einem Mann an meiner Seite", wie sie sagt, eine Weltreise gestartet, die sie schließlich vor etwas mehr als einem Monat abbrechen musste. Der genaue Grund dafür war lange unklar, viele vermuteten gar eine Schwangerschaft. Doch die erhaltene Nachricht war für die 30-Jährige deutlich weniger positiv.

"Plötzlich bekam ich einen Anruf von meiner ehemaligen Managerin, da war ich gerade in Neuseeland, und da hat sie mir gesagt, dass sie nicht mehr mit mir arbeiten möchte", schildert Lola Weippert, die sechseinhalb Jahre mit ihrer Managerin zusammengearbeitet habe. Sie habe sich dann erst mal um alles kümmern und daher die Weltreise abbrechen müssen.

Zu den Spekulationen stellt die Influencerin klar: "Ich war schon so oft schwanger, wenn es nach Menschen von außen geht. Ich bin immer noch nicht schwanger und – jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt – ich wüsste auch gar nicht, von wem." Denn ihre damalige Weltreise-Begleitung habe sich vor wenigen Wochen von ihr getrennt.

"Es ist ihm einfach alles zu viel", habe er ihr als Grund genannt. Lola Weippert ärgert sich, dass viele Männer immer eine starke Frau an ihrer Seite haben wollen und damit dann aber doch nicht klarkommen würden. Um wen es sich genau bei ihrem inzwischen Ex-Partner handelt, ist nicht bekannt. Lola Weippert hatte im vergangenen Frühjahr verkündet, wieder vergeben zu sein, hielt ihren Freund aber aus der Öffentlichkeit raus. Nun ist die Moderatorin wieder Single.

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