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„Let´s Dance“: Das sind die Gewinner aller vergangenen Staffeln

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„Let´s Dance“: Das sind die Gewinner aller vergangenen Staffeln

14.04.2026, 10.16 Uhr
von Pamela Haridi
Alle „Let´s Dance“-Gewinner seit 2006 im Überblick! Wer holte den Titel? Wer schrieb Geschichte? Welche Profis dominierten das Parkett? Die komplette Siegerliste.
Model Anna Ermakova und Tänzer Valentin Lusin bei der 17. Staffel von „Let´s Dance“
Model Anna Ermakova und Tänzer Valentin Lusin bei der 17. Staffel von „Let´s Dance“  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Seit der ersten Staffel im Jahr 2006 begeistert „Let´s Dance“ ein Millionenpublikum. Emotionen, Tränen, Triumphe – Jahr für Jahr wagen sich Prominente aufs Tanzparkett und wachsen dort über sich hinaus. Einige überraschen, andere gelten schon früh als Favoriten. Am Ende bleibt nur ein Tanzpaar – das Siegerteam.

Die Gewinner aller vergangenen „Let´s Dance“-Staffeln

Wir haben alle Gewinner von 2006 bis 2025 chronologisch geordnet. Dazu warfen wir einen Blick auf die Menschen hinter den Pokalen und die Profi-Tänzer, die Geschichte geschrieben haben.

2006: Wayne Carpendale gewinnt die allererste Staffel

Wayne Carpendale (49) machte den Anfang. Der Schauspieler und Moderator tanzte sich mit Profi Isabel Edvardsson (43) direkt in die Herzen der Zuschauer. Die erste Staffel setzte Maßstäbe. Carpendale überzeugte mit Disziplin, Charme und sauberer Technik. Ein Start nach Maß für das ambitionierte Format.

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2007: Susan Sideropoulos überrascht alle

Schauspielerin Susan Sideropoulos (45) zeigte mit Profi Christian Polanc (47), dass die Kombination aus schauspielerischem Talent und Rhythmusgefühl eine wahrhaft explosive Mischung ergibt. Ihr Sieg war für viele eine Überraschung. Die Zuschauer konnten Woche für Woche ihre Entwicklung verfolgen, mit der sie im Finale sowohl die Jury als auch das Publikum begeisterte.

2010: Sophia Thomalla setzt sich durch

Nach einer Pause kehrte die Show mit starkem Line-up zurück. Moderatorin und Schauspielerin Sophia Thomalla (36) dominierte mit Massimo Sinató (45) die Staffel. Ausdruck, Härte, Präzision – Thomalla tanzte kompromisslos und gewann verdient.

2011: Maite Kelly rührt das Publikum zu Tränen

Mit viel Herz gewann Maite Kelly (46) an der Seite von Christian Polanc. Die Sängerin legte eine emotionale Reise aufs Parkett - jede Woche mehr Selbstvertrauen, jede Woche mehr Eleganz. Ein Sieg, der bis heute als einer der bewegendsten gilt.

2012: Magdalena Brzeska beeindruckt mit Disziplin

Die ehemalige Turnerin Magdalena Brzeska (47) setzte gekonnt ihre sportliche Präzision ein. Mit Erich Klann (38) entstand ein technisch starkes Paar. Kaum Fehler, viel Ausdruck. Der Titel war die einzig logische Folge.

2013: Manuel Cortez tanzt sich zum Sieg

Schauspieler und Model Manuel Cortez (46) überzeugte mit Lockerheit und Ausstrahlung. Mit Melissa Ortiz-Gomez (43) an seiner Seite zeigte er während der gesamten Staffel eine konstant hohe Leistung ohne Schwächephasen.

2014: Alexander Klaws liefert eine Perfektions-Staffel

Sänger und Musicalstar Alexander Klaws (42) zeigte mit Isabel Edvardsson Tanz auf höchstem Niveau. Technik, Haltung, Ausdruck – bis heute sprechen viele Fans von einer der stärksten Performances in der „Let´s Dance“-Geschichte.

2015: Hans Sarpei wird zum Publikumsliebling

Ex-Fußballprofi Hans Sarpei (49) wuchs von Show zu Show. Humor, Ehrgeiz und Leidenschaft waren seine Asse im Ärmel. Gemeinsam mit Kathrin Menzinger (37) holte er sich den sicheren Titel.

2016: Victoria Swarovski tanzt zum Pokal

Unternehmerin und TV-Gesicht Victoria Swarovski (32) glänzte mit Eleganz. Sie und Profi-Tänzer Erich Klann bildeten zusammen ein stilistisch starkes Duo. Victoria Swarovskis Sieg bei „Let´s Dance“ sollte lediglich einen Anfang darstellen. Seit 2023 moderiert sie an der Seite von Daniel Hartwich (47) die Liveshows.

2017: Gil Ofarim überzeugt musikalisch und tänzerisch

Musiker Gil Ofarim (43) brachte von Natur aus Rhythmusgefühl mit aufs Parkett. Zusammen mit Ekaterina Leonova (38) gewann er souverän.

2018: Ingolf Lück sorgt für die größte Überraschung

Mit unerwarteter Tanzqualität bewies Komiker und Moderator Ingolf Lück (67), dass er neben Comedy auch das Parkett beherrscht. Eine Staffel, in der gereifte Erfahrung die forsche Jugend schlug und Ingolf Lück zusammen mit Ekaterina Leonova den Titel holte.

Premiere bei "Let's Dance": Zuschauerin vertritt Joachim Llambi
Ein unvorhergesehener Zwischenruf aus dem Publikum setzte Joachim Llambi bei "Let's Dance" in Szene. Eine Zuschauerin durfte kurzzeitig die Rolle des Chefjurors übernehmen und überraschte mit einer Mettbrötchen-Torte zum 20. Jubiläum.
Publikumsinteraktion
Let's Dance

2019: Pascal Hens macht Ekaterina Leonova zur Serien-Siegerin

Handballprofi Pascal Hens (46) gewann ebenfalls mit Ekaterina Leonova an seiner Seite. Das macht drei Siege in Folge für die Profi-Tänzerin. Ein bis heute ungeschlagener Rekord.

2020: Lili Paul-Roncalli verzaubert das Parkett

Artistin Lili Paul-Roncalli (27) nutzte gekonnt ihre Körperkontrolle. Mit Massimo Sinató entstand eine ästhetische Staffel voller Höhepunkte.

2021: Rúrik Gíslason wird zum Frauenschwarm

Der isländische Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (38) gewann mit Renata Lusin (38). Neben Charisma, Disziplin und starken Finaltänzen, war es sein Aussehen, mit welchem er die Herzen der Zuschauerinnen in Windeseile für sich eroberte. Die zum Sieg erforderlichen Punkte der Jury und des Publikums gewann er selbstverständlich allein aufgrund seiner tänzerischen Leistungen.

2022: René Casselly dominiert die Staffel

Zirkusartist René Casselly (29) galt schon früh als Favorit dieser Staffel. Mit Kathrin Menzinger lieferte er eine nahezu fehlerfreie Saison ab.

2023: Anna Ermakova tanzt allen davon

Model Anna Ermakova (26), Tochter von Boris Becker (58), begeisterte mit Talent und Disziplin. Mit Valentin Lusin (39) holte sie den Pokal.

2024: Gabriel Kelly führt die Familien-Tradition fort

Musiker Gabriel Kelly (24), Sohn von Angelo Kelly (44), gewann mit Malika Dzumaev (35). Nach Maite ein weiterer, verdienter Kelly-Sieg.

2025: Diego Pooth kämpft bis zum Sieg

Unternehmer und Golf-Profi Diego Pooth (22), Sohn von Verona Pooth (57), gewann mit Ekaterina Leonova. Damit baute diese ihren Legendenstatus weiter aus. Diego Pooth, der aktuelle Träger des Titels „Dancing Star“, punktete mit seiner Natürlichkeit und seinem Kampfeswillen. Durch das harte Training verlor er ganze 11 Kilogramm an Körpergewicht.

Legenden der Erfolgsshow: Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben
Die RTL-Tanzshow "Let's Dance" begeistert seit Jahrzehnten. Doch der lange Erfolg bringt auch tragische Schicksale mit sich. Von der geheimnisvollen Geschichte um Daniel Küblböck bis hin zu den letzten Tagen von Tim Lobinger - ein Rückblick auf die Lebenswege der prominenten Teilnehmer.
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.

Diese Profi-Tänzer prägten „Let´s Dance“ besonders

Ein Name sticht heraus: Ekaterina Leonova. Mehrfach-Siege, konstante Leistung, starke Partnerführung. Auch Isabel Edvardsson, Massimo Sinató, Christian Polanc, Kathrin Menzinger und Erich Klann formten Sieger.

Warum die „Let´s Dance“-Gewinner bis heute unvergessen sind

Jede Staffel erzählt eine eigene Geschichte. Von Außenseitern zu Favoriten, von Tränen zum Triumph. Das macht den Reiz von „Let´s Dance“ aus. Es geht um Entwicklung, Mut, Disziplin – und nicht zuletzt um den magischen Moment im Finale.

„Let´s Dance“: Ein Garant für starke Quoten

Zwischen 2007 und 2010 pausierte das TV-Format, weshalb die Chronologie in diesem Zeitraum eine Lücke aufweist. Der Erfolg der Show bleibt jedoch bis heute ungebrochen. „Let´s Dance“ ist bei RTL zur Prime-Time am Freitagabend der unangefochtene Quoten-Spitzenreiter. In der aktuell 19. Staffel tanzen sich die Prominenten derzeit noch zum Sieg. Am 29. Mai 2026 wird dann feststehen, wer Diego Pooth als „Dancing Star“ ablösen wird.

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