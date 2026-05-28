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Kein Luxus-Palast: So gemütlich wohnt Beatrice Egli wirklich

Persönlicher Einblick

Kein Luxus-Palast: So gemütlich wohnt Beatrice Egli wirklich

28.05.2026, 09.29 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli könnte sich längst großen Luxus leisten. Doch privat setzt die Schlagersängerin auf ein überraschend schlichtes Zuhause am Zürichsee.
Beatrice Egli lächelt.
Beatrice Egli möchte sich zuhause wohlfühlen.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof

Beatrice Egli zeigt nur selten, wie sie lebt, wenn Bühne, Kameras und Termine keine Rolle spielen. Gerade deshalb sind die wenigen Einblicke in ihre Wohnung am Zürichsee so aufschlussreich: Sie zeigen eine sehr private Seite der Sängerin. Zu sehen ist dort nicht der gefeierte Schlagerstar, sondern eine Frau, die sich bewusst einen ruhigen und persönlichen Rückzugsort geschaffen hat.

Beatrice Egli privat: Ein Blick in ihre Wohnung am Zürichsee

Obwohl sich Beatrice Egli längst ein Leben im Luxus leisten könnte, lebt die Schlagersängerin bewusst bescheiden – in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee, in der sie sich seit Jahren zuhause fühlt. Ein Einrichtungsstil, der zu ihr passt, ist ihr besonders wichtig. Der Blick in ihre Räume zeigt schnell: Beatrice mag es hell, schlicht und dennoch romantisch. Weiß dominiert, ergänzt durch sanfte, unaufdringliche Töne.

Am meisten Zeit verbringt sie im kombinierten Wohn- und Küchenbereich. Dort steht ein weißes Sofa, die Wohnzimmerwand ist in einem dezenten Grau gestrichen. In der Küche findet sich ein Esstisch, umgeben von hellgrauen Samtstühlen. Auch beim Geschirr weiß die Sängerin genau, was sie möchte: Es soll schlicht sein. „So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat“, erklärt sie.

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Aufgewachsen ist Beatrice Egli in Pfäffikon. Der Ort liegt eine halbe Stunde Autofahrzeit vom Zürichsee entfernt. (Foto: picture alliance/Shotshop/Frank Peters)



Beatrice Egli zuhause: So schafft sie sich Ruhe und Geborgenheit

Viel Weiß und ein Hauch von zartem Rosa bestimmen die Atmosphäre in Beatrice Eglis Schlafzimmer. Ein weißes Sideboard, zahlreiche Kissen und Bettwäsche – am liebsten aus Leinen – sorgen für eine ruhige, helle Umgebung. Auch ein weißer Schaukelstuhl gehört zur Einrichtung und vermittelt der Sängerin zusätzliche Geborgenheit.

„Ich möchte im Schlafzimmer sein wie auf Wolke 7“, sagt die 37-Jährige. Und damit ihr das gelingt, pflegt sie jeden Abend ein festes Ritual: Bevor sie schlafen geht, trägt sie in ein Buch ein, wofür sie an diesem Tag dankbar war.

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Beatrice Egli trennt Beruf und Privatleben ganz bewusst

Bei ihrem turbulenten Berufsalltag ist Beatrice Egli besonders wichtig, dass ihr Zuhause ein echter Rückzugsort bleibt. „Zuhause möchte ich wirklich zuhause sein“, erklärt die gelernte Friseurin ihre persönliche Regel. Deshalb sucht man in ihrer Wohnung vergeblich nach Preisen oder Auszeichnungen – die bewahrt sie bewusst im Proberaum auf.

Ihr Zuhause soll ein Ort sein, an dem sie herunterfahren und ganz bei sich sein kann. „Ich brauche diesen Abstand zu allem“, sagt die Metzgerstochter und beschreibt damit genau das, was ihre Wohnung für sie bedeutet: einen geschützten Raum, fernab vom Trubel der Öffentlichkeit.

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Beatrice Eglis Lieblingsort zuhause: Warum die Küche so wichtig ist

Bei der Wohnungsbesichtigung erzählte Beatrice Egli, dass sie besonders gern in ihrer Küche kocht – am liebsten gemeinsam mit Freunden. Entsprechend viel Zeit verbringt sie in ihrem offenen Wohn- und Kochbereich. Auch wenn sie versucht, Privates und Berufliches zu trennen, gelingt das nicht immer. Doch es gibt einen Ort, an den sie sich zurückzieht, sobald das Wetter mitspielt.

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„Ich bin am allerliebsten auf meiner Terrasse und das am besten bei Sonnenschein.“
Dort hat sie es sich so eingerichtet, dass sie alles tun kann: arbeiten, entspannen oder einfach nur draußen sein. „Ich bin draußen so eingerichtet, dass ich arbeiten, entspannen und einfach alles machen kann. Denn am liebsten verbringe ich meine Zeit an der frischen Luft“, sagte der Schlagerstar im Gespräch mit Haus.de.

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