Angeschlagen: Verpasst Sonya Kraus das "Let's Dance"-Wiedersehen?

Sonya Kraus hat sich kurz vor dem Finale von "Let's Dance" am 29. Mai einen schmerzhaften Hexenschuss zugezogen. Die 52-jährige Moderatorin veröffentlichte ein Bild von einer Behandlungsliege und berichtete, die Beschwerden seien beim Gartengrabenaushub aufgetreten.

"K. o. vom Buddeln. Hexenschuss pünktlich zum 'Let's-Dance-Finale'", schrieb Kraus auf Instagram. Trotz der Schmerzen zeigte sie sich vorsichtig optimistisch: "Wird schon." Kraus war in dieser Staffel als erste Teilnehmerin ausgeschieden und sollte für das große Wiedersehen ins Finale zurückkehren.

Sonya Kraus vor "Let's Dance"-Finale: Fällt der Auftritt aus? Nun ist unklar, ob Sonya Kraus wie geplant bei der Live-Show auftreten kann. Eigenen Angaben zufolge nimmt sie die Situation mit Humor: "Das ist einfach nicht meine Sendung", kommentierte sie scherzhaft ihr erneutes Pech.

Im diesjährigen Finale von "Let's Dance" treten Anna-Carina Woitschack, Milano und Joel Mattli gegeneinander an. Das Finale läuft am 29. Mai ab 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Die Kandidaten müssen drei Tänze präsentieren, darunter einen vorgegebenen Pflichttanz und einen Freestyle.

So knapp war das Halbfinale bei "Let's Dance" Die Entscheidungen im Halbfinale waren denkbar knapp. Nach den Wertungen zogen Milano (27) mit Marta Arndt (36) sowie Anna-Carina Woitschack (33) mit Evgeny Vinokurov (35) sicher in die Endrunde ein. Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) mussten sich im Stechen durchsetzen. Publikumsliebling Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) konnten nicht ausreichend überzeugen und schieden aus.

"Let's Dance" Finale 2026: Kandidaten, Jury und Live-Show im Überblick Die Juroren der diesjährigen Staffel sind Motsi Mabuse (45), Jorge González (58) und Joachim Llambi (61). Zu den Höhepunkten der Finalshow zählen nicht nur die Tänze der Finalisten, sondern auch das traditionelle Wiedersehen der ausgeschiedenen Kandidaten.

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels