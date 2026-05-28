"Tatort"-Schauspielerin Swetlana Schönfeld verstirbt mit 74 Jahren
Im Leipziger "Tatort" gab sie von 2008 bis 2012 die Mutter der Kommissarin Eva Saalfeld, gespielt von Simone Thomalla – jetzt ist Swetlana Schönfeld im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Schauspielerin erlag den Folgen einer kurzen, schweren Krankheit, wie die Schauspielagentur Windhuis unter Berufung auf ihre Familie mitteilte. Sie starb bereits am 17. Mai in Berlin. Die Beisetzung ist in engem Kreis geplant.
Swetlana Schönfeld begann ihre Film- und Fernsehkarriere bei der DEFA in der DDR und wurde schon 1977 mit dem Ernst-Zinna-Preis als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Neben dem Leipziger "Tatort" wurde sie durch TV-Rollen unter anderem in "Soko Wismar", "Bettys Diagnose", "Das Institut – Oase des Scheiterns", "Frau Jordan stellt gleich" und "Rentnercops" bekannt.
Außerdem war sie in zahlreichen Filmen zu sehen, wie beispielsweise in "Die letzten Millionen", "Vorsicht vor Leuten", "Vier gegen die Bank" und "Mit der Faust in die Welt schlagen". Bei "Und der Zukunft zugewandt" soll ihre Familiengeschichte Grundlage für das Drehbuch gewesen sein.
Für viele Jahre war Swetlana Schönfeld auch Ensemblemitglied des Maxim Gorki Theaters und des Berliner Ensembles, spielte am Deutschen Theater, der Schaubühne am Lehniner Platz, bei den Salzburger Festspielen und der Ruhrtriennale.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH