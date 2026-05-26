Karriereende ohne Rente: So hat Bernhard Brink für den Ruhestand vorgesorgt

Eine Abschiedstour noch, dann ist Schluss: Wenn Bernhard Brink am 3. September 2027 in Halle (Saale) das erste Konzert seiner "Danke für die Zeit"-Tour spielt, wird das der letzte Auftakt einer Konzertreise für den Sänger sein. Seinen anstehenden Rückzug vom Tourleben hatte der Sänger, der 2027 neben seinem 55. Bühnenjubiläum auch seinen 75. Geburtstag feiert, bei einer Pressekonferenz in Berlin angekündigt. Musik machen möchte Brink aber weiterhin.

Wie in einem Interview mit "t-online" deutlich wird, verspricht sich Brink durch seinen Bühnenabschied vor allem Erleichterung im Alltag. Er genieße es, "wenn man mal keine Termine hat", so Brink. "Ich hatte jahrzehntelang die Verpflichtung, wöchentlich Radio bei diversen Sendern zu machen und monatlich im Fernsehen aufzutreten. Da war die Woche natürlich immer schnell rum." Nun würden er und seine Ehefrau Ute sich den Traum erfüllen, zwischen Berlin und Mallorca zu pendeln. Die beliebte Urlaubsinsel habe er "immer toll" gefunden. "Ich bin dort schon viel aufgetreten, werde die Insel jetzt aber natürlich privat kennenlernen."

Bernhard Brink: "Ich habe gar keine Rente." Auf eine saftige Rente kann der 74-Jährige laut eigener Aussage jedoch nicht setzen. "Ich habe gar keine Rente", sagt er gegenüber "t-online". Stattdessen habe er früh gemerkt, dass er selbst "für die Zukunft vorsorgen" müsse. Das tat er dann auch: "Ich habe mich mit Immobilien sozusagen selbst berentet", erklärt er. Den Anstoß dafür habe er von seinem Vater, einem Architekten, bekommen.

Doch auch sein sparsamer Lebensstil wird Bernard Brink im Ruhestand entgegenkommen. Er sei "keiner, der einfach so Geld rausknallt", stellt er klar. Am ehesten noch investiere er das Geld in sein Hobby, das Tennisspiel, doch selbst dazu müsse ihn erste seine Frau motivieren. Allgemein sei der "jemand, der mitdenkt", so auch bei dem sorgfältig geplanten Umzug nach Mallorca.

Bis es soweit ist, können sich seine Fans aber noch auf die große Abschiedstour freuen. Das letzte Konzert der "Danke für die Zeit"-Tour findet am 20. Oktober 2027 in Rosenheim statt. Insgesamt wird die Konzertreise 26 Stopps umfassen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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