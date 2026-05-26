"Es gab kein Warnsignal": TV-Star spricht über Krebsdiagnose

Einschneidende Zeit für Uwe Herrmann: Der Brautmodendesigner aus der TV-Show "Zwischen Tüll & Tränen" (VOX) hatte Krebs. "Ich hatte das Merkel-Karzinom", erklärte der 63-Jährige nun gegenüber "Bild". Bei der Krankheit handele es sich um "einen sehr seltenen und sehr aggressiven Hauttumor mit einer hohen Teilungsrate", beschrieb Herrmann. Dass er überhaupt darauf aufmerksam wurde, sei Zufall gewesen.

Anfang Februar sei ihm eine Anomalie an seinem linken Oberarm aufgefallen, erinnerte sich Uwe Herrmann. "Er hat nicht geschmerzt, nicht gejuckt und sich auch sonst nicht bemerkbar gemacht. Es gab kein Brennen, kein Krabbeln und kein anderes Warnsignal", sagte er im Gespräch mit "Bild" über den Tumor. Eben diese Tatsache brachte den TV-Star zum Nachdenken. Weil der Tumor "ungewöhnlich schnell gewachsen" sei, habe er den Gang zum Hautarzt angetreten, rekapitulierte Herrmann.

"Seelisch ist vieles wahrscheinlich noch gar nicht richtig angekommen" Dort machten die Mediziner Nägel mit Köpfen und entfernten den Tumor. Dazu nahmen sie Gewebeproben eines Lymphknotens. "Dabei wurde tatsächlich eine Metastase gefunden", erläuterte Uwe Herrmann. "Das war natürlich ein schwerer Moment." Bei einem weiteren chirurgischen Eingriffe schnitten die Mediziner zwölf Lymphknoten heraus – glücklicherweise ohne weitere Metastasen. "Mir geht es den Umständen entsprechend gut", versicherte der VOX-Star, sagte aber auch: "Körperlich bin ich auf dem Weg zurück. Seelisch ist vieles wahrscheinlich noch gar nicht richtig angekommen."

Zwar seien während der schweren Zeit auch Tränen geflossen, so Herrmann, aber: "Diese Diagnose lässt einem nicht viel Raum für Selbstmitleid. Man muss handeln." Dazu habe auch gehört, dass er mit seinem Sohn Philipp einen Notar aufgesucht habe, um im Fall der Fälle den Fortbestand der eigenen Modefirma zu gewährleisten: "Wir haben die Übergabe so vorbereitet, dass mein Sohn handlungsfähig ist."

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