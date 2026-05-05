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"Brauche noch eine Weile": Dolly Parton sagt Konzerte in Las Vegas ab

Gesundheitliche Pause

"Brauche noch eine Weile": Dolly Parton sagt Konzerte in Las Vegas ab

05.05.2026, 09.49 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Die Country-Legende Dolly Parton sagt erneut ihre geplante Konzertreihe in Las Vegas ab. Gesundheitsprobleme zwingen sie zu dieser Entscheidung, wie sie auf Instagram erklärt. Trotz Behandlung und Medikamenten ist die 80-Jährige noch nicht in der Lage, auf der Bühne zu stehen.
Dolly Parton
Country-Ikone Dolly Parton fühlt sich noch nicht fit genug, um auf die Bühne zu treten.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Emma McIntyre

Country-Legende Dolly Parton hat aus gesundheitlichen Gründen eine Konzertreihe in Las Vegas erneut abgesagt. Die Show sollte bereits im vergangenen Jahr in der Casino-Metropole im US-Bundesstaat Nevada stattfinden. Doch auch damals musste die "Jolene"-Sängerin wegen einer Erkrankung passen.

Sie habe "eine gute und eine schlechte Nachricht", erklärte Parton nun in einem bei Instagram geteilten Video. Die gute Nachricht sei, dass ihr Körper "sehr gut auf Medikamente und Behandlungen" anspreche. Ihr gehe es täglich besser, fügte die 80-Jährige hinzu.

Die schlechte Nachricht sei aber: Es brauche "noch eine Weile", bis sie wieder auf der Bühne stehen könne. Einige der Medikamente verursachten ein wenig Schindel. Daher sei es ihr nicht möglich, in Schuhen mit hohen Absätzen, in schweren Kostümen und dazu mit ihren Musikinstrumenten aufzutreten.

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Dolly Parton arbeitet weiter, trotz gesundheitlicher Einschränkungen

Parton geht in dem Clip erneut auf die Probleme mit ihren Nierensteinen ein. Außerdem seien ihr Immun- und Verdauungssystem in den vergangenen drei Jahren aus dem Gleichgewicht geraten. Sie hoffe, sie werde bald wieder auf der Höhe sein. Humorvoll verglich sie sich mit einem Oldtimer-Fahrzeug. Nach einer Reparatur könne dieses besser sein als je zuvor.

Sie arbeite derzeit an mehreren Projekten, versicherte die Grammy-Preisträgerin. Unter anderem nehme sie weiter Musik auf und drehe Videos. Außerdem verbringe sie "viel Zeit" mit der Arbeit an einem Broadway-Musical über ihr Leben. Das Stück "Dolly: A True Original Musical" werde noch im Laufe dieses Jahres erscheinen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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