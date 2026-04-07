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Lady Gaga muss wegen Gesundheit Konzert absagen: "Es ist schlimmer geworden"

Schlechte Nachrichten für Fans

Lady Gaga muss wegen Gesundheit Konzert absagen: "Es ist schlimmer geworden"

07.04.2026, 10.29 Uhr
von Gianluca Reucher
Lady Gaga musste ihr drittes Konzert in Montreal kurzfristig absagen. Ihr Zustand erlaubt keinen weiteren Auftritt.
Lady Gaga
Lady Gaga musste ein Konzert kurzfristig absagen.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Vittorio Zunino Celotto

Lady Gaga befindet sich aktuell in den letzten Zügen ihrer großen "Mayhem Ball Tour". Diese war bereits im Juli 2025 gestartet und umfasst 86 Shows, ehe sie in Kürze in New York ihr Ende findet. Zuvor waren auch drei Auftritte in der kanadischen Stadt Montreal geplant gewesen. Doch nach zwei absolvierten Konzerten musste die Sängerin nun die Reißleine ziehen.

Das ist der Grund für Lady Gagas Absage

Nur wenige Stunden vor Beginn sagte Lady Gaga den dritten Montreal-Auftritt ab. In ihrer Instagram-Story nannte sie den Grund: So leide die 40-Jährige seit mehreren Tagen an einer Atemwegsinfektion. "Es ist schlimmer geworden", schilderte sie in ihrem Beitrag und gab an: "Mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, heute aufzutreten."

Auch sie selbst glaube nicht daran, eine Performance abliefern zu können, die dem Publikum würdig ist, sagte sie weiter und bedauerte die enttäuschende Nachricht für ihre Fans – zumal ihre vorigen beiden Auftritte in Montreal "magisch und zutiefst bedeutungsvoll" gewesen seien. Dass das dritte Konzert kurzfristig platzt, nehme sie sehr mit: "Ich bin absolut untröstlich." Informationen zu einem Nachholtermin oder möglichen Rückerstattungen gab es zunächst nicht.

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>>Sorge um Lady Gaga: Sie muss ein Konzert absagen!

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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