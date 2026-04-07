Lady Gaga muss wegen Gesundheit Konzert absagen: "Es ist schlimmer geworden"

Lady Gaga befindet sich aktuell in den letzten Zügen ihrer großen "Mayhem Ball Tour". Diese war bereits im Juli 2025 gestartet und umfasst 86 Shows, ehe sie in Kürze in New York ihr Ende findet. Zuvor waren auch drei Auftritte in der kanadischen Stadt Montreal geplant gewesen. Doch nach zwei absolvierten Konzerten musste die Sängerin nun die Reißleine ziehen.

Das ist der Grund für Lady Gagas Absage Nur wenige Stunden vor Beginn sagte Lady Gaga den dritten Montreal-Auftritt ab. In ihrer Instagram-Story nannte sie den Grund: So leide die 40-Jährige seit mehreren Tagen an einer Atemwegsinfektion. "Es ist schlimmer geworden", schilderte sie in ihrem Beitrag und gab an: "Mein Arzt hat mir dringend davon abgeraten, heute aufzutreten."

Auch sie selbst glaube nicht daran, eine Performance abliefern zu können, die dem Publikum würdig ist, sagte sie weiter und bedauerte die enttäuschende Nachricht für ihre Fans – zumal ihre vorigen beiden Auftritte in Montreal "magisch und zutiefst bedeutungsvoll" gewesen seien. Dass das dritte Konzert kurzfristig platzt, nehme sie sehr mit: "Ich bin absolut untröstlich." Informationen zu einem Nachholtermin oder möglichen Rückerstattungen gab es zunächst nicht.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!