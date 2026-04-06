Home News Film-News

"Guardians of the Galaxy: Volume 3": Darum geht's im letzten Teil der Superhelden-Reihe

Galaktisches Finale

"Guardians of the Galaxy: Volume 3": Darum geht's im letzten Teil der Superhelden-Reihe

06.04.2026, 06.45 Uhr
von Jasmin Herzog
Im finalen Kapitel der "Guardians of the Galaxy"-Reihe stehen die Guardians vor ihrer größten Herausforderung. ProSieben zeigt das einmalige Spektakel erstmals im Free-TV.
Guardians of the Galaxy: Volume 3
Im letzten Teil der "Guardians of the "Galaxy-Reihe stellen sich Mantis (Pom Klementieff, vorne links), Groot (hinten links, gesprochen von Vin Diesel), Star-Lord (Chris Pratt, Mitte), Nebula (Karen Gillan, vorne rechts) und Drax (Dave Bautista, hinten rechts) ihrem wohl größten Kampf.  Fotoquelle: 2023 MARVEL
Guardians of the Galaxy: Volume 3
Gamora (Zoë Saldana) unterstützt die Guardians bei ihrer Mission.  Fotoquelle: 2023 MARVEL
Guardians of the Galaxy: Volume 3
Adam Warlock (Will Poulter) wurde erschaffen, um die Guardians of the Galaxy zu zerstören.  Fotoquelle: 2023 MARVEL
Guardians of the Galaxy: Volume 3
Ein letzter Auftritt für die "Guardians", wie wir sie kennen: In "Guardians of the Galaxy: Volume 3" steht den Hütern der Galaxie wieder einmal ein episches Abenteuer bevor.  Fotoquelle: 2023 MARVEL

Der Soundtrack, bei "Guardians of the Galaxy"-Filmen schon immer ein Thema für sich, ist auch im dritten Teil der Hollywood-Reihe wieder großartig. "Crazy On You" (Heart), "Since You Been Gone" (Rainbow), "No Sleep Till Brooklyn" (Beastie Boys), "Badlands" (Bruce Spingsteen) und der ikonische Radiohead-Hit "Creep": Peter Quill alias Star-Lord (Chris Pratt) hat in "Guardians of the Galaxy: Volume 3" wieder viel gutes Zeug auf dem Ohr – inzwischen hört er ja MP3, nachdem sein alter Walkman im letzten Film geschrottet wurde. Zwischenzeitlich soll Regisseur und Autor James Gunn ganze 181 Songs in der engeren Auswahl für die Filmmusik gehabt haben. ProSieben zeigt den Film, der 2023 in den deutschen Kinos zu sehen war, am "Super Hero Monday" als Free-TV-Premiere. "Guardians of the Galaxy Vol. 2" wiederholt der Sender an diesem Tag um 17.30 Uhr.

ProSieben
Guardians of the Galaxy: Volume 3
Science-Fiction • 06.04.2026 • 20:15 Uhr

Das passierte in den vorherigen Teilen

Die Ausgangslage nach "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017): Star-Lord, Drax (Dave Bautista), Waschbär-Mutant Rocket, Mantis (Pom Klementieff) und die weiteren Guardians haben sich in der ehemaligen Minenkolonie Knowhere ein neues Hauptquartier eingerichtet, wo sie, wie auch sonst überall, einigen Blödsinn treiben. Dann aber wird es ernst: Ayesha (Elizabeth Debicki), die rachsüchtige Hohepriesterin der Sovereigns, trachtet den Guardians weiter nach dem Leben und hat mit Adam Warlock (Will Poulter) einen neuen Super-Sovereign erschaffen, der die lästigen Hüter der Galaxie endgültig auslöschen soll. Die Guardians halten natürlich dagegen. "Wir fliegen zusammen. Ein letztes Mal." Weltweit spielte das Abenteuer 845,6 Millionen US-Dollar ein. Allein in Deutschland kamen über zwei Millionen Menschen in die Kinos.

Guardians of the Galaxy: Volume 3 – Mo. 06.04. – ProSieben: 20.15 Uhr

Derzeit beliebt:
>>"Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus": Alle Infos zum Rückblick aufs Duo
>>"Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen": Kritik zum ZDF-Krimi
>>"Kung Fu Panda 4": Die Suche nach dem nächsten Drachenkrieger im Free-TV
>>Samu Haber: Ein Publikumsliebling wird 50

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Videospieladaptionen auf der Überholspur: "Der Super Mario Galaxy Film" und mehr
Kino-Neustarts
Der Super Mario Galaxy Film
Filmkritik zu „Spider-Man: Far From Home“ auf ProSieben
Auf Klassenfahrt durch Europa
Spider-Man: Far From Home
Nun in der Gastronomie: Thore Schölermann steigt bei "The Voice" aus
Moderatorenwechsel
Thore Schölermann
Thilo Mischke über das boomende Geschäft mit dem Coaching – Zwischen Motivation und Manipulation
Coaching-Wildwest
Thilo Mischke
Steven Gätjen verzweifelt bei den Oscars am roten Teppich: "Ausbeute ist sehr karg"
Roter Teppich Frust
Steven Gätjen
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – Zurück an die Weltspitze?": Die Reportage auf ProSieben
Deutschlands Wirtschaftskrise
"LINDA ZERVAKIS. Made in Germany - Zurück an die Weltspitze?"
"Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet": Alle Infos zur TV-Show bei ProSieben
Oscar-Verleihung
Oscar-Countdown - Live vom Red Carpet
Dieser Horrorfilm schreibt schon vor den Oscars 2026 Geschichte
Oscar-Rekord
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
Oscars 2026 – Alle wichtigen Nominierten im Überblick: Wer hat die besten Chancen?
Die Oscars
Jessie Buckley hält ihren Golden Globe nach oben.
"Experte für alles" ist zurück: Klaas Heufer-Umlauf startet Staffel 2 der Show auf ProSieben
Experte löst Alltagsrätsel
Experte für alles
Neue Staffel von „Praxis mit Meerblick“: Alle Sendetermine 2026
Darum geht's
Eine Szene aus „Praxis mit Meerblick“
"Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?": Darum geht's in der RTL-Sonderausgabe
Bauernpaare heute
Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?
Nach Rosa Herzog: Diese Schauspielerin wird Fabers neue Partnerin
Neues Ermittlerduo
Sophia Mercedes Burtscher und Jörg Hartmann.
„Wir sind irgendwann vergessen“: Udo Wachtveitl spricht Klartext zum „Tatort“-Ende
Schluss nach 100 Fällen
Der Münchner „Tatort“-Kommissar Udo Wachtveitl
„So ein Schwachsinn“: Anja Kruse rechnet mit dem deutschen TV ab
Harte Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
So anders sah das „Tatort“-Duo Batic und Leitmayr am Anfang aus
Tatort-Abschied
"Tatort: Unvergänglich (1)"
Reiche Freunde, dreckige Geheimnisse: Diese Serie hat es in sich
Moralisches Niemandsland
"Your Friends & Neighbors" - Staffel 2 | Apple TV
„The Testaments: Die Zeuginnen“: Gelungene Fortsetzung oder gefährlicher Fehltritt?
Young Adult-Dystopie
The Testaments: Die Zeuginnen
„Der Alte“ wird 50: Was hinter dem plötzlichen Ausstieg des ersten Kommissars steckt
Siegfried Lowitz' Kritik
Der Alte
Mit 60 noch nicht still: Michael Mittermeiers Erfolgsgeheimnis
Comedy-Jubiläum
"LOL: Last One Laughing" Season 4 Premiere In Berlin
„Let’s Dance“ sorgt für Wirbel: Entscheidung des Senders bringt Fans auf die Palme
Rippenbruch
Schauspielerin Esther Schweins und Profitänzer Massimo Sinato
"Sissi": Das wusstest du noch nicht über die berühmte Kaiserin
Kaiserin Sisi enthüllt
Sissi
Wie ein Ex-Beatle "Das Leben des Brian" rettete
Beatles-Hilfe
Das Leben des Brian (1979)
"Tatort: Unvergänglich" - Der letzte Fall der Münchner Kommissare als Doppelfolge im Ersten
ARD-Krimi-Reihe
"Tatort: Unvergänglich (1)"
Das machen die "King of Queens"-Stars heute
Stars heute
King of Queens
Dieser Schlagerstar komponierte die "Pumuckl"-Titelmelodie
Kult-Kobold
Fun Facts über Pumuckl
"Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo" Harald Lesch auf den Spuren der Wissenschaftsgeschichte
Wissenschaftsreise
Terra X: Wege des Wissens (1) - Von Babylon nach Kairo
"Wer wird Millionär? Das große Oster-Special": Die RTL-Show mit Günther Jauch
Oster-Quiz
Wer wird Millionär? Das große Osterspecial
"Das Traumschiff" nimmt an Ostern erstmals Kurs auf Island und hat einige Überraschungen an Bord
Das Traumschiff – Island
"Das Traumschiff: Island"
"Neue Geschichten vom Pumuckl" RTL zeigt sechs neue Folgen der zweiten Staffel
Neue Folgen
"Neue Geschichten vom Pumuckl"