"Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?": Darum geht's in der RTL-Sonderausgabe

Moderatorin Inka Bause besucht wieder mehrere Höfe und schaut nach, wie sich das Leben der beliebten Bauernpaare nach der TV-Romanze entwickelt hat.

Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los? Unterhaltung • 06.04.2026 • 20:15 Uhr

Wie geht es den Liebespaaren vom Land wirklich, nachdem die Scheinwerfer ausgeschaltet wurden und die Kameras weiterzogen? Am Ostermontag wirft RTL einen neuen Blick auf ehemalige Teilnehmer der beliebten, betont bodenständigen Kuppelshow. In der Spezialausgabe "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" besucht Moderatorin Inka Bause mehrere Bauern aus der vergangenen Staffel und fragt nach, was aus ihren Beziehungen geworden ist.

Die wahre Liebe gefunden? Die Sendung liefert ein Update aus dem Leben der Landwirte und ihrer Auserwählten – und zeigt, ob aus dem TV-Flirt echte Liebe geworden ist. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Friedrich, Johann und Walter. Nach der emotionalen Hofwoche ist inzwischen einige Zeit vergangen: Manche Beziehungen haben sich gefestigt, andere stehen vor neuen Herausforderungen.

Dabei wird deutlich, dass der Alltag auf dem Hof nicht immer einfach ist. Während bei einigen Paaren die Gefühle weiterhin stark sind, müssen andere herausfinden, ob ihre Beziehung langfristig Bestand hat. Für manche Beteiligte hat sich das Leben seit der Show sogar in eine ganz neue Richtung entwickelt.

Die Oster-Spezialausgabe begleitet die Bauern bei ihrem Alltag, zeigt persönliche Gespräche und gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Beziehungsgeschichten, die in der Sendung begonnen haben. Wo steht die Liebe noch in voller Blüte? Wer muss um seine Partnerschaft kämpfen? Und wer hat sich inzwischen neu orientiert?

Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los? – Mo. 06.04. – RTL: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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