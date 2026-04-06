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"Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?": Darum geht's in der RTL-Sonderausgabe

Bauernpaare heute

"Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?": Darum geht's in der RTL-Sonderausgabe

06.04.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Moderatorin Inka Bause besucht wieder mehrere Höfe und schaut nach, wie sich das Leben der beliebten Bauernpaare nach der TV-Romanze entwickelt hat.
Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?
Inka Bause, aktuell 57 Jahre alt, hat eine beneidenswert fröhliche Ausstrahlung.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka
Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?
Vertrauen ist gut, Kontrolle aber besser: Inka Bause macht sich ein Bild davon, wie sich die Landliebe entwickelt hat.  Fotoquelle: RTL
Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?
Die Ostermontagssendung mit Inka Bause hat viel Tradition bei RTL.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Matthias Nareyek
Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?
Inka Bause ist nicht nur Moderatorin und Expertin für das Landleben, sondern auch Sängerin und Entertainerin.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Thomas Niedermueller

Moderatorin Inka Bause besucht wieder mehrere Höfe und schaut nach, wie sich das Leben der beliebten Bauernpaare nach der TV-Romanze entwickelt hat.

RTL
Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?
Unterhaltung • 06.04.2026 • 20:15 Uhr

Wie geht es den Liebespaaren vom Land wirklich, nachdem die Scheinwerfer ausgeschaltet wurden und die Kameras weiterzogen? Am Ostermontag wirft RTL einen neuen Blick auf ehemalige Teilnehmer der beliebten, betont bodenständigen Kuppelshow. In der Spezialausgabe "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" besucht Moderatorin Inka Bause mehrere Bauern aus der vergangenen Staffel und fragt nach, was aus ihren Beziehungen geworden ist.

Die wahre Liebe gefunden?

Die Sendung liefert ein Update aus dem Leben der Landwirte und ihrer Auserwählten – und zeigt, ob aus dem TV-Flirt echte Liebe geworden ist. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Friedrich, Johann und Walter. Nach der emotionalen Hofwoche ist inzwischen einige Zeit vergangen: Manche Beziehungen haben sich gefestigt, andere stehen vor neuen Herausforderungen.

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Dabei wird deutlich, dass der Alltag auf dem Hof nicht immer einfach ist. Während bei einigen Paaren die Gefühle weiterhin stark sind, müssen andere herausfinden, ob ihre Beziehung langfristig Bestand hat. Für manche Beteiligte hat sich das Leben seit der Show sogar in eine ganz neue Richtung entwickelt.

Die Oster-Spezialausgabe begleitet die Bauern bei ihrem Alltag, zeigt persönliche Gespräche und gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Beziehungsgeschichten, die in der Sendung begonnen haben. Wo steht die Liebe noch in voller Blüte? Wer muss um seine Partnerschaft kämpfen? Und wer hat sich inzwischen neu orientiert?

Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los? – Mo. 06.04. – RTL: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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