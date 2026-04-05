Home News Star-News

„So ein Schwachsinn“: Anja Kruse rechnet mit dem deutschen TV ab

Harte Kritik

„So ein Schwachsinn“: Anja Kruse rechnet mit dem deutschen TV ab

05.04.2026, 20.48 Uhr
von Ingo Gatzer
Deutliche Worte von Anja Kruse: Der „Traumschiff“-Star spart in einem Interview nicht mit Kritik – und spricht ein großes TV-Problem offen an.
Anja Kruse mit ernstem Blick.
Anja Kruse war lange beim "Traumschiff" dabei. Jetzt kritisiert sie das deutsche Fernsehen scharf.  Fotoquelle: picture alliance / Roman Zach-Kiesling

Anja Kruse hat über Jahrzehnte in einigen der bekanntesten deutschen TV-Produktionen mitgewirkt und die Branche aus nächster Nähe erlebt. Gerade deshalb fällt ihr Urteil über das heutige Fernsehen so kritisch aus. Die 69-Jährige, die unter anderem durch Formate wie „Traumschiff“, „Schwarzwaldklinik“ und „Forsthaus Falkenau“ bekannt wurde, sprach in einem Interview offen über Entwicklungen, die sie schon seit Längerem stören.

Anja Kruse kritisiert Jugendwahn bei deutschen TV-Sendern

Wollen die deutschen Fernsehzuschauer vor allem junge Menschen auf der Mattscheibe sehen? Dieser Auffassung scheinen jedenfalls die Verantwortlichen zu sein, wenn man Anja Kruse glaubt: „Bei vielen deutschen Sendern regiert der Jugendwahn.“ Aber wie werden dann die Rollen von älteren Menschen besetzt? Die deutsche Schauspielerin liefert dafür ein drastisches Beispiel: „Großmütter werden von 40-Jährigen gespielt, die dann entsprechend geschminkt werden.“ Während der Corona-Pandemie hieß es in diesem Zusammenhang, ältere Darsteller zählten zur Risikogruppe und könnten angeblich nicht versichert werden. Anja Kruse hat dazu eine klare Meinung: „So ein Schwachsinn.“

Anja Kruse kritisiert Influencer als Schauspieler im Fernsehen

Das ist aber nicht Anja Kruses einziger Kritikpunkt am deutschen Fernsehen. Eine andere Entwicklung findet sie sogar „noch schlimmer“, nämlich „die ganzen Influencer, die den ausgebildeten Schauspielern die Rollen wegnehmen“. Kruse selbst hat ihr Handwerk an der renommierten Folkwang-Schule in Essen für Schauspiel und Gesang gelernt. Von den schauspielerischen Leistungen der Influencer ist sie hingegen wenig angetan: „Sie mögen viele Follower haben, aber mit Qualität vor der Kamera hat das nichts zu tun.“

Derzeit beliebt:
>>So anders sah das „Tatort“-Duo Batic und Leitmayr am Anfang aus
>>Reiche Freunde, dreckige Geheimnisse: Diese Serie hat es in sich
>>So sieht "Dicki" aus Loriots legendärem Weihnachts-Sketch heute aus
>>Leise Stärke: Das hat Birgit Schrowange anders gemacht hat als viele TV-Stars

Single oder vergeben? Das wissen wir über Florian Silbereisen!
Florian Silbereisen, der beliebte Schlagerstar und Traumschiff-Kapitän, gilt als einer der begehrtesten Junggesellen. Aber ist er wirklich Single? Eine Aussage gibt interessanten Einblick.
Was steckt dahinter?
Immer wieder wird über Florian Silbereisens Liebesleben spekuliert.



Darum trifft Anja Kruse mit ihrer TV-Kritik einen Nerv

Ältere Mimen haben es im Fernsehen nicht einfach. Das ist keine ganz neue Erkenntnis. Anja Kruse könnte hier seit geraumer Zeit entsprechende Erfahrungen gesammelt haben. So datieren ihre letzten größeren TV-Auftritte im deutschen Fernsehen aus den Jahren 2018 und 2021 – in den Serien „Um Himmels Willen“ bzw. „Die Rosenheim Cops“. Seltene Engagements bedeuten aber weniger Geld. Wohl auch deswegen engagiert sich Anja Kruse seit 2020 als Schirmherrin der „IVQS Stiftung – gegen Altersarmut bei Schauspielern“.

Der Trend von Auftritten schauspielerisch oft eher mäßig begabter Influencer zeigt sich – etwa mit Auftritten von Caro Daur oder Cathy Hummels – ausgerechnet in der Serie „Das Traumschiff“, in der Kruse mehrfach zu sehen war. Dass allerdings auch Influencer erfolgreich und überzeugend als Schauspieler agieren könnten, bewies Julia Willecke. Die als Influencerin unter dem Namen Julia Beautx bekannte Künstlerin wirkt bereits seit 2018 in der ZDF-Serie „Frühling“ mit. 2022 erhielt sie in der vielfach gelobten Miniserie „Gestern waren wir noch Kinder“ sogar eine Hauptrolle.

Was Anja Kruse heute macht

Anja Kruse war in den letzten Jahren vor allem auf der Bühne aktiv. So gehört sie derzeit zum Ensemble der Komödie „Schlaflos in Hamm“ am Theater an der Kö in Düsseldorf. Ihre Vorliebe für die „Bretter, die die Welt bedeuten“, erklärt die Schauspielerin folgendermaßen: „Am Theater entwickelt man sich weiter und lernt immer etwas Neues.“ Aber auch abseits des Theaters könnten Fans Anja Kruse bald wiedersehen. So befindet sich das von Jean-Louis Daniel inszenierte Drama „Neon Angel“, in dem sie mitspielt, aktuell in der Postproduktion. Mit „Fragile Men“ und „Sophie’s War“ stehen zudem zwei weitere Filme mit der deutschen Schauspielerin an. Diese befinden sich jedoch beide erst in der Vorproduktion.

Inspiration fürs Wochenende gesucht? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche Gewinnspiele, Rezepte, Rätsel und natürlich TV-News und Streaming-Tipps. Hol dir deinen wöchentlichen Ideen-Boost bequem ins Postfach – jetzt direkt anmelden:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

"Traumschiff"-Star Barbara Wussow mit klaren Worten zur Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen
ZDF-Reihe
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Auch Schauspieler: Darum kennt man Sophia Thomallas Vater kaum
Bekannte Familie
Simone Thomalla und Rene.
Wegen Florian Silbereisen im "Traumschiff": Roland Kaiser spricht jetzt Klartext
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Baran Hêvî privat: So lief sein Weg zu den "Rosenheim-Cops" wirklich
Vom Drogeriemarkt zur Serie
"Die Rosenheim-Cops"
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger erlebt Schock bei Premiere
Nervenaufreibender Moment
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Gestrandet im Paradies: Wie Dubais Influencer den Krieg zur Content-Maschine machen
Influencer-Krise
Burj Khalifa höchstes Gebäude der Welt von oben in Downtown in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.
Amira Aly macht Urlaub in Dubai muss harte Kritik einstecken: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly mit ernstem Blick.
Altersheim "ist eine Option": TV-Star Michael Schanze sucht ein neues Zuhause
Wohnungsnot in München
Michael Schanze
"Let’s Dance": Das sind die Favoriten auf den Sieg
Tanzshow-Favoriten
Bianca Heinicke und Zsolt Sandor Cseke lachen.
Trauer um "The Crown"-Star Jane Lapotaire
Karriere einer Ikone
Jane Lapotaire
„The Testaments: Die Zeuginnen“: Gelungene Fortsetzung oder gefährlicher Fehltritt?
Young Adult-Dystopie
The Testaments: Die Zeuginnen
„Der Alte“ wird 50: Was hinter dem plötzlichen Ausstieg des ersten Kommissars steckt
Siegfried Lowitz' Kritik
Der Alte
Mit 60 noch nicht still: Michael Mittermeiers Erfolgsgeheimnis
Comedy-Jubiläum
"LOL: Last One Laughing" Season 4 Premiere In Berlin
„Let’s Dance“ sorgt für Wirbel: Entscheidung des Senders bringt Fans auf die Palme
Rippenbruch
Schauspielerin Esther Schweins und Profitänzer Massimo Sinato
"Sissi": Das wusstest du noch nicht über die berühmte Kaiserin
Kaiserin Sisi enthüllt
Sissi
Wie ein Ex-Beatle "Das Leben des Brian" rettete
Beatles-Hilfe
Das Leben des Brian (1979)
"Tatort: Unvergänglich" - Der letzte Fall der Münchner Kommissare als Doppelfolge im Ersten
ARD-Krimi-Reihe
"Tatort: Unvergänglich (1)"
Das machen die "King of Queens"-Stars heute
Stars heute
King of Queens
Dieser Schlagerstar komponierte die "Pumuckl"-Titelmelodie
Kult-Kobold
Fun Facts über Pumuckl
"Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo" Harald Lesch auf den Spuren der Wissenschaftsgeschichte
Wissenschaftsreise
Terra X: Wege des Wissens (1) - Von Babylon nach Kairo
"Wer wird Millionär? Das große Oster-Special": Die RTL-Show mit Günther Jauch
Oster-Quiz
Wer wird Millionär? Das große Osterspecial
"Kung Fu Panda 4": Die Suche nach dem nächsten Drachenkrieger im Free-TV
Animationskomödie
Kung Fu Panda 4
"Das Traumschiff" nimmt an Ostern erstmals Kurs auf Island und hat einige Überraschungen an Bord
Das Traumschiff – Island
"Das Traumschiff: Island"
"Neue Geschichten vom Pumuckl" RTL zeigt sechs neue Folgen der zweiten Staffel
Neue Folgen
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Im Wohnwagen: So verrückt ist "Let's Dance"-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack aufgewachsen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Legenden der Erfolgsshow: Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.
Elmar Wepper in seiner schönsten Rolle: Berührendes Drama läuft heute im Free-TV
Kunst der Trauer
Kirschblüten - Hanami
Keine Superstars, aber Gewinner: Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere
DSDS-Legenden
Diese Stars verdanken DSDS ihre Karriere
"Das perfekte Geheimnis" in der ARD: Eine Kritik zur Deutschen Komödie
"Das perfekte Geheimnis"
Das perfekte Geheimnis
"Titanic: Die Nacht der Katastrophe": So historisch genau ist die neue Arte-Doku
Zeugen des Unglücks
Titanic - Die Nacht der Katastrophe