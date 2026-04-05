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"Das Traumschiff" nimmt an Ostern erstmals Kurs auf Island und hat einige Überraschungen an Bord

Das Traumschiff – Island

"Das Traumschiff" nimmt an Ostern erstmals Kurs auf Island und hat einige Überraschungen an Bord

05.04.2026, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
"Das Traumschiff" begibt sich auf eine Reise nach Island, wo spektakuläre Landschaften Schauplatz emotionaler Geschichten werden. Mit Saskia Vester, Michaela May u.a.
"Das Traumschiff: Island"
Auch nach 41 Jahren sind die alten Gefühle füreinander noch da: Evelyn (Saskia Vester) trifft in Island wieder auf Toni (Michaela May). Hat ihre Liebe diesmal eine Chance?  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
"Das Traumschiff: Island"
Sie könnten auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein, doch sie sind Brüder: Dominik (Bernhard Piesk, links) und Nikolaus (Barnaby Metschurat) lernen sich in Island besser kennen. Ein Besuch des Wasserfalls Gullfoss ist nur einer von vielen zu beeindruckenden Orten.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
"Das Traumschiff: Island"
Keine 20 Sekunden dauert der Auftritt von Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (rechts) als Stylistin an Bord der MS Amadea. Sie darf Evelyn Küpper (Saskia Vester, links) und deren Enkelin Ronja (Rosa von Lobenstein) Modetipps geben.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
"Das Traumschiff: Island"
Ja, wo sind sie denn, die Trolle und Elfen, die in Island leben sollen? Anders als Jessica Delgado (Collien Fernandes, rechts), glaubt Hanna Liebhold zumindest ein bisschen an die sagenumwobenen nordischen Wesen.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
"Das Traumschiff: Island"
Kapitän Parger (Florian Silbereisen, links) und Staffkapitän Grimm (Daniel Morgenroth) sind in der neuen Folge eher Randfiguren. Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Fernandes) dagegen darf mit Hoteldirektorin Hanna Liebhold in Island auf eine Wanderung ins Reich der Elfen und Trolle gehen, obwohl sie an dergleichen nicht glaubt.   Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
"Das Traumschiff: Island"
Als sie auf dem "Traumschiff" einchecken, wissen Dominik (Bernhard Piesk, links) und Nikolaus (Barnaby Metschurat) noch nicht, dass sie Halbbrüder sind. Wenn es nach dem grimmigen Nikolaus ginge, würden sie sich so oder so nicht näher kennenlernen.   Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
"Das Traumschiff: Island"
Kapitän Parger (Florian Silbereisen) verabschiedet Jessica Delgado (Collien Fernandes, links) und Hanna Liebhold (Barbara Wussow) auf ihre Wanderung. Ob sie dort auf Trolle treffen werden?  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
"Das Traumschiff: Island"
Evelyn (Saskia Vester, rechts) ist nach der neuerlichen Begegnung mit ihrer großen Liebe Toni völlig verstört. Was soll sie nur tun? Ihre Enkelin Ronja (Rosa von Lobenstein) versucht, ihr die Zweifel zu nehmen.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
"Das Traumschiff: Island"
Bord-Stylistin Vera (Evelyn Burdecki, rechts) berät Evelyn (Saskia Vester, Mitte) und Ronja (Rosa von Lobenstein) bei der Kleiderwahl.  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
"Das Traumschiff: Island"
Wie es Staffkapitän Grimm prophezeit hat: Bei ihrer Wanderung in Island hat Ärztin Jessica (Collien Fernandes) einen Stein mitgenommen und sich direkt verlaufen. Waren Trolle und Elfen im Spiel? Zum Glück bekommt Jessica unverhofft Hilfe in Gestalt des mysteriösen Einheimischen Jon (Pétur Óskar).  Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling

"Das Traumschiff" nimmt am Ostersonntag Kurs auf Island. Nicht nur das Reiseziel ist ungewöhnlich, sondern auch die Tiefgründigkeit, mit der hier die Geschichten über eine verlorengeglaubte Liebe und zwei Brüder, die nichts voneinander wussten, behandelt werden.

ZDF
Das Traumschiff – Island
TV-Drama • 05.04.2026 • 20:15 Uhr

Immer dasselbe bei "Das Traumschiff"? Das kann von der neuen Folge am Ostersonntag nicht behaupten. Alleine schon das Reiseziel ist ungewöhnlich: Es geht erstmals nach Island. Die spektakuläre Landschaft voller Vulkane, Thermalquellen, Geysire und Lavafelder stellt eine Kulisse dar, deren Dramatik nur noch von jener übertroffen wird, die einige der Passagiere in "Das Traumschiff – Island" erwartet. Es geht um Geheimnisse und Fehler der Vergangenheit, eine verlorengeglaubte Liebe und das Glück der zweiten Chancen.

Saskia Vester, der man nach ihrem starken Auftritt in der Krimiserie "KDD – Kriminaldauerdienst" einst sehr den Sprung ins Charakterfach gewünscht hatte, spielt Evelyn, die mit ihrer Enkelin Ronja (Rosa von Lobenstein) nach Island reist. Hier hatte sie vor Jahrzehnten einen glücklichen Sommer verbracht und in Toni eine große Liebe gefunden, die sie jedoch aus Angst aufgab. Mit Michaela May, die jene Toni verkörpert, ist endlich wieder einmal ein echter Star des deutschen Fernsehens an Bord, wobei sie, genau genommen, erst an Land zum Cast stößt.

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Dort trifft das gealterte Ex-Paar, begleitet vom 70er-Hit "Love The One You're With", unverhofft wieder aufeinander. Die Gefühle sind immer noch da. Man möchte und sollte es heutzutage nicht mehr mutig nennen müssen, wenn zwei etablierte Publikumslieblinge ein gleichgeschlechtliches Liebespaar verkörpern. Für das altehrwürdige "Traumschiff" (Buch: Stephanie Blöbaum, Martin Wilke, Jochen S. Franken; Regie: Tina Kriwitz) aber ist es das wohl durchaus. "Hier sind wir heute schon deutlich weiter als noch vor ein paar Jahren", sagt Saskia Vester. "In meiner Jugend herrschte leider noch ein anderer Ton. Mittlerweile hat sich in puncto Offenheit einiges verändert." Und in dieser Episode zeigt sich der große Unterschied, wenn, anders als sonst so oft beim "Traumschiff", erfahrene Schauspielerinnen am Werk sind, die auch leise Zwischentöne beherrschen und Blicke, die mehr sagen als jedes Wort.

Familienzusammenführung dank Kapitän Parger

Selbiges gilt für das zweite Paar des Films. Dass sie Halbbrüder sind und ihr Vater ein Doppelleben mit zwei Familien führte, erfahren Nikolaus (Barnaby Metschurat) und Dominik (Bernhard Piesk) allerdings erst von Kapitän Parger (Florian Silbereisen). Ein Schock für die Männer, die so verschieden sind wie die "spektakulären Kontraste Islands", die Parger voller Pathos besingt. Während der eine das Ferienhaus sehen möchte, dass der Vater den Söhnen vererbt hat, will der andere sofort abreisen. Doch das Schicksal und die Drehbuchautoren haben andere Pläne, und sie geben der Brüderwerdung viel Raum.

Da bleibt für die Crew diesmal weniger Sendezeit, und das stört überhaupt nicht. Immerhin dürfen Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) und Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Fernandes) gemeinsam eine Wanderung unternehmen. – "Auf gar keinen Fall irgendwelche Steine mitnehmen", warnt Staffkapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth). "Da reagieren diese Wesen sehr empfindlich und führen Sie womöglich in die Irre". Elfen und Trolle? Reiner Hokuspokus, spottet Delgado, nur um eines Besseren belehrt zu werden ...

Nicht auf der Reise nach Island dabei ist Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. Dafür reiht sich Reality-Sternchen Evelyn Burdecki als Bord-Stylistin ein in die Riege von Influencerinnen und anderen Amateur-Sätzeaufsagern, die seit dem Tod von Produzent Wolfgang Rademann dessen "Traumschiff" betreten dürfen. Zum Glück ist der Spuk nach nicht einmal 20 Sekunden auch schon wieder vorbei.

Die nächste Ausgabe von "Das Traumschiff" ist voraussichtlich im Herbst zu sehen und soll wieder in wärmere Gefilde führen: nach Thailand.

Das Traumschiff – Island – So. 05.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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