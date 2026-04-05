"Das Traumschiff" nimmt an Ostern erstmals Kurs auf Island und hat einige Überraschungen an Bord

"Das Traumschiff" nimmt am Ostersonntag Kurs auf Island. Nicht nur das Reiseziel ist ungewöhnlich, sondern auch die Tiefgründigkeit, mit der hier die Geschichten über eine verlorengeglaubte Liebe und zwei Brüder, die nichts voneinander wussten, behandelt werden.

Das Traumschiff – Island TV-Drama • 05.04.2026 • 20:15 Uhr

Immer dasselbe bei "Das Traumschiff"? Das kann von der neuen Folge am Ostersonntag nicht behaupten. Alleine schon das Reiseziel ist ungewöhnlich: Es geht erstmals nach Island. Die spektakuläre Landschaft voller Vulkane, Thermalquellen, Geysire und Lavafelder stellt eine Kulisse dar, deren Dramatik nur noch von jener übertroffen wird, die einige der Passagiere in "Das Traumschiff – Island" erwartet. Es geht um Geheimnisse und Fehler der Vergangenheit, eine verlorengeglaubte Liebe und das Glück der zweiten Chancen.

Saskia Vester, der man nach ihrem starken Auftritt in der Krimiserie "KDD – Kriminaldauerdienst" einst sehr den Sprung ins Charakterfach gewünscht hatte, spielt Evelyn, die mit ihrer Enkelin Ronja (Rosa von Lobenstein) nach Island reist. Hier hatte sie vor Jahrzehnten einen glücklichen Sommer verbracht und in Toni eine große Liebe gefunden, die sie jedoch aus Angst aufgab. Mit Michaela May, die jene Toni verkörpert, ist endlich wieder einmal ein echter Star des deutschen Fernsehens an Bord, wobei sie, genau genommen, erst an Land zum Cast stößt.

Dort trifft das gealterte Ex-Paar, begleitet vom 70er-Hit "Love The One You're With", unverhofft wieder aufeinander. Die Gefühle sind immer noch da. Man möchte und sollte es heutzutage nicht mehr mutig nennen müssen, wenn zwei etablierte Publikumslieblinge ein gleichgeschlechtliches Liebespaar verkörpern. Für das altehrwürdige "Traumschiff" (Buch: Stephanie Blöbaum, Martin Wilke, Jochen S. Franken; Regie: Tina Kriwitz) aber ist es das wohl durchaus. "Hier sind wir heute schon deutlich weiter als noch vor ein paar Jahren", sagt Saskia Vester. "In meiner Jugend herrschte leider noch ein anderer Ton. Mittlerweile hat sich in puncto Offenheit einiges verändert." Und in dieser Episode zeigt sich der große Unterschied, wenn, anders als sonst so oft beim "Traumschiff", erfahrene Schauspielerinnen am Werk sind, die auch leise Zwischentöne beherrschen und Blicke, die mehr sagen als jedes Wort.

Familienzusammenführung dank Kapitän Parger Selbiges gilt für das zweite Paar des Films. Dass sie Halbbrüder sind und ihr Vater ein Doppelleben mit zwei Familien führte, erfahren Nikolaus (Barnaby Metschurat) und Dominik (Bernhard Piesk) allerdings erst von Kapitän Parger (Florian Silbereisen). Ein Schock für die Männer, die so verschieden sind wie die "spektakulären Kontraste Islands", die Parger voller Pathos besingt. Während der eine das Ferienhaus sehen möchte, dass der Vater den Söhnen vererbt hat, will der andere sofort abreisen. Doch das Schicksal und die Drehbuchautoren haben andere Pläne, und sie geben der Brüderwerdung viel Raum.

Da bleibt für die Crew diesmal weniger Sendezeit, und das stört überhaupt nicht. Immerhin dürfen Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) und Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Fernandes) gemeinsam eine Wanderung unternehmen. – "Auf gar keinen Fall irgendwelche Steine mitnehmen", warnt Staffkapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth). "Da reagieren diese Wesen sehr empfindlich und führen Sie womöglich in die Irre". Elfen und Trolle? Reiner Hokuspokus, spottet Delgado, nur um eines Besseren belehrt zu werden ...

Nicht auf der Reise nach Island dabei ist Harald Schmidt als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. Dafür reiht sich Reality-Sternchen Evelyn Burdecki als Bord-Stylistin ein in die Riege von Influencerinnen und anderen Amateur-Sätzeaufsagern, die seit dem Tod von Produzent Wolfgang Rademann dessen "Traumschiff" betreten dürfen. Zum Glück ist der Spuk nach nicht einmal 20 Sekunden auch schon wieder vorbei.

Die nächste Ausgabe von "Das Traumschiff" ist voraussichtlich im Herbst zu sehen und soll wieder in wärmere Gefilde führen: nach Thailand.

Das Traumschiff – Island – So. 05.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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