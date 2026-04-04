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"Hui Buh und das Hexenschloss": Der Start des gespenstigen Films mit Michael "Bully" Herbig

SAT.1 Free-TV

"Hui Buh und das Hexenschloss": Der Start des gespenstigen Films mit Michael "Bully" Herbig

04.04.2026, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
16 Jahre nach seinem ersten Abenteuer ist Hui Buh noch immer kein wirklich furchterregendes Gespenst. Doch diesmal scheint die ersehnte Grusel-Macht zum Greifen nah. Wie schon zuvor leiht Michael Bully Herbig dem Schlossgeist seine Stimme. SAT.1 zeigt den Film im Free-TV.
Hui Buh und das Hexenschloss
König Julius (Christoph Maria Herbst, links) und Hui Buh (Michael Bully Herbig) leben gemeinsam auf Schloss Burgeck.  Fotoquelle: 2022 Rat Pack Filmproduktion Gmbh/ Ad Movies/ Manfred Mebs Filmproduktion/ Westside Filmproduktion Gmbh / WBEI
Hui Buh und das Hexenschloss
Die Lage auf dem Schloss Burgeck ist alles andere als rosig ...  Fotoquelle: 2022 Rat Pack Filmproduktion Gmbh/ Ad Movies/ Manfred Mebs Filmproduktion/ Westside Filmproduktion Gmbh / WBEI
Hui Buh und das Hexenschloss
Hui Buh (Michael Bully Herbig) hat noch immer darunter zu kämpfen, als Gespenst nicht ernst genommen zu werden.  Fotoquelle: 2022 Rat Pack Filmproduktion Gmbh/ Ad Movies/ Manfred Mebs Filmproduktion/ Westside Filmproduktion Gmbh / WBEI
Hui Buh und das Hexenschloss
In "Hui Buh und das Hexenschloss" erlebt König Julius gemeinsam mit Hui Buh ein neues Abenteuer voller schwarzer Magie.  Fotoquelle: 2022 Rat Pack Filmproduktion Gmbh/ Ad Movies/ Manfred Mebs Filmproduktion/ Westside Filmproduktion Gmbh / WBEI

"Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Hui Buh ist ein Gespenst." – So geht sie, die klassische Einleitung der "Hui Buh"-Hörspiele von Eberhard Alexander-Burgh. Einen prominent besetzten Kinofilm gab es schon. 16 Jahre nach "Hui Buh – Das Schlossgespenst" gab es einen zweiten: "Hui Buh und das Hexenschloss" (2022). SAT.1 zeigt den Film nun zur besten Sendezeit im Free-TV.

SAT.1
Hui Buh und das Hexenschloss
Kinderfilm • 04.04.2026 • 20:15 Uhr

Wirklich gealtert ist der Geist in der Zwischenzeit nicht, eigentlich sieht er sogar besser aus denn je – moderner Animations-Technik sei Dank. Michael 'Bully' Herbig leiht Hui Buh erneut seine Stimme. Auch Christoph Maria Herbst als König Julius und Rick Kavanian als Sidekick Charles sind wieder dabei. Im Mittelpunkt der Geschichte steht diesmal ein sagenumwobenes und sehr gefährliches Zauberbuch: das Necronomicon! Eines Tages taucht Junghexe Ophelia (Nelly Hoffmann) ganz verzweifelt vor den Toren von Schloss Burgeck auf – mit dem besagten Buch im Gepäck und einer sehr viel hässlicheren und gemeineren anderen Hexe im Nacken. Die böse Erla (Charlotte Schwab) will das Necronomicon an sich reißen, koste es, was es wolle ...

Hui Buh und das Hexenschloss – Sa. 04.04. – SAT.1: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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