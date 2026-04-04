"Hui Buh und das Hexenschloss": Der Start des gespenstigen Films mit Michael "Bully" Herbig

"Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Hui Buh ist ein Gespenst." – So geht sie, die klassische Einleitung der "Hui Buh"-Hörspiele von Eberhard Alexander-Burgh. Einen prominent besetzten Kinofilm gab es schon. 16 Jahre nach "Hui Buh – Das Schlossgespenst" gab es einen zweiten: "Hui Buh und das Hexenschloss" (2022). SAT.1 zeigt den Film nun zur besten Sendezeit im Free-TV.

Hui Buh und das Hexenschloss Kinderfilm • 04.04.2026 • 20:15 Uhr

Wirklich gealtert ist der Geist in der Zwischenzeit nicht, eigentlich sieht er sogar besser aus denn je – moderner Animations-Technik sei Dank. Michael 'Bully' Herbig leiht Hui Buh erneut seine Stimme. Auch Christoph Maria Herbst als König Julius und Rick Kavanian als Sidekick Charles sind wieder dabei. Im Mittelpunkt der Geschichte steht diesmal ein sagenumwobenes und sehr gefährliches Zauberbuch: das Necronomicon! Eines Tages taucht Junghexe Ophelia (Nelly Hoffmann) ganz verzweifelt vor den Toren von Schloss Burgeck auf – mit dem besagten Buch im Gepäck und einer sehr viel hässlicheren und gemeineren anderen Hexe im Nacken. Die böse Erla (Charlotte Schwab) will das Necronomicon an sich reißen, koste es, was es wolle ...

Hui Buh und das Hexenschloss – Sa. 04.04. – SAT.1: 20.15 Uhr

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