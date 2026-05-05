Missbrauchsvorwürfe ausgeblendet? Regie-Ikone verteidigt Michael-Jackson-Biopic gegen Kritik

Es ist der Kino-Kassenschlager der Stunde, aber auch einer, an dem sich viel Kritik entzündet. Das Biopic "Michael" erzählt den Werdegang von Pop-Superstar Michael Jackson als Heldengeschichte. In der Hauptrolle glänzt Jaafar Jeremiah Jackson. Der 29-Jährige ist der Sohn von Jermaine Jackson, einem Bruder des 2009 gestorbenen "King of Pop".

Was der von Antoine Fuqua inszenierte Film jedoch gänzlich ausspart, sind die dunklen Kapitel im Leben des Michael Jackson. Kein Wort, keine Szene zu den Missbrauchsvorwürfen, die das Ansehen des Sängers in seinen letzten Karriere-Jahren schwer belasteten. Nun hat Oscar-Preisträger Spike Lee zu der vor allem in den USA kontrovers geführten Debatte Stellung bezogen. Der Star-Regisseur ("Malcolm X") verteidigte "Michael" vehement.

Gegenüber dem Sender CNN verwies Lee darauf, dass die Filmhandlung im Jahr 1988 ende. Die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs seien erst später laut geworden. "Man kritisiert den Film für etwas, das man in ihm vermisst, das aber nicht auf seine Zeitachse passt", sagte der 69-Jährige. Zudem spreche die Publikumsresonanz für sich: "Auf der ganzen Welt sind die Leute ins Kino gegangen und haben ihre Liebe gezeigt." Er selbst, so Lee weiter, habe mit Michael Jackson zusammengearbeitet. Er bezeichnete ihn als "Bruder" und "wunderbaren Menschen".

"Michael" hat schon über 400 Millionen US-Dollar eingespielt Mit einem vorläufigen Einspielergebnis von über 400 Millionen US-Dollar weltweit ist "Michael" in der Tat der erhoffte Kassenschlager geworden. Ursprünglich hätte der Film schon 2025 in die Kinos kommen sollen. In der zunächst geplanten Fassung hätte die Handlung erst im Jahr 1993 geendet. In jenem Jahr hatte der damals 13-jährige Junge Jordan Chandler gegenüber Ermittlern seinen angeblichen Missbrauchserfahrungen beschrieben. Die Untersuchung wurde nach einem außergerichtlichen Vergleich und einer Abfindungszahlung eingestellt.

Aufgrund der zwischen den Parteien vereinbarten Bedingungen des damaligen Vergleichs mussten die entsprechenden Szenen jedoch entfernt und der Film in Teilen neu gedreht werden. In seiner Darstellung kritischer wäre "Michael" jedoch auch in der Ursprungsversion wohl nicht gewesen. Laut Berichten des US-News-Portals "Puck" war vorgesehen, den Sänger als naives Opfer einer geldgierigen Familie darzustellen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!