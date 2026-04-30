Heidi Klum: Überraschungscomeback in "Der Teufel trägt Prada 2"?

"Der Teufel trägt Prada" war hochkarätig besetzt: In den Hauptrollen waren Anne Hathaway und Meryl Streep zu sehen und in einer Winzig-Rolle Heidi Klum. Ist das Model aber auch in der Fortsetzung dabei?

Es war keine kleine Überraschung für viele im Jahr 2006, als "Der Teufel trägt Prada" in die Kinos kam. In der einen und anderen Szene der Komödie mit Anne Hathaway und Meryl Streep war kurz auch Heidi Klum zu sehen. Weshalb die Frage durchaus angebracht ist, da nun am 30. April die Fortsetzung des Kultfilms erscheint: Ist Model, Moderatorin und Entertainerin Klum auch in "Der Teufel trägt Prada 2" dabei?

Klum hatte in "Prada" keine Sprechrolle noch war ihre "Rolle" eine fiktive. Sie spielte sich selbst, als die sie im Film die Pariser Modewoche besucht. In einer Szene nimmt sie neben Miranda-Darstellerin Meryl Streep und anderen, realen, Modegrößen wie dem italienischen Designer Valentino Garavani an einer Modeschau teil. In einer anderen betreibt sie auf einer Party Smalltalk mit dem künstlerischen Leiter Nigel (Stanley Tucci).

Die Auftritte waren winzig, ja, stolz darauf ist Heidi Klum dennoch – und zwar bis heute. "Es war großartig, in einem so epochalen Film dabei zu sein", verriet die "Germany's Next Topmodel"-Chefin bei der New Yorker Weltpremiere von "Prada 2" in einem Interview für "ABC News". "Es ging um Mode und die Menschen an der Spitze der Modebranche, und der Film gewährte einen kurzen Einblick in diese Welt."

Heidi dreht „Prada 2“ Soweit Teil eins. Ist Klum aber auch in Teil 2 dabei? Sollte dem so sein, sonderlich groß wäre die Überraschung diesmal nicht. Immerhin war sie schon während der Dreharbeiten zu "Prada 2" am Set in New York City gesichtet und fotografiert worden. Einige Schnappschüsse zeigen sie in schwarzem Anzug mit Oversize-Blazer, weißer, leicht aufgeknöpften Bluse und Sonnenbrille. Andere in schulterfreiem violetten Kleid.

Klum war also am Set von "Prada 2", und sie machte beim Dreh auch mit – so viel ist sicher, das bestätigte sie im genannten ABC-Interview. Wieder sei ihr Gastauftritt mini gewesen, erklärte sie. Was allerdings bedeutet das schon? Bei einem Filmdreh mitmachen heißt nicht, auch im fertigen Film dabei zu sein. Das letzte Wort haben noch immer Entscheidungsträger hinter der Kamera einer Filmproduktion.

Dabei sein oder nicht dabei sein, den Stand der Dinge kannte selbst Klum lange nicht. Solange nicht, bis sie "Prada 2" bei der Weltpremiere am 20. April sah. "Ich hoffe", sagte sie, wieder im ABC-Interview, unmittelbar vor der Aufführung, "die haben mich am Ende nicht herausgeschnitten." Nein, eine Überraschung wäre es nicht, würde man Heidi Klum auch in "Der Teufel trägt Prada 2" sehen, sich überraschen lassen, ob sie dabei ist, darf man aber durchaus.

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