Home News Star-News

Überraschung beim James-Bond-Ranking: Dieser 007-Star schlägt sogar Daniel Craig!

Wer war der beste?

Das große James-Bond-Ranking: Warum dieser 007-Star sogar Daniel Craig schlägt

14.06.2026, 13.45 Uhr
von Pamela Haridi
Seit Jahrzehnten prägen verschiedene Darsteller den Mythos 007. Doch im Ranking zeigt sich, welcher Star selbst Daniel Craig hinter sich lässt.
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Über die Jahre wurde James Bond von vielen Darstellern verkörpert.  Fotoquelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com | I-Images

Seit über sechs Jahrzehnten zieht James Bond das Kinopublikum in seinen Bann wie kaum eine andere Filmfigur. 007 steht für britische Eleganz, riskante Missionen und ikonische Szenen, die längst zur Filmgeschichte gehören. Doch so fest Smoking, Martini und Coolness zum Bond-Mythos zählen, so unterschiedlich prägten die einzelnen Darsteller die Rolle. Genau deshalb bleibt die große Frage bis heute spannend: Wer war nicht nur ein guter James Bond, sondern der beste?

James-Bond-Darsteller im Ranking: Wer war der beste 007?

Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Figur des James Bond zu einer Ikone. Im Rahmen der EON-Bond-Film-Reihe schlüpften sechs Schauspieler für 25 Filme in die Rolle des Agenten. Auch wenn die markanten Eckdaten der Bond-Figur stets gleichblieben, so verlieh doch jeder Darsteller dem Titelhelden ganz eigene Nuancen. Neben dem Äußeren war es mal das charismatische Auftreten, mal der Humor, mal die Rationalität. Letztlich ist jeder Bond ein (Roman-)Held, dem "frau" nicht widerstehen kann und es bleibt Ansichtssache, für welchen "Bond" das Herz schlägt.

James Bond außer Konkurrenz: Diese 007-Stars zählen nicht zum Ranking

Bevor wir unser Ranking starten, stellen wir der Vollständigkeit halber diejenigen Kandidaten vor, die außer Konkurrenz liefen.

Derzeit beliebt:
>>WM 2026 im Free-TV: Für Fans gibt es eine bittere Überraschung!
>>Darum hat Per Mertesacker Christoph Kramers Roman nicht zu Ende gelesen: "Musste nicht mehr sein"
>>Warum starten Filme in Deutschland eigentlich immer donnerstags?
>>Neuer James Bond? Idris Elba enthüllt Wahrheit hinter den 007-Gerüchten

Barry Nelson (1954)



Mitte der 50er-Jahre nutzte der Fernsehkonzern CBS die Buchvorlage von "Casino Royale", dem ersten 007-Roman von Fleming, für die dritte Folge der ersten Staffel der Serie "Climax!". In der stark amerikanisierten Version diente der Romanheld der CIA und aus seinem amerikanischen Verbündeten Felix Leiter wurde kurzerhand der Brite Clarence Leiter, der für den MI6 tätig war. Typisch amerikanisch wird Bond von seinen Freunden auch nicht mit James, sondern mit Jimmy angesprochen. Noch kritischer: Ein I ersetzte das O im Nachnamen - stillos! Da Barry Nelson mit dem britischen Original nicht mehr viel gemein hatte, läuft er in unserem Ranking außer Konkurrenz.

David Niven (1967)

Es ist nicht von ungefähr, dass kaum jemand an David Niven denkt, wenn es um die Aufzählung aller Bond-Darsteller geht. Dabei liegt dies nicht an seinem Talent. Im Jahr 1967 spielte er 007 in "Casino Royale". Der Film entstand nach der Fleming-Romanvorlage, wurde allerdings nicht von den Bond-Produzenten verantwortet. Das Resultat war eine verrückte 007-Komödie, in der Niven noch nicht einmal der einzige Bond war. Auch wenn diese absolut nichts mit dem Buch zu tun hat, so ist die facettenreiche Agenten-Darstellung durchaus unterhaltsam.

Und: David Niven spielt "seinen" 007-Agenten wirklich perfekt. Zum Cast des Films gehören übrigens Stars wie Ursula Andress, Peter Sellers, Joanna Pettet und Woody Allen – allesamt in der Rolle des Bond!

Das große 007-Ranking: Die besten James-Bond-Stars im Überblick

Kommen wir nun zu unserem subjektiven Ranking der James-Bond-Darsteller. Vorweg sei gesagt, dass jeder der folgenden Schauspieler einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, dass Bond zu dem werden konnte, der er heute ist. Sie alle lieferten Bestleistungen und eine wunderbare Arbeit ab – und dennoch verkörperten manche von ihnen die Romanfigur überzeugender als andere.

George Lazenby (1969)

Der australische Schauspieler George Lazenby trat mit "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" lediglich einmal als James Bond auf. Er hatte das "Pech", in die Fußstapfen von Sean Connery treten zu müssen. Keine leichte Aufgabe. So verkörperte er einen Agenten mit Herz und ließ zu, dass dieser sich glaubhaft aufrichtig verliebte und nahbar präsentierte. Die Reihe bekam erstmals emotionale Höhepunkte. Kein anderer hätte diese Kehrtwende versucht.

Nach Beendigung der Dreharbeiten verkündete George Lazenby, dass die Figur des Bond für ihn nicht mehr zeitgemäß sei. Im Anschluss weigerte er sich, seinen Vollbart zu rasieren und stattdessen im typischen 007-Look die Werbetrommel für seinen Film zu rühren. Es mag ironisch klingen: George Lazenby ist der einzige Bond-Darsteller, der für seine Interpretation eine Golden Globe Nominierung erhielt.

Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
James Bond ist bekannt für seine ikonischen Schurken. Doch einige haben 007 das Leben schwer gemacht. Ein Rückblick auf die spannendsten Gegner.
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.

Pierce Brosnan als James Bond: Charme, Stil und ein makelloser Auftritt

Pierce Brosnan (1995 – 2002)

Eigentlich hätte der irische Schauspieler schon 1987 in die Rolle des Geheimagenten schlüpfen sollen. Damals war er jedoch noch als smarter Privatdetektiv Remington Steele tätig. Seine Stunde schlug schließlich 1995 mit "Golden Eye", der bis heute als eine der gelungensten Bond-Verfilmungen gilt. Brosnan verlieh seinem Bond Charisma, Stil und Coolness. Im Vergleich zu den Vorgängerfilmen verdoppelten sich die Einspielergebnisse unter seiner Mitwirkung. Brosnan war noch in "Der Morgen stirbt nicht", "Die Welt ist nicht genug" und "Stirb an einem anderen Tag" zu sehen.

Pierce Brosnan ist zweifelsohne ein attraktiver Mann mit Sex-Appeal. Er scheint im Anzug geboren worden zu sein. Sein tiefer Blick, zu dem er die Stirn nachdenklich in Falten zieht, seine Lässigkeit, sein stets korrekt sitzendes, volles Haar – einfach makellos. Und genau das ist das Problem. Bond ist eben nicht nur ein Womanizer und Verführer, sondern auch ein brutaler, kaltblütiger Auftragskiller. Diese dunkle Seite mochte man Pierce Brosnan nicht ganz abkaufen.

Timothy Dalton als 007: Der harte Bond mit kühler Ernsthaftigkeit

Timothy Dalton (1987 – 1989)

Nach der Moore-Ära, die zunehmend von einer Art Realitätsflucht geprägt war, stellten die zwei Auftritte von Timothy Dalton in "Der Hauch des Todes" und "Lizenz zum Töten" eine 180-Grad-Wendung dar. Von allen Darstellern nahm Dalton seinen Job wohl am ernstesten. Nachdem er die gesamte Bibliografie von Ian Fleming las, zog er sich mehrere Tage zurück, um die Hauptfigur zu studieren. Er wollte Bond zurück zu seinen Wurzeln bringen.

Seine Darstellung enthielt wieder mehr Realismus und Seriosität. Sein Bond ist hart und kühl. Mal überraschend lässig, mal extrem angespannt und immer verschlossen, wenn es darum geht, sein Inneres nach außen zu kehren. Das Leben eines Geheimagenten ist nun einmal einsam. Obwohl beide Bond-Filme mit Timothy Dalton erfolgreich waren, fanden die Fans ihn im Vergleich zu seinen Vorgängern zu unbeweglich. Seine Bond-Darstellung hinterließ keinen bleibenden emotionalen Nachhall.

Daniel Craig als James Bond: Der moderne 007 mit dunkler Seele

Daniel Craig (2006 – 2021)

Zugegeben, kämen nicht noch zwei klassische Bond-Schwergewichte, wäre Daniel Craig sicherlich zwei Plätze weiter vorne. Obwohl er – rein körperlich – nicht der Größte und obendrein blond ist, trägt er die Bond-Rolle wie eine zweite Haut. Craig scheint alle Merkmale seiner Vorgänger in einer Figur zu vereinen: Emotional wie Moore, elegant wie Brosnan, zornig wie Dalton. Selbst in einer großen Menschenmenge spürt man seine innere Einsamkeit bis in den Kinosessel. Wäre Fleming ihm begegnet, hätte er den Schauspieler höchstwahrscheinlich als Vorbild für seinen Romanhelden gewählt. Mit der Craig-Ära im Jahr 2006 begann mit "Casino Royale" die kompromissloseste Modernisierung der Figur des Agenten.

Zu krass fürs Fernsehen? Diese „Tatorte“ laufen nicht mehr im TV
Brutal, politisch brisant oder völlig aus der Zeit gefallen: Einige „Tatort“-Episoden verschwanden aus dem Programm – und sorgen bis heute für Diskussionen.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

Craigs Darbietung war so intensiv als würde er Bond nicht spielen, sondern leben. Die Lizenz zum Töten erhielt eine markante Bedeutung. Seine Balance zwischen Humor, rauen Actionszenen und innerem Exil belebte die klassische Bond-Figur allmählich wieder. Der kommerzielle Erfolg von "Casino Royale" und "Ein Quantum Trost" spricht eine deutliche Sprache. Auch "Skyfall" und "Spectre" sowie der bislang letzte James-Bond-Streifen "Keine Zeit zu sterben" waren ähnlich erfolgreich. Auch wenn Craig seinen Bond brüchiger als jemals zuvor darstellt, gelingt es dennoch nicht, ihn wirklich ins Herz zu schließen.

Roger Moore als James Bond: Der Gentleman mit Humor und Klasse

Roger Moore (1973 – 1985)

Mit Roger Moore in der Rolle des MI6-Agenten erhielt dieser erstmals komödiantische Züge. Vor allem brillierte er jedoch mit einer urbritischen Essenz und überzeugte zudem in furiosen Action-Szenen. Zwar war Moore schmaler gebaut als Connery, er machte dies jedoch mit seinem lässigen Charme und der Gabe der Selbstironie wieder wett. Roger Moore riskierte insgesamt sieben Mal im Auftrag ihrer Majestät sein Leben. In "Leben und Sterben lassen" lernte das Publikum erstmals einen humorigen Bond kennen. Das kam gut an.

Für Moore folgten "Der Mann mit dem goldenen Colt", "Der Spion, der mich liebte", "Moonraker – Streng geheim", "In tödlicher Mission", "Octopussy" und schließlich 1985 der letzte Moore- Bond-Streifen "Im Angesicht des Todes". Im Laufe der Jahre wurde die Kritik stetig lauter, dass sich die Filme zu Gunsten der Action-Szenen zu weit von der Buchvorlage entfernten. Die Szenen wurden immer abgehobener und unrealistischer. Für viele Kritiker war mit "Moonraker" im Jahr 1979 das Maß voll, als die Reihe sogar ins All abhob. Dem steht das Argument entgegen, dass Moore damit schauspielerische Klasse bewies, denn mit großer Spielfreude und dem nötigen Humor beteiligte er sich wie ein echter britischer Gentleman an diesem fragwürdigen Drehbuch. Der 2017 verstorbene Schauspieler setzte als James Bond in Bezug auf Charme, Klasse, Coolness und Humor Maßstäbe.

Sean Connery als bester James Bond: Der 007, der alles prägte

Sean Connery (1962 – 1971)

Wäre es nach Ian Fleming gegangen, wäre Sean Connery niemals als James Bond zu sehen gewesen. Seiner Meinung nach fehlte es dem damals noch jungen Schauspieler an Eleganz und Finesse. Connery, der aus einfachen Verhältnissen kam, bekam vom ersten Bond- Regisseur Terence Young jede Menge Nachhilfe in Sachen Upper-Class-Lebensstil, woraufhin er Flemings Bedenken schnell zerstreuen konnte. Und zwar so überzeugend, dass der Autor beinahe Bonds Geburtsort in seinen Romanen offiziell ändern wollte, um so den Leistungen Connerys Tribut zu zollen.

Florian Silbereisen & Co.: Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking
Von Kultbands bis TV-Lieblingen: Diese Künstler haben mit ihrer Musik ein Imperium aufgebaut — und einer hängt alle ab.
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.

Als erster Bond-Darsteller setzte Connery klare Maßstäbe für alle Nachfolger. Sein Bond war ein kampfstarker Actionheld mit Sex-Appeal und einer Spur Anarchie - ein unwiderstehlicher Frauenschwarm. Durch den Schotten in ihm wurde der Romanheld eine Filmikone aus Fleisch und Blut. So wie Schauspielkollege Peter Falk untrennbar mit der Rolle des Inspector Columbo verschmolz, so wurde Sean Connery zu James Bond – und für viele Bond-Fans ist er es bis heute geblieben.

Dank Connery fragte Bond stets nach einem geschüttelten und nicht gerührten Wodka Martini, arbeitete mit den verrücktesten Gadgets und fuhr eine ikonische britische Automarke: Aston Martin. Insgesamt brachte Connery es auf sechs Bond-Filme: "James Bond – 007 jagt Dr. No", "Liebesgrüße aus Moskau", "Goldfinger", "Feuerball" und "Man lebt nur zweimal". Nach einer kurzen Pause folgte "Diamantenfieber". 1983 war der Schotte das letzte Mal als James Bond zu sehen, und zwar in "Sag niemals nie", welchen er als einziger als sein eigenes Remake von "James Bond – Feuerball" drehen durfte. Dieser gilt allerdings nicht als offizieller Bond-Film. Sollte jemand die Figur James Bond nicht kennen und Du müsstest sie beschreiben – sie würde wie Sean Connery als 007 aussehen. Er ist als Prototyp eines Gentlemans und Geheimagenten unsterblich geworden!

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
James Bond

Das könnte dich auch interessieren

So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Hollywood-Legende enthüllt: Darum drehte Spielberg nie 007
Spielbergs Bond-Absage
Steven Spielberg
Esther Ofarim: Eine musikalische Legende wird 85
Musiklegende
Esther Ofarim
Nach Entdeckung unter der Dusche: Dwayne "The Rock" Johnson befürchtete Krebserkrankung
Medizinischer Fehlalarm
Dwayne "The Rock" Johnson
40 Jahre "Ferris macht blau": Wo sind die Stars heute?
Kultfilm-Jubiläum
Was machen Ferris und Co. heute?
"Das Boot"-Star wird 85: Was wurde aus Jürgen Prochnow?
Deutscher Hollywood-Star
Jürgen Prochnow
Von "Das Boot" bis zur Rückkehr nach Berlin: Jürgen Prochnow wird 85
Hollywood-Karriere
Jürgen Prochnow
"Die Tribute von Panem": Ein Sci-Fi-Spektakel der Extraklasse im Free-TV
Dystopisches Spektakel
"Die Tribute von Panem - The Hunger Games"
He-Man ist zurück: Der neue "Masters of the Universe"-Film setzt auf Nostalgie
Kino-Comeback
Masters of the Universe
Kate Winslet: Deshalb arbeitete sie 25 Jahre lang nicht mit James Cameron
Spannung am Set
von l.-r. Kate Winslet, Leonardo DiCaprio und James Cameron am Set von "Titanic".
Darum wird Tom Kaulitz WM-Job zu einer Bewährungsprobe: "Ich bin sehr nervös"
Fan-Experte für MagentaTV
Tom und Bill Kaulitz
"Dr. Nice" Staffel 4: Dramen, Liebe und Überraschungen erwartet!
Neue Folgen der ZDF-Serie
Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill
Skandal-"Tatort" soll aus dem TV verbannt werden: Schauspielerin zeigt sich empört
"Tatort: Reifeprüfung"
Judy Winter spricht.
Esther Sedlaczek spricht über ihr Privatleben und das Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
Stefan Mross schockiert über das ARD-Vorgehen: "So etwas macht man nicht"
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
Andrea Kiewel gibt Einblicke in ihren Alltag in Tel Aviv
Leben in Israel
Andrea Kiewel begrüßt die Zuschauer im ZDF Fernsehgarten.
Andrea Kiewel über belastende Phase: „Vier Wochen lang dachte mein Mann an Scheidung“
Kiwi im Wandel
Andrea "Kiwi" Kiewel
ARD-Korrespondentin Mareike Aden erklärt, wie der Brexit der Musikbranche schadet
Brexit-Auswirkungen
Mareike Aden im Interview
"Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: So wird sich die Show verändern
Comeback der Kult-Show
Bill und Tom Kaulitz befinden sich in einem türkisfarbenen Raum
Schicksalhafte Begegnung: Wie Helene Fischer und Thomas Seitel zusammenfanden
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Treffen im Stadion: Helene Fischer veröffentlicht Video mit Thomas Müller
Gemeinsame Sache
Video auf Instagram: Helene Fischer und Thomas Müller machen gemeinsame Sache.
Robert De Niro als furchteinflößender Ex-Häftling in "Kap der Angst"
Psychothriller
Kap der Angst
Alternative TV-Programme zur WM 2026: Superhelden und Romanzen
TV-Highlights
"Riddick - Chroniken eines Kriegers"
"Adel verpflichtet": In diesem Komödienklassiker stirbt eine Hollywoodstar gleich achtmal
Meisterstück des schwarzen Humors
Adel verpflichtet
"Sportschau: Deutschland – Curacao": Alle Infos zur Übertragung in der ARD
WM-Auftakt
Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger
"Tod eines Mädchens": Kritik zum Krimi mit Anja Kling auf 3sat
Nordholm-Krimi
Tod eines Mädchens
"Terra X History: Kriegsverbrechen – Wenn der Staat zum Täter wird": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Kriegsverbrechen
Terra X History: Kriegsverbrechen - Wenn der Staat zum Täter wird
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze": Kritik zur ZDF-Romanze mit Leni Adams
Romantische Wiederholung
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
"Terra X: Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Orientexpress-Doku
"Terra X: Orientexpress - Ein Zug schreibt Geschichte"
Diese WM-Spiele laufen heute (14.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Kai Havertz