Home News Star-News

"Surrealer Moment": Als Esther Sedlaczek plötzlich ihren Vater kennenlernte

Kennenlernen erst mit 16 Jahren

So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen

14.06.2026, 10.14 Uhr
von Annika Schmidt
Esther Sedlaczek, bekannt als Moderatorin der "Sportschau" und des "Quizduells", teilt ihre außergewöhnliche Familiengeschichte und die späte Begegnung mit ihrem Vater, einem berühmten Schauspieler.
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.  Fotoquelle: SWR / Christian Koch

Esther Sedlaczek ist seit 2021 "Sportschau"-Moderatorin und führt zudem durch das "Quizduell" im Ersten. Die 40-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. Ihr Familienleben scheint harmonisch, doch ihre eigene Kindheit ist außergewöhnlich. Erst im späteren Alter lernte sie ihren Vater kennen - den berühmten Schauspieler Sven Martinek. Esther Sedlaczek hat nun Einblicke in ihr Privatleben gegeben und verraten, wie sie aufgewachsen ist und unter welchen Umständen sie ihren Vater kennenlernte. 

Pikantes Angebot: Helene Fischer und die "Playboy"-Nacktfotos
Helene Fischer, die einst bieder im Dirndl auftrat, hat sich zur erotischen Künstlerin gewandelt. Das Erotikmagazin "Playboy" versucht seit Jahren, die Schlagerikone für ein Shooting zu gewinnen – vergeblich.
Schlagerstar im Wandel
Helene Fischer, die einst bieder im Dirndl auftrat, hat sich zur erotischen Künstlerin gewandelt.

Der besondere Anruf

Lange wusste Esther Sedlaczek nichts von ihrem Vater. Die Moderatorin wuchs in Berlin bei ihrer Mutter auf. Die Rolle eines Vaters übernahm ihr Opa. Doch mit 16 Jahren wollte die Wahl-Münchnerin mehr wissen und schrieb an ihren Vater einen Brief mit ihrer Telefonnummer. Das war Anfang der 2000er Jahre. Eines Tages klingelte plötzlich das Telefon und der Schauspieler war am Apparat. "Ok krass, jetzt ist er am Telefon, das ist mein Papa. Das war ein total surrealer Moment", erinnert sich Esther Sedlaczek.

Derzeit beliebt:
>>Bombenalarm und Bunker: Andrea Kiewel spricht über ihren Alltag in Tel Aviv
>>Andrea Kiewels: „Vier Wochen lang dachte mein Mann an Scheidung“
>>Esther Sedlaczek privat: Ehemann, Kinder und Freundschaft mit Bastian Schweinsteiger?
>>WM 2026: ARD-Doku beleuchtet Gastgeber, DFB-Quartier und Kritik am Turnier

Sven Martinek in seiner Rolle als Finn Kiesewetter in der TV-Serie "Morden im Norden". (Foto: ARD/Georges Pauly)

Das heutige Verhältnis von Esther Sedlaczek und Sven Martinek

Dass Sven Martinek nicht schon früher den Kontakt zu seiner Tochter gesucht hat, kann die 40-Jährige verstehen. Wer nicht anwesend ist im Leben des Kindes, könne nicht den Anspruch auf Kontakt haben. Heutzutage pflegt die Moderatorin ein freundschaftliches Verhältnis zu dem 62-Jährigen. "Ich sag bis heute nicht Papa. Er ist mein Papa, aber er ist Sven für mich", verriet Esther Sedlaczek im Interview mit Sky. 

"Let's Dance"-Star verliebt: Das ist der neue Freund von Simone Thomalla
Bei Simone Thomalla überschlagen sich die Ereignisse. Die Schauspielerin begeistert in "Frühling", tanzt bei "Let"s Dance' und ist frisch verliebt. Nun hat die Ex-"Tatort"-Kommissarin mehr aus ihrem Liebes-Leben verraten.
Auf Wolke 7
Verliebt auf dem "Let's Dance"-Parkett: Simone Thomalla verrät, wer der neue Mann an ihrer Seite ist.

Das turbulente Liebesleben von Sven Martinek

Esther Sedlaczek hat sechs Halbgeschwister, denn Sven Martinek kann auf ein turbulentes Liebesleben zurückblicken. Die Mutter der Moderatorin steht nicht in der Öffentlichkeit. Der gebürtige Magdeburger war bereits mit den Schauspielerinnen Simone Thomalla, Diana Frank, Judith Kernke, Xenia Seeberg und Kader Loth liiert. Seit 2018 ist Sven Martinek mit Bianca Rütter zusammen, der Exfrau von Hunde-Profi Martin Rütter.

Guido Maria Kretschmer will nichts mehr mit seinem Bruder zutun haben
Guido Maria Kretschmer hatte schon immer ein Problem mit seinem Bruder. Die Geschwister hätten wohl unterschiedlicher kaum sein können. Doch dann kam der Tag, der alles änderte. Von dem Zeitpunkt an, wollte der Modedesigner nichts mehr mit seinem Bruder zu tun haben.
Familiäre Konflikte
Guido Maria Kretschmer spricht über das schwierige Verhältnis zu seinem Bruder.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Sportschau Quizduell

Das könnte dich auch interessieren

Nach Entdeckung unter der Dusche: Dwayne "The Rock" Johnson befürchtete Krebserkrankung
Medizinischer Fehlalarm
Dwayne "The Rock" Johnson
Charlotte Würdig über Liebe: "Ich habe wirklich Angst vor einer Beziehung"
Beziehungsängste
Charlotte Wuerdig
Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist
Große Tour
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"
Die Entertainerin privat
Ina Müller lacht.
40 Jahre "Ferris macht blau": Wo sind die Stars heute?
Kultfilm-Jubiläum
Was machen Ferris und Co. heute?
"Das Boot"-Star wird 85: Was wurde aus Jürgen Prochnow?
Deutscher Hollywood-Star
Jürgen Prochnow
Von "Das Boot" bis zur Rückkehr nach Berlin: Jürgen Prochnow wird 85
Hollywood-Karriere
Jürgen Prochnow
"Die Diplomatin – Mord in St. Petersburg": Kritik zum Politthriller auf 3sat
Brisanter Politthriller
Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg
Kate Winslet: Deshalb arbeitete sie 25 Jahre lang nicht mit James Cameron
Spannung am Set
von l.-r. Kate Winslet, Leonardo DiCaprio und James Cameron am Set von "Titanic".
Das große James-Bond-Ranking: Dieser 007-Star schlägt sogar Daniel Craig
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Stefan Mross schockiert über das ARD-Vorgehen: "So etwas macht man nicht"
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
ARD-Korrespondentin Mareike Aden erklärt, wie der Brexit der Musikbranche schadet
Brexit-Auswirkungen
Mareike Aden im Interview
"Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: So wird sich die Show verändern
Comeback der Kult-Show
Bill und Tom Kaulitz befinden sich in einem türkisfarbenen Raum
Schicksalhafte Begegnung: Wie Helene Fischer und Thomas Seitel zusammenfanden
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Treffen im Stadion: Helene Fischer veröffentlicht Video mit Thomas Müller
Gemeinsame Sache
Video auf Instagram: Helene Fischer und Thomas Müller machen gemeinsame Sache.
Robert De Niro als furchteinflößender Ex-Häftling in "Kap der Angst"
Psychothriller
Kap der Angst
Alternative TV-Programme zur WM 2026: Superhelden und Romanzen
TV-Highlights
"Riddick - Chroniken eines Kriegers"
"Adel verpflichtet": In diesem Komödienklassiker stirbt eine Hollywoodstar gleich achtmal
Meisterstück des schwarzen Humors
Adel verpflichtet
"Sportschau: Deutschland – Curacao": Alle Infos zur Übertragung in der ARD
WM-Auftakt
Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger
"Tod eines Mädchens": Kritik zum Krimi mit Anja Kling auf 3sat
Nordholm-Krimi
Tod eines Mädchens
"Terra X History: Kriegsverbrechen – Wenn der Staat zum Täter wird": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Kriegsverbrechen
Terra X History: Kriegsverbrechen - Wenn der Staat zum Täter wird
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze": Kritik zur ZDF-Romanze mit Leni Adams
Romantische Wiederholung
"Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze"
Diese WM-Spiele laufen heute (14.6.) und in der Nacht im TV
TV-Fahrplan
Kai Havertz
"Terra X: Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte": Kritik zur ZDF-Dokumentation
Orientexpress-Doku
"Terra X: Orientexpress - Ein Zug schreibt Geschichte"
Hollywood-Legende enthüllt: Darum drehte Spielberg nie 007
Spielbergs Bond-Absage
Steven Spielberg
WM 2026 im Free-TV: Für Fans gibt es eine bittere Überraschung
Spiele nur im Abo
WM 2026
Experten sprachlos: Was geschah im WM-Studio?
Schweigen im Studio
Benni McCarthy
Star Trek IV: Der Film, der seiner Zeit voraus war
Zeitreise-Abenteuer
Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart
Hella von Sinnen über "Genial daneben": "Ich hoffe sehr auf eine Rückkehr"
Podcast-Abenteuer
Hella von Sinnen
Mary-Kate und Ashley: Was machen die Olsen-Zwillinge heute?
Erfolg abseits der Leinwand
Was machen die Olsen-Zwillinge heute?