Esther Sedlaczek privat und ihr Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger

Seit mehr als 15 Jahren ist Esther Sedlaczek in der Fußballberichterstattung präsent. Nach einem Praktikum bei der "Superillu" studierte sie Modejournalismus und Medienkommunikation. 2010 setzte sie sich nach eigenen Angaben bei einem Sky-Casting gegen 2.700 Bewerberinnen und Bewerber durch. Nach ihrem Wechsel zur ARD war sie auch in Formaten wie "Quizduell" und "Frag doch mal die Maus" zu sehen.

Besonderes Karriere-Highlight: Esther Sedlaczek interviewte Zinedine Zidane Ihren Einstieg in den Fußball verbindet die gebürtige Berlinerin mit Hertha BSC. Im Berliner Olympiastadion besuchte sie vor vielen, vielen Jahren erstmals ein Fußballspiel. Im Gespräch mit "Bild" erklärte sie, die Hauptstädter als Sympathisantin zu begleiten; als klassischen Fan sehe sie sich jedoch nicht.

Fragt man die 40-Jährige nach ihrem Karriere-Highlight, so fällt der Blick auf das Jahr 2015. Im Rahmen des Champions League-Finales zwischen Juventus Turin und dem FC Barcelona (1:3) interviewte die Sportmoderatorin Frankreichs Fußball-Legende Zinedine Zidane, den sie stets als ihr größtes Fußball-Idol bezeichnet.

Esther Sedlaczek privat: Die Dreifach-Mama lebt in München Sedlaczek lebt mit ihrem Ehemann und ihren drei gemeinsamen Kindern in München. Den Geschäftsmann heiratete sie 2019, seine Identität hält sie jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Das Paar hat eine siebenjährige Tochter, einen vierjährigen Sohn und seit Juli 2025 Baby Nummer drei, wieder einen Jungen. Die Namen der Kinder sind öffentlich ebenfalls nicht bekannt. Auf Instagram gibt sie gelegentlich Einblicke in ihren Familienalltag, zeigt die Gesichter ihrer Kinder jedoch nicht.

Fußball spielt auch in ihrem Familienalltag eine große Rolle. "Der Mittlere läuft schon die ganze Zeit in seinem Deutschland-Trikot herum. Meine Tochter spielt auch Fußball, sie trägt auch nur noch Trikot", erklärte Sedlaczek im Interview. Gegenüber "Sport Bild" sagte sie, ihre Familie werde während der WM in den USA sein. Die vielen Reisen beschreibt das ARD-Gesicht als große Herausforderung – mental und körperlich, auch wegen der Zeitzonen und langen Flüge. Sedlaczek wolle sich davon aber "nicht verrückt machen lassen".

Dieser berühmte Schauspieler ist Esther Sedlaczeks Vater Ihre Privatsphäre schützt die ARD-Moderatorin bewusst. Auch ihre frühere Beziehung mit Torwart Kevin Trapp, die 2013 nach etwa zehn Monaten endete, bestätigte sie damals nur kurz und lehnte weitere Details ab. Der zurückhaltende Umgang mit der Öffentlichkeit soll insbesondere ihre Kinder schützen.

Sedlaczeks Vater ist indes kein Unbekannter: Schauspieler Sven Martinek. Die Wahl-Münchnerin wuchs jedoch bei ihrer Mutter auf und hatte bis zu ihrem 16. Lebensjahr keinen Kontakt zu ihm. Den ersten Schritt machte sie per Brief, woraufhin Martinek sie anrief. Das Kennenlernen empfand sie rückblickend als "total surrealen Moment". Inzwischen verbinde die beiden laut Sedlaczek eine enge Freundschaft. "Es ist total schön, ihn als Großvater zu erleben. Das ist etwas ganz Besonderes für mich", sagte sie im WDR-2-Podcast.

Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger: Freundschaft abseits der Kameras? Die WM 2026 ist mit 48 Teilnehmer-Staaten das bisher größte Turnier. Mit drei Austragungsländern, 16 Austragungsorten und 104 Spielen ist die WM 2026 so groß wie keine Weltmeisterschaft zuvor. Für die ARD bildet Sedlaczek bei der WM 2026 unter anderem mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger ein Moderations- und Experten-Duo. "Wir verstehen uns und arbeiten unfassbar professionell zusammen. Das Wichtigste ist, dass wir wir selbst bleiben können", sagt sie über ihren TV-Kollegen gegenüber der Agentur "spot on news". Abseits der Übertragungen halte das Duo wenig Kontakt und treffe lediglich Abstimmungen zu bevorstehenden Spieltagen.

Während des Turniers nutzt Sedlaczek einen Talisman: einen Kugelschreiber, den ihr Mann ihr zur WM 2022 schenkte. Gegenüber "Sport Bild" erklärte sie, der Gegenstand symbolisiere wichtige Erinnerungen und bringe ihr Glück. Bei ihren WM-Reisen ist der Kugelschreiber für sie ein fester Begleiter.

Den aufwendigen Spagat zwischen ihrem Privatleben und ihrer TV-Karriere zu bewältigen, erfüllt die 40-Jährige nichtsdestotrotz mit sehr viel Leidenschaft: "Ich habe drei gesunde Kinder zu Hause. Ich habe einen Traumjob, der mich auch immer wieder an neue Orte führt, der mich diese Abenteuer erleben lässt. Ich brauche nicht mehr", sagte sie gegenüber "Sport Bild". Gegenüber der "FAZ" erklärte sie, sich manchmal zwar mehr Ruhe zu wünschen, sich sonst aber sehr glücklich zu fühlen. Während der WM dürften die kommenden Wochen für Sedlaczek dennoch arbeitsintensiv werden.

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