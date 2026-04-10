Guido Maria Kretschmer ist ein Familienmensch. Der Modedesigner ist in einer herzlichen Familie mit vier Geschwistern aufgewachsen. Besonders zu seinen Eltern hatte der 59-Jährige ein inniges Verhältnis. Doch mit einem Familienmitglied hatte Guido Maria Kretschmer schon immer Probleme. Bereits als Kind wäre er seinen Bruder gerne losgeworden. Immer wieder versuchte es der gebürtige Münsteraner, eine bessere Beziehung zu ihm aufzubauen. Doch dann kam ein bestimmter Tag, an dem Guido Maria Kretschmer beschloss, seinen Bruder aus seinem Leben zu verbannen.

"Ich hab' gedacht, mein Leben hört auf" Guido Maria Kretschmer bezeichnet sich selbst als Menschenfreund. "Ich mag die Menschen. Für mich muss man nicht besonders hübsch sein, besonders gescheit, besonders schlank, besonders reich, besonders irgendwas. Ich kann erstmal mit allen", erklärt der Modedesigner im Podcast "Hotel Matze". Zu seinen Eltern pflegte er ein besonders liebevolles Verhältnis. Der Moderator wollte seinen Vater Erich und seine Mutter Marianne immer glücklich machen und umgekehrt war es auch so, gibt der Moderator Einblicke in sein Familienleben. Bis das Jahr 2023 kam und alles änderte. Es war wohl die schlimmste Zeit im Leben des Modedesigners. Innerhalb weniger Monate verlor er seine Mutter und seinen Vater. "Ich hab' gedacht, mein Leben hört auf", wird Guido Maria Kretschmer emotional bei den Erinnerungen.

Guido Maria Kretschmer mit seiner Mutter Marianne, seinem Vater Erich und seinem Ehemann Frank Mutters. (Foto: picture alliance /Geisler-Fotopress/Philipp Mertens)

Guido Maria Kretschmer über seinen Bruder: "Der ist alles, was ich nicht sein will" Doch so gut sein Verhältnis zu seiner Familie ist, mit einem Mitglied hatte der 59-Jährige schon immer Probleme. Seit seiner Kindheit liegt er im Streit mit seinem Bruder. Die beiden scheinen charakterlich wie Tag und Nacht zu sein. "Ich habe so einen Bruder. Der macht mich wahnsinnig, schon als Kind. [...] Der ist alles, was ich nicht sein will. Alles. Wir sind so unterschiedlich. Wirklich so unterschiedlich. [...] Das hab ich mir früher als Kind schon immer gedacht, wenn wir im Urlaub waren. Da dachte ich: 'Papa, können wir den nicht dalassen?'", beschreibt Guido Maria Kretschmer die schwierige Beziehung. Neid spielte dabei wohl eine große Rolle. Für seine Eltern versuchte der ausgebildete Krankenpfleger, das Verhältnis zu seinem Bruder zu verbessern - doch erfolglos. Bis der Tag kam, als er mit diesen Versuchen endgültig abschloss.

Seit den 80er Jahren sind Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer ein Paar. (Foto: VOX /Benno Kraehahn)

Guido Maria Kretschmer verbannte seinen Bruder aus seinem Leben Erst als Guido Maria Kretschmer am Grab seiner Eltern stand, traf er eine Entscheidung und schloss endgültig mit seinem Bruder ab. "Ich dachte so: 'Mama, es ist vorbei. Ich kann nicht mehr.' Ich habe das durchgehalten bis zum letzten Moment. Ich muss meinen Eltern nicht mehr das Gefühl geben, es ist alles gut", beschreibt der 59-Jährige seine Gedanken. Seitdem hat Guido Maria Kretschmer seinen Bruder aus seinem Leben verbannt.