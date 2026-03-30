Home News Star-News

Doppelleben: Das verheimlichte Giovanni Zarrella vor Ehefrau Jana Ina

„Sehr peinlich“

Doppelleben: Das verheimlichte Giovanni Zarrella vor Ehefrau Jana Ina

30.03.2026, 09.00 Uhr
von Annika Schmidt
Heute ist er ein gefeierter Showmaster – doch nach dem Ende von Bro’Sis fiel Giovanni Zarrella in ein tiefes Loch. Was damals sogar seine Ehe belastete.
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Giovanni Zarrella führte für einige Zeit ein Doppelleben.  Fotoquelle: picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

Dass Giovanni Zarrella einmal vor den Trümmern seiner Karriere stand, ist heute fast vergessen. Inzwischen gehört er zu den beliebtesten Entertainern im deutschen Fernsehen, begeistert mit seiner eigenen Show ein Millionenpublikum und landet auch musikalisch Erfolge. Privat scheint sein Glück mit Ehefrau Jana Ina und ihren beiden Kindern perfekt. Doch hinter diesem harmonischen Bild steckt ein Weg, der auch von Rückschlägen, Unsicherheit und harten Jahren geprägt war.

Giovanni Zarrella nach Bro’Sis: So schwer war sein Absturz

Ein Vorfall, den Zarrella selbst einmal als "sehr peinlich" bezeichnete, markierte den Tiefpunkt. Es war 2006, als er seine Ehefrau belog – eine bittere Erfahrung. Schon zuvor hatte ihn das Ende von Bro’Sis, jener Band, mit der er fünf Jahre lang Erfolge gefeiert hatte, schwer getroffen. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", erinnert er sich. Nach der Trennung der Gruppe folgte die Arbeitslosigkeit – und mit ihr eine Zeit voller Sorgen und Unsicherheit.

Seinen Job verloren zu haben, war für ihn peinlich und stürzte den Musiker in ein tiefes Loch. Das wollte er vor Jana Ina nicht zugeben und belog stattdessen seine Ehefrau. Es schlich sich ein Doppelleben ein – er versuchte den Schein zu wahren. "Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann", gestand der Moderator im Podcast "Hotel Matze".

Derzeit beliebt:
>>Gustav Schäfer äußert sich zu "Let's Dance"-Kritik von Bill und Tom Kaulitz
>>"ARD History: Die Apple Story": Kritik zum Auftakt der ARD-Reihe
>>Die Giovanni Zarrella Show: Alle Infos zum ZDF-Unterhaltungsformat
>>"Die Giovanni Zarrella Show" :Das sind die Gäste im März!

Giovanni Zarrella beichtet Jana Ina seine Lügen

"Sie hat damals bei 'GIGA' gearbeitet. Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", log Giovanni Zarrella seine Ehefrau beinahe täglich an. Doch in Wahrheit ging er anstatt zur Arbeit eine Runde um den Block, um dann wieder zu Hause zu sein. Verzweiflung machte sich in ihm breit.



Wegen Florian Silbereisen im "Traumschiff": Roland Kaiser spricht jetzt Klartext
Die Debatte um Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän reißt nicht ab. Jetzt bezieht Roland Kaiser eindeutig Stellung zu seinem Kollegen.
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.

"Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht. Das war mir peinlich", gibt der 46-Jährige zu und erklärte, dass diese Jahre nach "Bro'Sis" für ihn die schwersten wahren. Irgendwann konnte er dieses Doppelleben nicht mehr führen und suchte das Gespräch mit Jana Ina. Das Model reagierte mit Verständnis auf die Lügen. "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch.", zitiert Giovanni Zarrella die damalige Aussage der 48-Jährigen. 

Nach der Krise: Giovanni Zarrella und Jana Ina im Glück

Zu dem Zeitpunkt hätte er nicht gedacht, welche Wendung seine Karriere nehmen wird. Heute ist er sowohl als Moderator als auch mit seiner Musik als Solo-Künstler erfolgreich. Mit seiner "Giovanni Zarrella Show" fährt er traumhafte Einschaltqouten ein – seine letzte Sendung im März verfolgten etwa über 3 Millionen Zuschauer.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Herzkino mit Humor: "Baumgeflüster" mit Wigald Boning
Liebeswirren im Wald
Baumgeflüster
"Baumgeflüster": Darum geht's im ZDF-Herzkino
Schwule Liebesgeschichte
Baumgeflüster
"Terra X: Faszination Erde – mit Hannah Emde: Borneo – Zurück in die Wildnis": Der Start der neuen Folge im ZDF
Orang-Utan-Auswilderung
Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde: Borneo - Zurück in die Wildnis
Darum sorgt sich Margot Hellwig plötzlich um Gesundheit von Florian Silbereisen
Was ist da los?
Margot Hellwig und Florian Silbereisen gemeinsam auf der Bühne
Wegen Florian Silbereisen im "Traumschiff": Roland Kaiser spricht jetzt Klartext
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Das Traumschiff": Dieser Kuss auf Island ist historisch
Gleichgeschlechtliche Liebe
"Das Traumschiff: Island"
"Ostfriesentotenstille": Kritk am 14. Fall mit Picco von Groote
Ostfrieslandkrimi
"Ostfriesentotenstille"
Ostern im TV: Warum "Winnetou" trotz "Verbots"-Aufregung weiter im ZDF reitet
Winnetou-Mythos
Winnetou 2. Teil
Mehr Drama bei „Neuer Wind im Alten Land“: Alle Sendetermine 2026
Neue Folgen
Beke, Pauk und David liegen eng beieinander am Strand.
Katrin Eigendorf im Gespräch: "Gewalt erzeugt immer neue Gewalt"
Friedensstrategien
Katrin Eigendorf / "auslandsjournal - die doku: So geht Frieden!"
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
Dieser „Stranger Things“-Star ist als Bösewicht in ARD-Serie zu sehen
Anders als gewohnt
Tom Wlaschiha trägt einen Cowboyhut.
"Let's Dance" 2026: Die ersten Kandidaten stehen fest!
RTL verrät's
"Let's Dance"
Helene Fischer & mehr: Das sind Silbereisens "Schlagerchampions"-Gäste
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" 2026
Florian Silbereisen
"Wer ist hier der Boss?": Das machen die Sitcom-Stars heute
Serie der 80er
Wer ist hier der Boss?
Judith Rakers am Anfang ihrer Karriere: Hättest du sie erkannt?
Ihr Wandel
Judith Rakers
Vom Elite-Soldaten zum einsamen Rentner: Alexander Held im bewegenden ARD-Film
"Geheimkommando Familie"
"Geheimkommando Familie"
Zwischen Kabarett und Klamauk: Das Erfolgsrezept von Sebastian Pufpaff
"TV total"
37° zeigt außergewöhnliches Therapieprojekt mit den Ehrlich Brothers
"37°- Mut durch Magie – Zaubern als Therapie"
"37°- Mut durch Magie - Zaubern als Therapie"
Fünf Jahre nach dem Kapitolsturm: Wie gespalten Amerika heute ist
"Weltspiegel extra: Fünf Jahre nach dem Sturm aufs Kapitol"
Sturm auf das Kapitol
Vom Opiumhandel zur Kokainflut: Die lange Geschichte der Drogenmafia
Europas Drogenmafia (1/2)
Europas Drogenmafia (1/2)
"Germanys Next Topmodel" 2026: Starttermin, Konzept und alle Infos zur 21. Staffel
Ein Überblick zum Sendestart
Heidi Klum und Jean Paul Gaultier
Dschungelcamp-Überraschung: Claudia Obert und Max Suhr in Australien
Start der 19. Staffel von "IBES"
Claudia Obert und ihr Beitrag im RTL-Dschungelcamp 2026.
"Tatort – Die Schöpfung": Der Tod auf der Bühne
ARD-Krimi
Ballauf (Klaus J. Behrendt, r.) und Schenk (Dietmar Bär, l.) ermitteln.
US-Angriff auf Venezuela: Katarina Barley spricht von Völkerrechtsbruch
EU-Parlament vs. USA
Katarina Barley im ZDF-Morgenmagazin
"Wollte mich mit der nicht unterhalten": Deshalb schlug Herbert Grönemeyer Merkel-Einladung aus
Kommunikationskritik
Herbert Grönemeyer
Horror aus Sicht eines Hundes: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Good Boy - Trust in his instincts"
Zu krass fürs Fernsehen? Diese „Tatorte“ laufen nicht mehr im TV
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Kälte, Dunkelheit, Angst: Berliner Stromausfall trifft auch Prominente
Blackout in Berlin
Raúl Richter
„The Revenant“ im TV: Der Film, der Leonardo DiCaprio den Oscar brachte
Polarisierende Auszeichnung
The Revenant - Der Rückkehrer