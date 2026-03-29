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"Wir sind dann wohl die Angehörigen": Darum geht's im ARD-Film

Familiendrama

"Wir sind dann wohl die Angehörigen": Darum geht's im ARD-Film

29.03.2026, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
Die Entführung von Jan Philipp Reemtsma 1996 war eines der spektakulärsten Verbrechen in Deutschland. Der Film von Hans-Christian Schmid zeigt die Erlebnisse der Familie.
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Ann Kathrin Scheerer (Adina Vetter) und ihr Sohn Johann (Claude Heinrich) bangen um das Leben ihres Ehemannes und Vaters Jan Philipp Reemtsma, der entführt wurde.  Fotoquelle: Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Ann Kathrin Scheerer (Adina Vetter) zeigt ihrem Sohn Johann (Claude Heinrich) einen Brief, den sein entführter Vater in seinem Gefängnis an ihn schreiben durfte.  Fotoquelle: Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Die Entführer haben einen Brief mit Forderungen und einem Foto ihres Opfers Jan Philipp Reemtsma an dessen Frau Ann Kathrin Scheerer (Adina Vetter) geschickt. Bei ihr sind Polizist "Vera" (Yorck Dippe, links) sowie Rechtsanwalt und Familienfreund Schwenn (Justus von Dohnányi).  Fotoquelle:  Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Die Polizisten "Vera" (Yorck Dippe, links) und "Nickel" (Enno Trebs, zweiter von links) betreuen Reemtsmas Sohn Johann (Claude Heinrich, zweiter von rechts) und Ehefrau Ann Kathrin (Adina Vetter). Auch Anwalt Schwenn (Justus von Dohnányi, vorne) und der Psychologe Christian Schneider (Hans Löw), beides Familienfreunde, sind anwesend.   Fotoquelle: Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Ann Kathrin (Adina Vetter), Ehefrau des entführten Jan Philipp Reemtsma, hört den polizeilichen Funkverkehr mit. Stets an ihrer Seite ist Anwalt und Familienfreund Schwenn (Justus von Dohnányi).  Fotoquelle: Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Jan Philipp Reemtsmas Sohn Johann (Claude Heinrich) sucht Ruhe an der Elbe. Der 13-Jährige leidet unter der angespannten Situation zu Hause und der Angst um seinen entführten Vater.   Fotoquelle: Julian Krubasik
"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Nach der 33 Tage dauernden Entführung endlich wiedervereint: Johann (Claude Heinrich) mit seinem Vater Jan Philipp Reemtsma (Philipp Hauß) und seiner Mutter Ann Kathrin Scheerer (Adina Vetter)   Fotoquelle: Julian Krubasik

Die Entführung des Millionärs Jan Philipp Reemtsma 1996 zählt zu den aufsehenerregendsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte. Hans-Christian Schmid erzählt in seinem nun im Ersten wiederholten eindringlichen Film aber nicht allein die Sicht des Opfers, sondern die seiner bangenden Familie.

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"Wir sind dann wohl die Angehörigen"
Drama

33 Tage lang befand sich der Hamburger Millionär Jan Philipp Reemtsma 1996 in den Händen von Entführern, ehe sie ihn nach einer Zahlung von 30 Millionen D-Mark gehen ließen. Es ist wohl einer der spektakulärsten Entführungsfälle Deutschlands. Nicht nur aufgrund der Dauer, der Höhe des Lösegelds und weil die Medien sich bis zu Reemtsmas Freilassung ruhig verhielten, sondern auch wegen der vielen Fehler, die unter anderem von der Polizei gemacht wurden.

Reemtsma teilte seine Erfahrungen bereits 1997 in seinem Buch "Im Keller" mit der Öffentlichkeit. Sein Sohn Johann Scheerer, zum Zeitpunkt der Entführung 13 Jahre alt, schrieb 2018 nieder, wie er und seine Mutter Ann Kathrin Scheerer die Ereignisse erlebten. Seine Erinnerungen unter dem Titel "Wir sind dann wohl die Angehörigen. Die Geschichte einer Entführung" hat Regisseur Hans-Christian Schmid 2022 so behutsam wie eindringlich adaptiert. Der Film, Sonntagnacht als Wiederholung im Ersten zu sehen, verdeutlicht: Auch Mutter und Sohn waren Opfer der Entführung, die sich am 25. März zum 30. Mal jährt.

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"Johann, wir müssen jetzt gemeinsam ein Abenteuer bestehen"

"Johann, wir müssen jetzt gemeinsam ein Abenteuer bestehen. Jan Philipp ist entführt worden." Diese Worte seiner Mutter wird Johann Scheerer (Claude Heinrich) niemals vergessen. Die Familie besitzt im feinen Blankenese zwei Häuser, wenige Meter voneinander entfernt. In einem befindet sich die Bibliothek des Literatur- und Sozialwissenschaftlers, von dort möchte Reemtsma am Abend des 25. März 1996 einige Bücher holen, als drei Männer ihn überwältigen. Wenig später findet seine Frau Ann Kathrin (Adina Vetter) einen Erpresserbrief und schaltet, entgegen der Forderung der Entführer, die Polizei ein.

Mit der Privatsphäre ist es für Mutter und Sohn vorbei, als nicht nur zwei Angehörigen-Betreuer der Polizei bei ihnen einziehen, sondern auch zwei Freunde der Familie: der Psychotherapeut Christian Schneider (Hans Löw) und der Rechtsanwalt Johann Schwenn (Justus von Dohnányi), der die Verhandlungen mit den Kidnappern führen soll.

Es folgt eine Zeit des Bangens und Wartens. Immer wieder kommt es zu Problemen und Missverständnissen, zwei Lösegeldübergaben gehen aufgrund polizeilicher Fehler schief. Die Briefe, die der Entführte seiner Familie schreiben darf, werden immer verzweifelter, auch bei der anfangs noch so rational wirkenden Ann Kathrin liegen die Nerven zunehmend blank. Ihr Sohn Johann, der sich im ohnehin verwirrenden Prozess der pubertären Identitätsfindung und Abnabelung befindet, beobachtet das Treiben der Erwachsenen im Haus teilweise wie ein Außenstehender.

"Bei manchen Sachen ist es einfach besser, wenn du das nicht weißt, das belastet dich nur", versucht Schneider ihn einmal zu beruhigen. "Wenn ich's nicht weiß, dann belastet es mich nicht? Woher wisst ihr eigentlich, wie ich ticke? Das wisst ihr doch gar nicht!", erwidert der Junge wütend und verletzt. Am 27. April 1996 hat das Bangen schließlich ein Ende, Jan Philipp Reemtsma wird nach einer erfolgreichen Lösegeldübergabe freigelassen und kann endlich nach Hause zurückkehren.

Die Familie steht im Film im Fokus

Zu dieser Zeit befand sich Hans-Christian Schmid gerade mit seinem ersten Kinofilm "Nach Fünf im Urwald" auf Promotour, als er Reemtsma auf dem Cover eines Magazins sah. "Ich habe das wahrgenommen, aber nie gedacht, ich könnte das verfilmen", erinnert er sich in einem Interview mit der "taz". Bis sein Co-Autor Michael Gutmann ihm 2018 "Wir sind dann wohl die Angehörigen", die gerade erschienenen Erinnerungen von Johann Scheerer, ans Herz legte.

"Es war von vornherein klar, dass wir uns auf die Familiengeschichte konzentrieren", verriet Schmid dem NDR 2022 zum Kinostart der Verfilmung. "Wir haben bewusst versucht, die Möglichkeiten, bei denen man in Richtung Krimi hätte abzweigen können, nicht zu wählen." Ann Kathrin und Johann Scheerer, den Protagonisten, sei weniger die Werktreue wichtig gewesen, heißt es in Schmids taz-Interview, sondern dass "es psychologisch genau und nicht unterkomplex wird". Auch dass im Film kritische Töne angeschlagen werden, hätten die meisten Beteiligten akzeptiert, auch die beiden Angehörigen-Betreuer. Schmid stellt aber klar: "Wir wollten niemanden in die Pfanne hauen, und ich glaube, das haben auch alle gespürt. Gleichzeitig wussten auch alle, dass es keine Heldengeschichte wird, weil alle Fehler gemacht haben, alles andere wäre verlogen."

2021 veröffentlichte Johann Scheerer einen weiteren Roman: In "Unheimlich nah" schildert er die nachhaltigen Auswirkungen der Entführung seines Vaters auf sein Leben, das nie wieder so wurde wie zuvor.

"Wir sind dann wohl die Angehörigen" – So. 29.03. – ARD: 00.05 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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