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"Wer ohne Schuld ist": Kritik zum ARD-Drama mit Aaron Hilmer

Wer ohne Schuld ist

"Wer ohne Schuld ist": Kritik zum ARD-Drama mit Aaron Hilmer

13.05.2026, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
In "Wer ohne Schuld ist" wirft ein Todesfall bei einem Dorffest einen Schatten auf eine Gruppe junger Menschen. Paul, gespielt von Aaron Hilmer, steht im Verdacht, den Ex seiner Freundin Isabella ermordet zu haben.
Wer ohne Schuld ist
Isabella (Antonia Moretti) und Paul (Aaron Hilmer, zweiter von links) schmieden auf dem Dorffest Zukunftspläne. Pauls Freund "Heiliger" (Max Wolter) freut sich auf die Party des Abends.  Fotoquelle: SWR / Anita Krämer
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Anita (Lou Strenger) kehrt wegen einer Mordermittlung als Kommissarin in ihr Heimatdorf Dornbach zurück. Dort holt sie die Vergangenheit ein - in mehrerlei, schmerzlicher Hinsicht.  Fotoquelle: SWR
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Ermittlerin Anita Wild (Lou Strenger) und ihr Kollege Mike (Sohel Altan Gol) sollen im Dorf Dornbach den Tod eines jungen Mannes aufklären. Er war während des jährlichen Dorffestes zu Tode gekommen.  Fotoquelle: SWR
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Pia (Johanna Götting), Schwester vom "Heiliger", offenbart sich im Gespräch dem Freund ihres großen Bruders, Paul (Aaron Hilmer).  Fotoquelle: SWR / Anita Krämer
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Anita Wild (Lou Strenger) hätte gern noch etwas am Automaten gezogen, doch Paul (Aaron Hilmer) hat ihn schon ausgeräumt. Der junge Mann erinnert Anita an ihre eigene Jugend im Dorf.  Fotoquelle: SWR
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Provinzielle Tristesse in Reinkultur: Am Sonntag nach dem Fest genehmigen sich Paul (Aaron Hilmer, zweiter von links) und seine Eltern (Christina Geiße, Ralph Hönicke) ein schönes Essen.  Fotoquelle: SWR
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Vereint im Rausch - und doch auch mit Gefühlen füreinander: Pia (Johanna Götting) macht sich Sorgen um Paul (Aaron Hilmer).  Fotoquelle: SWR
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Paul (Aaron Hilmer) hat einen Filmriss, wie so häufig nach den Alkoholexzessen, die zu seinem Alltag gehören. Woher kommt das Blut an seinen Händen und seinem Shirt? Hat er den Ex-Freund seiner Freundin getötet, ohne sich daran zu erinnern?  Fotoquelle: SWR/Anita Krämer

Die Gemeinde Dornbach, alleiniger Schauplatz des nun wiederholten ARD-Dramas "Wer ohne Schuld" (2024), gibt es in Deutschland nicht. Nur ein paar Ortsteile anderer Kommunen und Schauplätze in Österreich sind so benannt. Das ist wichtig zu erwähnen, denn der "FilmMittwoch im Ersten" macht in all seiner brillant fotografierten und gespielten Tristesse nicht wirklich Werbung für jenes Dornbach.

ARD
Wer ohne Schuld ist
Drama • 13.05.2026 • 20:15 Uhr

Erzählt wird von einer Gruppe junger Leute, Anfang bis Mitte 20, die sich in dem württembergischen Dorf regelmäßig mit Alkohol die Lichter ausschießen. Nach dem jährlichen Dorffest, wo in Sachen Exzess noch mal etwas draufgepackt wird, liegt plötzlich ein Toter auf dem Boden. Niemand hat etwas gesehen oder kann sich erinnern, was passiert ist. Doch ein schrecklicher Verdacht keimt in Paul (Aaron Hilmer): Hat der 24-jährige Erzieher den Ex seiner Freundin Isabella (Antonia Moretti) getötet?

Um den Fall zu untersuchen, kommt Anita Wild (Lou Strenger) mit ihrem Kollegen Mike Schuster (Sohel Altan Gol) nach Dornbach. Anita stammt selbst von hier und wird von Menschen, die sich noch an ihr Vorleben im Dorf erinnern, süffisant belächelt. Offenbar kämpft die Kommissarin fast ebenso schwer mit ihrer Dorf-Vergangenheit wie Paul und seine Freunde mit ihrem Alkoholproblem.

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Doch was heißt hier Problem? Wer sich im Dauerrausch durch den Tag trinkt, was vom Umfeld verharmlost wird, hat doch eigentlich gar kein Problem, oder? "Der Paul trinkt ja nicht mehr so viel", betet seine Mutter (Christina Geisse) eine alternative Realität herbei. Dem jungen Drehbuch-Paar Lilly Bogenberger und David Weichelt (preisgekrönt für "So laut du kannst") ist mit "Wer ohne Schuld ist" ein ungemein wuchtiges und authentisches Drama im Krimigewand gelungen, dem man sich kaum entziehen kann.

Einer der besonderen Fernsehfilme des Jahres 2024

Wenn es einen Preis für den realistischsten Look eines Fernsehfilms gäbe, "Wer ohne Schuld ist" hätte ihn 2024 gewinnen müssen. Nominiert war er immerhin unter anderem für den Deutschen Fernsehpreis. Regisseurin Sabrina Sarabi, die es mit "Niemand ist bei den Kälbern" sogar bis in die Vorauswahl der deutschen Oscar-Bewerbung schaffte, kennt sich mit ländlicher Tristesse aus. Schon ihr Drama von 2021 spielte mit dieser Kulisse und den – für manche – zugehörigen Gefühlen: Enge, Zukunftslosigkeit, festgelegte Rollenbilder, Alkohol und Drogen.

Neben Paul, der von "Im Westen nichts Neues"- und "Luden"-Star Aaron Hilmer fantastisch gespielt wird, gibt es noch den besten Freund "Heiliger" (Max Wolter) sowie dessen kleine Schwester Pia (Johanna Götting). Ein Trio, das mit glasigen Augen durch den Film läuft und seinen Dauerpegel mit großem Realismus verkörpert. Dass auch die Kommissarin, gewohnt stark gespielt von der neuen Staatsanwältin im Münster-"Tatort" Lou Strenger ("Höllgrund"), mit ihrer lokalen Vergangenheit zu kämpfen hat, ist erzählerisch fast schon ein bisschen dick aufgetragen. Das bärenstarke Ensemble, die Radikalität seiner Szenen, die den Zuschauer geradezu einsaugende Handkamera (Michal Grabowski) sowie das tolle Szenenbild (Tanja Arlt) sorgen aber dafür, dass man den Figuren diesen ganzen verfluchten Trip abnimmt.

Wie man sich denken kann, ist "Wer ohne Schuld ist" alles andere als ein Wohlfühlfilm. Auch die Zuschauer müssen all die Exzesse und Schmerzen erst mal aushalten. Besonders stark sind jene Szenen, in denen sich die Protagonisten so nahe kommen, dass unerwartete Gefühle aus dem Nebelgrund des Rausches aufsteigen. Diese Momente sind manchmal so echt, wie Fiktion nur sein kann. Hört sich komisch an – denn normalerweise wird Rausch im Film gern als etwas verkauft, das Charaktere von ihrer Verantwortlichkeit freispricht. Hier ist der Alkohol, für den der Film trotzdem alles andere Werbung macht, mitunter die Tür zu Geständnissen und Gefühlen, die im nüchternen Zustand nicht möglich wären – und die sehr anrührend sind.

Wer ohne Schuld ist – Mi. 13.05. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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