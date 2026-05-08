Mutter gegen russische Justiz: „Unconditional“ startet auf Apple TV

Das möchte man wirklich nicht erleben: in Moskau am Flughafen stehen und kurz vor dem Boarding zunächst ohne Angabe von Gründen von der Polizei abgeführt werden. Für Orna (Liraz Chamami) und ihre Tochter Gali (Talia Lynne Ronn) endet eine gemeinsame Urlaubsreise mit einem Albtraum. Doch die israelische Thrillerserie "Unconditional", die ab 8. Mai bei Apple TV zu sehen ist, nimmt nach dem beklemmenden Auftakt erst richtig Fahrt auf - mit vielen unerwarteten Wendungen.

Das russische Justizwesen wirkt wie ein bedrohlicher Moloch. Man kennt das zum Teil ja auch aus den Nachrichten: Angeklagte in Käfigen, Verfahren hinter verschlossenen Türen, unerklärliche Todesfälle in Gefangenschaft. Es gibt also gute Gründe, sich Sorgen um Gali zu machen. Zumal die Polizei schließlich behauptet, in ihrem Rucksack seien Drogen gefunden worden.

Drogendelikte werden in Russland nicht nur drakonisch bestraft, sie sind auch ein beliebtes Instrument, um Ausländer festzusetzen und als menschliche Verhandlungsmasse zu missbrauchen. Dass Gali im russischen Justizsystem verschwindet, hält ihre Mutter trotzdem für ein Missverständnis, das sich aus der Welt schaffen lässt. Man muss nur laut genug sein.

Wer ist eigentlich mein Kind? Orna mobilisiert daheim in Israel mit TV‑Auftritten und über Social Media die Massen. Doch je verzweifelter sie um Galis Freiheit kämpft, desto drängender wird die Frage: Wie gut kennt sie ihr Kind eigentlich wirklich? Was hat sie mit dem Geheimdienst zu tun? Warum wurde sie aus der Armee geworfen? Was machen die vielen fremden Pässe in ihrem Gepäck?

Komplex und vielschichtig erzählt, mit emotionaler Wucht und perfekten Spannungsbögen, versinkt Orna immer tiefer in einem Sumpf aus Verbrechen und Korruption. Dabei nimmt sich der Thriller immer ausreichend Zeit für intime Momente und private Sorgen, wie die Alzheimer-Erkrankung von Galis Vater.

Alles, was Orna (von Liraz Chamami Lynne Ronn mit einer eindrücklichen Mischung aus Verletzlichkeit und Stärke gespielt) in den acht Episoden macht, denkt und fühlt, dreht sich um Gali. "Unconditional" heißt mit hebräischem Originaltitel "Die Tochter" (Ha Bat), doch ist vor allem eine Serie über ihre Mutter – und die Kraft und Entschlossenheit, die sie aufbringt, um ihr Kind zu beschützen. Egal, was Gali getan hat.

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