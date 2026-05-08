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"Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" 31. Film der ARD-Reihe mit Tanja Wedhorn

Neuer ARD-Film

"Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" 31. Film der ARD-Reihe mit Tanja Wedhorn

08.05.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Im 31. Film der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" kann Nora Kaminski aufatmen: Die suchtbedingte Reha ihres Sohnes zeigt Wirkung. Sorgen bereitet dafür u.a. der kranke Hund eines Krebs-Patienten.
"Praxis mit Meerblick - Treffer ins Glück"
Nicht nur Praxishilfe Mandy Petersen (Morgane Ferru) hat den Hund eines Patienten ins Herz geschlossen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Treffer ins Glück"
Im 31. Film der ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick" sorgt sich Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) nicht nur um ihre menschlichen, sondern auch um einen tierischen Patienten.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Treffer ins Glück"
Mandy Petersen (Morgane Ferru, links) nimmt großen Anteil am Schicksal von Noras (Tanj Wedhorn) Sohn.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Treffer ins Glück"
Nach einem Zusammenstoß beim Fußballtraining versorgt Nora Kaminski (Tanja Wedhorn, links) ihren verletzten Sohn Kai (Lukas Zumbrock). Sorgen bereitet der Rügenärztin jedoch auch dessen Trainerin Julia Fechner (Lena Schmidtke).   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß
"Praxis mit Meerblick - Treffer ins Glück"
Bei einem Malkurs in der Reha-Klinik entdeckt Roswitha Wing (Petra Kelling) beim Patienten Ronny Höppner (Max Wolter) ein verstecktes Talent.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Arnim Thomaß

Nach seiner Einweisung in die Entzugsklinik im vergangenen Film der ARD Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" geht es dem Sohn von Rügenärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) zunehmend besser. Neue Kraft schöpft Kai (Lukas Zumbrock) unter anderem aus Fußballspielen in der Reha. Leider verletzt sich Kai dabei zu Beginn des 31. Films "Treffer ins Glück" (Regie: Jan Ruzicka, Buch: Michael Vershinin) am Knie. Die Verletzung ist weniger schlimm, Sorgen bereitet der Rügenärztin, die zufällig zu Besuch ist, eher Kais Trainerin Julia Fechner (Lena Schmidtke), deren Hand unkontrolliert zittert. Nach einer Untersuchung in ihrer Praxis vermutet Nora eine Parkinson-Erkrankung bei der ehemaligen Profi-Fußballerin.

ARD
Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück
Familiendrama • 08.05.2026 • 20:15 Uhr

Weniger medizinisch wird die Ärztin ohne Doktortitel derweil von einem anderen Patienten gebraucht: Die Krebs-Erkrankung von Anton Zylka (Alexander Weise) befindet sich in Remission, doch nun ist unglücklicherweise auch sein geliebter Hund Django an Krebs erkrankt. Die lebensrettende Operation für den Vierbeiner kann sich der Mann nicht leisten. Also bittet Nora den Tierarzt David Mandel (Marco Girnth) um Hilfe, der natürlich eine neue Chance bei der schwer zu erobernden Frau wittert. Ob sie ihn diesmal nicht abblitzen lässt?

"Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" ist bereits vorab in der ARD Mediathek streambar. Den sechsten und vorerst letzten neuen Film der Reihe "Praxis mit Meerblick – Aus heiterem Himmel" zeigt das Erste am Freitag, 15. Mai, um 20.15 Uhr.

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Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück – Fr. 08.05. – ARD: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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