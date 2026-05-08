"Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" 31. Film der ARD-Reihe mit Tanja Wedhorn

Schauspielerin Romina Küper: "In Schubladen zu denken, ist auch eine Form von Sexismus"

Romina Küper ist das neue Gesicht beim "Kroatien-Krimi". Im Interview zu ihrem ersten Einsatz als Kommissarin Valessa Matković schildert sie, warum Sexismus noch immer ein omnipräsentes Problem in unserer Gesellschaft ist.