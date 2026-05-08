"Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" 31. Film der ARD-Reihe mit Tanja Wedhorn
Nach seiner Einweisung in die Entzugsklinik im vergangenen Film der ARD Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" geht es dem Sohn von Rügenärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) zunehmend besser. Neue Kraft schöpft Kai (Lukas Zumbrock) unter anderem aus Fußballspielen in der Reha. Leider verletzt sich Kai dabei zu Beginn des 31. Films "Treffer ins Glück" (Regie: Jan Ruzicka, Buch: Michael Vershinin) am Knie. Die Verletzung ist weniger schlimm, Sorgen bereitet der Rügenärztin, die zufällig zu Besuch ist, eher Kais Trainerin Julia Fechner (Lena Schmidtke), deren Hand unkontrolliert zittert. Nach einer Untersuchung in ihrer Praxis vermutet Nora eine Parkinson-Erkrankung bei der ehemaligen Profi-Fußballerin.
Weniger medizinisch wird die Ärztin ohne Doktortitel derweil von einem anderen Patienten gebraucht: Die Krebs-Erkrankung von Anton Zylka (Alexander Weise) befindet sich in Remission, doch nun ist unglücklicherweise auch sein geliebter Hund Django an Krebs erkrankt. Die lebensrettende Operation für den Vierbeiner kann sich der Mann nicht leisten. Also bittet Nora den Tierarzt David Mandel (Marco Girnth) um Hilfe, der natürlich eine neue Chance bei der schwer zu erobernden Frau wittert. Ob sie ihn diesmal nicht abblitzen lässt?
"Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" ist bereits vorab in der ARD Mediathek streambar. Den sechsten und vorerst letzten neuen Film der Reihe "Praxis mit Meerblick – Aus heiterem Himmel" zeigt das Erste am Freitag, 15. Mai, um 20.15 Uhr.
Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück – Fr. 08.05. – ARD: 20.15 Uhr
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH