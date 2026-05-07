Home News TV-News

"Polar Park – Eiskalte Morde" Kritik zur 6-teiligen Krimi-Serie aus Frankreich auf ARTE

Miniserie

"Polar Park – Eiskalte Morde" Kritik zur 6-teiligen Krimi-Serie aus Frankreich auf ARTE

07.05.2026, 06.00 Uhr
von Franziska Wenzlick
Jean-Paul Rouve kehrt in der Serie "Polar Park – Eiskalte Morde" nach Mouthe zurück. In der ARTE-Serie muss er erneut mysteriöse Mordfälle aufklären, die an berühmte Gemälde erinnern.
"Polar Park - Eiskalte Morde"
David Rousseau (Jean-Paul Rouve) reist nach Mouthe, um dort mit einem alten Bekannten seiner verstorbenen Mutter zu sprechen.  Fotoquelle: 2.4.7. MAX
"Polar Park - Eiskalte Morde"
Als David Rousseau (Jean-Paul Rouve, fünfter von rechts) in Mouthe eintrifft, kann er nur noch der Beerdigung von Bruder Giacomo beiwohnen.  Fotoquelle: 2.4.7. MAX
"Polar Park - Eiskalte Morde"
Major Louvetot (Guillaume Gouix, rechts) ermittelt im Fall einer Leiche, der das Ohr abgetrennt wurde.  Fotoquelle: 2.4.7. MAX
"Polar Park - Eiskalte Morde"
Krimiautor Rousseau (Jean-Paul Rouve, l.) und der Ermittler Louvetot (Guillaume Gouix) bekommen es mit immer neuen Leichen zu tun, die wie berühmte Gemälde inszeniert sind.   Fotoquelle: 2.4.7. MAX
"Polar Park - Eiskalte Morde"
Mit seinen Krimiromanen, die teils von dem Kloster in Mouthe inspiriert wurden, hat Rousseau sich tatsächlich eine Fangemeinde erschrieben. Auch die Französischlehrerin Aurélie Poulidor (India Hair) gehört dazu.  Fotoquelle: 2.4.7. MAX
"Polar Park - Eiskalte Morde"
Bibbern im kältesten Ort Frankreichs: Rousseau (Jean-Paul Rouve) ist nach Mouthe gekommen, um etwas über seine Familie zu erfahren. Dabei schlittert er in eine Mordserie hinein.   Fotoquelle: 2.4.7. MAX
"Polar Park - Eiskalte Morde"
Im eisigen "Polar Park" wird zunächst ein Ohr und später die zugehörige restliche Leiche gefunden.  Fotoquelle: 2.4.7. MAX

In der 2011 erschienenen Komödie "Who Killed Marilyn?" nahm sich ein Krimiautor namens Rousseau (Jean-Paul Rouve) des mysteriösen Falls einer ermordeten Dorfschönheit an. 2022 kehrte er als Held der nun wiederholten Krimiserie "Polar Park" zurück – und reiste abermals ins kälteste Dorf Frankreichs.

ARTE
"Polar Park – Eiskalte Morde"
Serie • 07.05.2026 • 20:15 Uhr

2011 suchte der von einer Schreibblockade befallene Schriftsteller David Rousseau (Jean-Paul Rouve, "La vie en rose") in der Krimikomödie "Who Killed Marilyn?" in Mouthe, dem mit bis zu minus 30 Grad kältesten Ort Frankreichs, Antworten im mysteriösen Todesfall der schönen Candice Lecoeurs (Sophie Quinton). 2022, mehr als zehn Jahre später, schickte der französische Filmemacher Gérald Hustache-Mathieu den Hobby-Ermittler Rousseau erneut auf ein neues Abenteuer in den Ort. ARTE wiederholt den Sechsteiler "Polar Park – Eiskalte Morde" mit je drei Folgen am Stück an diesem und kommendem Donnerstagabend.

Im Kloster in Mouthe soll Rousseau mit Bruder Giacomo (Pierre Porquet) sprechen, einem alten Bekannten seiner verstorbenen Mutter. Deren Geschichten über das Kloster hatten den Autor zu mehreren Romanen inspiriert, etwa "Trappistinnen und Kokain" und "Hostien mit Kokain". Gespannt, welche Botschaft über seine verstorbene Mutter Giacomo ihm überbringen möchte, erreicht Rousseau Mouthe – nur, um dort festzustellen, dass der Mönch kurz zuvor das Zeitliche gesegnet hat.

Derzeit beliebt:
>>Mordanschlag auf siebenköpfige Familie: "Aktenzeichen XY" rollt Brand-Inferno von Borkum neu auf
>>Comeback aufgeschoben: Thomas Gottschalk macht seine Rückkehr spannend
>>"Leid und Herrlichkeit" Almodóvars Meisterwerk mit Antonio Banderas als alternder Regisseur auf ARTE
>>"Die NS-Justiz: Recht des Unrechts": Kritik zur ARTE-Dokumentation über die Rolle der Justiz im Dritten Reich

Wie bekannte Gemälde inszenierte Leichen

Rousseau beschließt zu bleiben, denn nach einem Gespräch mit einem anderen Mönch hat er das Gefühl, ihm wird etwas verheimlicht. Zudem gibt es schon bald, inmitten von Schnee und Eis, alle Hände voll zu tun: Im "Polar Park" neben dem Kloster wird erst ein abgeschnittenes Ohr und wenig später die dazugehörige Leiche gefunden. Es bleibt nicht bei dem einen Mordopfer, und immer ist der Hobby-Ermittler gerade vor Ort und mischt sich in die Arbeit von Major Louvetot (Guillaume Gouix) ein.

Rousseau wittert als erfahrener Krimiautor sogleich das Werk eines Serienkillers – und setzt alles daran, den Fall aufzuklären. Das Bizarre: Jede Leiche ist inszeniert wie ein bekanntes Gemälde – darunter, nicht die einzige Selbstreferenz auf den Vorgängerfilm, Andy Warhols Porträt von Marilyn Monroe. Ein kultivierter Killer also?

Absurd witzig wie die Filme von Jacques Tati, düster und schräg wie die Hits der Coen-Brüder, vereint "Polar Park" zahlreiche liebevolle Anleihen berühmter filmischer Werke. Die Serie wurde zum großen Teil an Originalschauplätzen im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté gedreht sowie im Studio in Paris.

Bis Anfang Juni ist der herrlich skurrile Sechsteiler auch in der ARTE-Mediathek abrufbar.

"Polar Park – Eiskalte Morde" – Do. 07.05. – ARTE: 20.15 Uhr

Neue Mordserie in Dänemark: "Der Kastanienmann" kehrt zurück
Fünf Jahre nach der ersten Staffel bringt Netflix die Fortsetzung von "Der Kastanienmann". Basierend auf Søren Sveistrups "Der Kuckucksjunge", verbindet die Serie Spannung und menschliches Drama, mit Sofie Gråbøl in einer zentralen Rolle.
Dänische Mordserie
Der Kastanienmann - Staffel 2

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"A Haunting in Venice": Der Start der Agatha-Christie-Adaption mit Kenneth Branaghs
RTL Free-TV-Premiere
A Haunting in Venice
Nach dem Zürich-"Tatort": Wie ist die derzeitige Flüchtlingssituation in der Schweiz?
Schweizer Krimi
"Tatort: Könige der Nacht"
"Tatort: Könige der Nacht": Kritik zum neuen Tatort aus der Schweiz mit Carol Schuler
Sozialkritischer Krimi
"Tatort: Könige der Nacht"
"Ostfriesensturm": Der Start der ZDF-Krimireihe mit Picco von Groote
Ostfrieslandkrimi
Ostfriesensturm
„Die Rosenheim-Cops“ überraschen mit einem Special - Mord, Schnee und Spannung
Nach 24 Jahren
Die Kommissare Bach (Patrick Kalupa) und Stadler (Dieter Fischer) stehen mit Pathologin Wilke hinter einem großen dunkelblauen Zauberkasten
Neue Krimi-Hoffnung aus dem Saarland: Eine Kritik zu "Bruder, Liebe, Tod" in der ARD
Saarland-Krimi
Aram Arami im Interview
So sehenswert ist der Krimithriller "Im Schatten der Angst" auf 3sat
Zwischen Kammerspiel und Thriller
Im Schatten der Angst
"Gletscher – Schmelzende Riesen": Der dramatische Abschied der Eisriesen
Schockierende ARTE-Doku
Gletscher - Schmelzende Riesen
Start der US-Krimiserie "The Hunting Party" bei SAT.1
Verbrecherjagd
The Hunting Party - Die Mörderjagd
Wiener "Tatort" über schwierige Jugendliche: Dieser Fehler hat sich in den Krimi eingeschlichen
Mordfall im Wohnprojekt
Tatort: Gegen die Zeit
Bushido kritisiert die DSDS-Produktion: "Die haben mich vor den Bus geworfen"
Weichzeichner-Kritik
"Deutschland sucht den Superstar"
Von Gänsehaut-Momenten zu Skandalen: Das sind legendäre DSDS-Momente
Legenden
Alexander Klaws
"Niemand will das sehen!": Isi Glück macht ihrem Ärger in TikTok-Video Luft
Isi Glücks TikTok-Kritik
Isi Glück
Hochzeit auf Mallorca: Christine Neubauer sagt "Ja"
Promi-Hochzeit
Christine Neubauer und José Campos
"Langweilig, weil es so einfach ist": Christian Ulmen über Online-Sex mit Fremden
Altes Interview
Christian Ulmen guckt weg.
"XY Spuren des Verbrechens": Kritik zur neuen ZDF-Reihe mit Helene Reiner
True-Crime-Serie
XY Spuren des Verbrechens
„Die Bachelors“ 2026: Das sind die 22 Kandidatinnen im Überblick
Datingshow
Tim und Sebastian (die neuen Bachelors)
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Bill Kaulitz wünscht sich Date mit Ur-"Bachelor" Paul Janke
Reality-Comeback
Bill Kaulitz / Paul Janke
"Schwieriger als das Finale": Ekaterina Leonova verrät, welche Woche bei "Let's Dance" am härtesten ist
Let's Dance Enthüllungen
Ekaterina Leonova und Simon Gosejohann
Karl Urban: Der größte Weltstar ohne Ruhm?
Verkannter Star
Mortal Kombat II
Wie ein Grizzly George Clooney zur Legende machte
Clooneys skurriler Start
George Clooney
Jochen Schropp über seine Ehe-Aus: "Die Trennung ging ja nicht von mir aus"
Trennungsschmerz
"Zwischen den Zeilen"
"Glücklich und aufgeregt": Cameron Diaz ist mit 53 wieder Mal Mutter geworden
Nachwuchs für Diaz
Cameron Diaz
DJ Ötzi will Sprachlücke schließen: "Ich muss jetzt definitiv Englisch lernen"
Sprachbarriere
DJ Ötzi
Heidi Klum wird zur lebendigen Statue auf der Met-Gala
Met-Gala Aufsehen
Heidi Klum
Nach zwei Wochen "Dauer-Party": Carmen Geiss feiert "Geburtstag der ganz anderen Art"
Ruhiger Geburtstag
Carmen und Robert Geiss
"Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element" Doku-Reihe über dramatische Rettungsaktionen auf VOX
Neue Staffel
Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element
"Sugarlove" Kritik zum Fernsehfilm mit Barbara Auer und Fritz Karl im Ersten
Thriller
"Sugarlove"