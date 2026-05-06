Home News Star-News

"Niemand will das sehen!": Isi Glück macht ihrem Ärger in TikTok-Video Luft

Isi Glücks TikTok-Kritik

"Niemand will das sehen!": Isi Glück macht ihrem Ärger in TikTok-Video Luft

06.05.2026, 12.43 Uhr
Ballermann-Star Isi Glück äußert auf TikTok Kritik an Videos, die das Einschläfern von Hunden zeigen. Sie empfindet diese Praxis als pietätlos und respektlos gegenüber den Tieren.
Isi Glück
Sängerin Isi Glück hat in einem neuen TikTok-Video ernste Töne angeschlagen.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Andreas Rentz

Auf TikTok gibt Ballermann-Star und DSDS-Jurorin Isi Glück ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr privates und berufliches Leben. In ihrem jüngsten Beitrag schlägt die 35-Jährige jedoch ungewohnt ernste Töne an. Hintergrund sind Videos auf der Plattform, die der Musikerin mehr als böse aufgestoßen sind.

In dem Clip sieht man Isabel Gülck, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, gemeinsam mit ihrer Bernedoodle-Hündin Molly im Arm. Zur Kamera gerichtetfordert die Musikerin: "Könnt ihr bitte mal aufhören, Videos davon zu posten, wie euer Hund gerade eingeschläfert wird?"

Wie sie erklärt, sei sie auf der Plattform auf Videos gestoßen, in denen sich Hundebesitzerinnen und -besitzer von ihren geliebten Vierbeinern verabschieden und diesen Moment mit der Kamera festhalten. Diese Entscheidung kann Glück grundsätzlich offenbar nachvollziehen ist, denn sie betont: "Wenn ihr das filmen wollt, um diesen Moment für euch festzuhalten – okay. Und ich trauere mit jeder Person in diesem Video mit. Es tut mir von Herzen leid!"

Derzeit beliebt:
>>Hochzeit auf Mallorca: Christine Neubauer sagt "Ja"
>>"Langweilig, weil es so einfach ist": Christian Ulmen über Online-Sex mit Fremden
>>Isi Glück über ihre Jury-Kollegen Dieter Bohlen und Bushido: "Da knallen Welten aufeinander"
>>Rap-Prinzessin scheitert: Dieter Bohlen zieht bei DSDS den Stecker

Isi Glück übt auf TikTok Kritik: "Ich finds nicht cool, sowas zu posten"

Sich irgendwann einmal von einem ihrer Hunde verabschieden zu müssen, sei für sie "die schlimmste Vorstellung in meinem Kopf überhaupt". Ihr Verständnis höre jedoch auf, wenn solche Videos öffentlich im Internet geteilt würden. "Das dann aber hier auf Social Media zu sehen, das finde ich unnötig, das muss ich euch ehrlich sagen. Ich find's nicht cool, sowas zu posten", macht die DSDS-Jurorin ihrem Ärger Luft.

Sie empfinde es als "pietätlos, diesen Moment zu filmen und ich finde es auch irgendwie respektlos, dem Hund gegenüber." Nachdrücklich fügt sie hinzu: "Niemand will das sehen!"

In der Kommentarspalte erfährt die Sängerin viel Zuspruch. "Mir würde niemals der Gedanke kommen, in dem schlimmsten Moment meine Kamera zu zücken. Kann es auch gar nicht nachvollziehen", schreibt eine Nutzerin. Einige kritisieren jedoch die harschen Worte der 35-Jährigen. In einem Kommentar wird betont, dass jeder anders mit Trauer umgehe: "Wer bist du, andere reglementieren zu müssen?! Du musst es dir doch nicht ansehen!", wettert der Verfasser an Glück gewandt.

Isi Glück über ihre Jury-Kollegen Dieter Bohlen und Bushido: "Da knallen Welten aufeinander"
Isi Glück, bekannt als Partysängerin, sitzt in der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury. Neben Dieter Bohlen und Bushido bringt sie eine neue Dynamik ein und erzählt im Podcast mit Barbara Schöneberger von ihren Erfahrungen.
Einblicke
"Deutschland sucht den Superstar"

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Deutschland sucht den Superstar (DSDS)

Das könnte dich auch interessieren

"Wir sind eine Familie": Andrea Kiewel mit dem Liebesbeweis an den ZDF-Fernsehgarten
Im Interview
Andrea Kiewel im Interview
"Sorgen und Ängste ernstnehmen": Carolin Kebekus verteidigt die junge Generation
Generationenkritik
Die Carolin Kebekus Show
Gesundheitsreform in der Kritik: Ministerin Warken verteidigt Pläne
Gesundheitsreform
ZDF-"Morgenmagazin"
"Konnte kaum mehr laufen": Palina Rojinski über Sport trotz starker Schmerzen
Podcast-Einblicke
Palina Rojinski
"Wie bei Tinder": Meryl Streep rechnet mit "furchtbarer" Hollywood-Praxis ab
Hollywood-Kritik
Meryl Streep
"Etwas zu extrem erzählt": Bill und Tom Kaulitz rudern nach Partynacht im Europapark zurück
Party-Anekdoten
TV-Star Detlef Steves trauert um seinen geliebten Hund Kai Uwe
Trauer um Hund
Detlef Steves
Menowin Fröhlich: Sein DSDS-Auftritt sorgt bei Zuschauern nicht nur für Begeisterung
Casting-Überraschung
Menowin Fröhlich zeigt den Daumen hoch.
Barbara Wussow reagiert auf Kritik an Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän
ZDF-Reihe
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Bayerns Maibaum Hunters: Tradition trifft Reality-TV
Bayerisches Brauchtum
Maibaum Hunters
"XY Spuren des Verbrechens": Kritik zur neuen ZDF-Reihe mit Helene Reiner
True-Crime-Serie
XY Spuren des Verbrechens
„Die Bachelors“ 2026: Das sind die 22 Kandidatinnen im Überblick
Datingshow
Tim und Sebastian (die neuen Bachelors)
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Bill Kaulitz wünscht sich Date mit Ur-"Bachelor" Paul Janke
Reality-Comeback
Bill Kaulitz / Paul Janke
"Schwieriger als das Finale": Ekaterina Leonova verrät, welche Woche bei "Let's Dance" am härtesten ist
Let's Dance Enthüllungen
Ekaterina Leonova und Simon Gosejohann
Karl Urban: Der größte Weltstar ohne Ruhm?
Verkannter Star
Mortal Kombat II
Wie ein Grizzly George Clooney zur Legende machte
Clooneys skurriler Start
George Clooney
Jochen Schropp über seine Ehe-Aus: "Die Trennung ging ja nicht von mir aus"
Trennungsschmerz
"Zwischen den Zeilen"
"Glücklich und aufgeregt": Cameron Diaz ist mit 53 wieder Mal Mutter geworden
Nachwuchs für Diaz
Cameron Diaz
DJ Ötzi will Sprachlücke schließen: "Ich muss jetzt definitiv Englisch lernen"
Sprachbarriere
DJ Ötzi
Heidi Klum wird zur lebendigen Statue auf der Met-Gala
Met-Gala Aufsehen
Heidi Klum
Nach zwei Wochen "Dauer-Party": Carmen Geiss feiert "Geburtstag der ganz anderen Art"
Ruhiger Geburtstag
Carmen und Robert Geiss
"Leid und Herrlichkeit" Almodóvars Meisterwerk mit Antonio Banderas als alternder Regisseur auf ARTE
Kreative Selbstreflexion
"Leid und Herrlichkeit"
"Feuer, Wasser, Erde, Luft – Retter in ihrem Element" Doku-Reihe über dramatische Rettungsaktionen auf VOX
Neue Staffel
Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element
"Sugarlove" Kritik zum Fernsehfilm mit Barbara Auer und Fritz Karl im Ersten
Thriller
"Sugarlove"
"Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen" Julia Koschitz ermittelt erneut in Wien
TV-Krimi
Im Schatten der Angst - Du sollst nicht lügen
Helene Fischer hat Lust auf eine „komplette Typveränderung“
Der Reiz an neuen Looks
Helene Fischer bald mit einem neuen Look? Die Schlagerqueen hat über eine Typveränderung gesprochen.
Vanessa Mai verrät: Sie hat zu Beginn ihrer Karriere "bewusst mit allen Kontakten gebrochen"
Ungewöhnliche Freundschaften
Vanessa Mai
Nicht nur Collien Fernandes: Warum die Zusammenarbeit mit Christian Ulmen unangenehm war
"Entschuldige mal bitte, was ist da denn los"
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".