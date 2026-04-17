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Barbara Wussow reagiert auf Kritik an Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän

ZDF-Reihe

Barbara Wussow reagiert auf Kritik an Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän

17.04.2026, 09.04 Uhr
von Nicole Jansen
Die Kritik an Florian Silbereisen reißt seit Jahren nicht ab. Nun bezieht Barbara Wussow klar Stellung – und wird dabei ungewöhnlich persönlich.
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Barbara Wussow schwärmt von Schauspielkollege Florian Silbereisen. Hier drehen sie gemeinsam für "Das Traumschiff".  Fotoquelle: picture alliance / ZDF Dirk Bartling

Seit Jahren wird die Besetzung des „Traumschiff“-Kapitäns kontrovers diskutiert. Nun äußert sich Barbara Wussow so offen wie selten zu Florian Silbereisen – und gibt im Interview persönliche Einblicke in die Zusammenarbeit am Set. Dabei spricht die Schauspielerin nicht nur über Dreharbeiten und Reisealltag, sondern auch über eine Debatte, die das ZDF-Format schon lange begleitet: „Florian Silbereisen ist ein ganz reizender, liebenswerter, humorvoller und hochprofessioneller Kollege“.

Die 64-Jährige zeigt sich beeindruckt von der Fähigkeit des Showmasters, zwischen seinen unzähligen Verpflichtungen als Moderator und Schauspieler zu balancieren: „Wenn er einen Tag zuvor in Deutschland noch eine Show moderiert hat und dann rund um den Erdball fliegt, um zu uns zu stoßen, ist er bereits am nächsten Tag ausgeschlafen und stets gut gelaunt bereit für den Dreh“.

Warum Barbara Wussow Florian Silbereisen gegen Kritik verteidigt

Trotz der lobenden Worte Wussows, gibt es dennoch immer wieder Stimmen aus der Branche, welche die Besetzung des 44-Jährigen als „Traumschiff“-Kapitän kritisch beäugen. So bemängelten beispielsweise Schauspielerin Katerina Jacob und Kollege Sky Du Mont, dass Silbereisen kein ausgebildeter Schauspieler sei und in seiner Rolle wenig authentisch wirke.

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So äußerte z.B. Jacobs: „Für mich ist das unverständlich, warum ein Moderator einen Schauspieler ersetzen soll“. Wussow hingegen hält die anhaltende Kritik für ungerechtfertigt: „Florian ist ein absoluter Vollprofi, stets textsicher, er hat Talent und kommt super bei den Menschen an. Er verkörpert seine Rolle, wie ich finde, sehr gut“. Mit diesen Worten ergreift sie Partei für Silbereisen und zeigt zugleich auf, welcher großen Beliebtheit sich dieser bei den Zuschauern erfreut.

Barbara Wussow und Albert Fortell privat: Das Geheimnis ihrer langen Ehe
Während viele Promi-Ehen schnell wieder enden, gehen Barbara Wussow und Albert Fortell seit Jahrzehnten gemeinsam durchs Leben – und das ganz ohne großes Drama.
35 Jahre verheiratet
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.

Wo Barbara Wussow abseits vom „Traumschiff“ Kraft tankt

Fernab des straffen Drehplans für das „Traumschiff“, genießt die 64-Jährige ihre Freizeit vor allem an ihren Lieblingsorten. Besonders ein Ort hat es ihr angetan und ist ein Paradies für die Schauspielerin, wie sie weiter verriet: „Ich liebe Sonne, Palmen, Strand und Meer, weshalb es mich dort magisch hinzieht“.

Darüber hinaus teilt sie auch eine große Leidenschaft u.a. für Montenegro, Santorin oder Korsika. Neben dem Reisen verbringt sie am liebsten Zeit mit ihrer Familie in Wien und spaziert morgens gerne mit ihrem Beagle im Wiener Wald. Ans Aufhören denkt Wussow trotz des bevorstehenden Ruhestandes aber noch lange nicht: „Ich liebe meinen Beruf. Diesen an den Nagel zu hängen, kann und möchte ich mir nicht vorstellen“.

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