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"Lachnummer": Meghan Markle überrascht mit Auftritt in TV-Show

Gastjurorin-Debatte

"Lachnummer": Meghan Markle überrascht mit Auftritt in TV-Show

16.04.2026, 10.31 Uhr
von Gianluca Reucher
Meghan Markle übernimmt eine Gastrolle bei "MasterChef Australia", doch die Reaktionen der Fans sind gespalten. Während einige ihre Teilnahme begrüßen, zweifeln andere an ihrer Kompetenz.
Meghan Markle
Meghan Markle ist aktuell in Australien.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Jemal Countess

Dass Meghan Markle gerne kocht, ist kein Geheimnis. In ihrem Netflix-Format "With Love, Meghan" zeigt sich die 44-Jährige regelmäßig beim Zubereiten verschiedenster Gerichte. Aber qualifiziert sie das, als Jurorin bei einer Koch-Show die Küchen-Skills der Teilnehmenden zu beurteilen?

Ein australischer Sender scheint das jedenfalls so zu sehen. Am Mittwoch teilte Channel 10 überraschend mit, dass Meghan Markle als Gastjurorin bei "MasterChef Australia" auftreten werde. In der beliebten Sendung treten Hobbyköche in verschiedenen Challenges gegeneinander an und müssen ihr kulinarisches Können unter Beweis stellen. Die Jury besteht dabei für gewöhnlich aus renommierten Spitzenköchen und Gastronomen aus Australien oder anderen Ländern.

Ist Meghan Markle "passionierte Feinschmeckerin" genug für eine Jury-Rolle?

"Wir begrüßen jemand super besonderen in der 'MasterChef'-Küche. Meghan, Herzogin von Sussex, hat in dieser Saison einen besonderen Gastauftritt, da sie zum ersten Mal seit 2018 wieder in Australien ist", schreibt Channel 10 zu dem Engagement auf Instagram und bezeichnet Meghan Markle zudem als "passionierte Feinschmeckerin".

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Viele Fans der Koch-Show sind von der geplanten Gastrolle der Herzogin allerdings wenig begeistert. Einige äußern auf Social Media Kritik und sehen die Glaubwürdigkeit der Sendung infrage gestellt. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer sprechen Meghan Markle die Eignung als Jurorin ab und meinen, das Format würde dadurch zur "Lachnummer" werden. Die Produktion habe eine einst geliebte Sendung "zur Farce gemacht", urteilt ein User knallhart und manche kündigen sogar an, die Show nicht mehr sehen zu wollen.

Es gibt aber auch Unterstützung für die "Suits"-Darstellerin. Einige Fans finden den Australien-Aufenthalt von Meghan Markle sympathisch und verfolgen ihren Besuch mit großer Freude.

Meghan Markle ist zusammen mit Prinz Harry aktuell auf einem viertägigen Aufenthalt in Australien. Dabei schaute das Paar bereits in einem Kinderkrankenhaus vorbei, um den dortigen jungen Patientinnen und Patienten einen Besuch abzustatten. Meghan Markle nutzte die Zeit auf der Insel offensichtlich ebenfalls für ihren Auftritt bei "MasterChef Australia". Die Folge mit ihr wird am Sonntag, 19. April, ausgestrahlt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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