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"Die Realitystar Academy": Alle Infos zur Nachwuchs-Suche mit Désirée Nick

Nachwuchs im Reality-TV

"Die Realitystar Academy": Alle Infos zur Nachwuchs-Suche mit Désirée Nick

16.04.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
In der neuen ProSieben-Reihe "Die Realitystar Academy" sucht Désirée Nick unter 18 Kandidatinnen und Kandidaten den nächsten großen Realitystar.
Die Realitystar Academy
Désirée Nick schult ihre Schützlinge für ein Leben im Rampenlicht.  Fotoquelle: Joyn / Marc Rehbeck
Die Realitystar Academy
Désirée Nick, selbst ursprünglich eine ausgebildete Balletttänzerin, legt großen Wert auf Disziplin.  Fotoquelle: Joyn / Marc Rehbeck
Die Realitystar Academy
Désirée Nick gewann 2004 den RTL-Reality-Klassiker "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Die Realitystar Academy
Désirée Nick ist selbst eine begnadete Selbstdarstellerin.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Es soll ja schon Eltern geben, die an den Berufswünschen ihrer Kinder verzweifeln – wenn es bei der Ambition nicht um "richtige" Ausbildungsgänge, sondern lediglich um Glamour, Glanz und Gratisprodukte geht. Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die den Bildungsstand der Nation in Gefahr sehen, dürfte die neue ProSieben-Reihe "Die Realitystar Academy" gießen – wenn man sie denn allzu ernst nehmen möchte und nicht einfach nur als originelles Unterhaltungsformat sieht. In insgesamt 20 Folgen sucht hier Entertainerin und Reality-Veteranin Désirée Nick ("Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Dancing on Ice", "Promi Big Brother") nach Nachwuchs für die Reality-TV-Welt.

ProSieben
Die Realitystar Academy
Realityshow • 16.04.2026 • 22:40 Uhr

Büffeln für einen Einsatz bei "Forsthaus Rampensau Germany"

Im Fokus steht eine ungewöhnliche "Ausbildung": 18 Kandidatinnen und Kandidaten ziehen in die Realitystar Academy ein, um sich dort den Herausforderungen des Genres zu stellen. Doch statt bloßem Drama erwartet die Teilnehmenden ein regelrechter Lehrplan. Auf dem stehen unter anderem Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde. Unterrichtet werden die Fächer von bekannten Gesichtern aus der Reality-TV-Welt.

Am Ende entscheidet jedoch nicht allein er Faktor Unterhaltung, sondern auch die Leistung. In Prüfungen müssen die Teilnehmer zeigen, ob sie das nötige Talent für Reality-TV besitzen. Wer nicht überzeugt, riskiert den sogenannten "blauen Brief" – und landet damit auf der Abschussliste. Die endgültige Entscheidung trifft Direktorin Désirée Nick. Die Frage ist: "Was braucht es wirklich, um Realitystar zu werden? Drama oder Disziplin? Charisma oder eine messerscharfe Zunge?" – So lautet jedenfalls das Leitmotiv des Formats.

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Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht dabei einiges auf dem Spiel. Wer sich in der "Realitystar Academy" durchsetzt, absolviert nicht nur die Ausbildung erfolgreich, sondern gewinnt auch eine Wildcard für die nächste Staffel der Realityshow "Forsthaus Rampensau Germany". Wer würde sich dafür nicht ins Zeug legen wollen!

Die Realitystar Academy – Do. 16.04. – ProSieben: 22.35 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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