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Torsten Sträter gibt Tumor-Diagnose bekannt: Seit Wochen "kompetent behandelt"

Gesundheitliche Sorgen

Torsten Sträter gibt Tumor-Diagnose bekannt: Seit Wochen "kompetent behandelt"

14.04.2026, 14.10 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Comedian Torsten Sträter hat publik gemacht, dass bei ihm ein Tumor entdeckt wurde. Er werde seit Wochen "kompetent" behandelt.
Torsten Sträter
Bei Comedian Torsten Sträter ist ein Tumor entdeckt worden. Das teilte Sträter auf seiner Website mit.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Joshua Sammer

Torsten Sträter hat eine Tumor-Diagnose öffentlich gemacht. Das teilte der Komiker auf seiner Webseite mit. Darin verweist er zunächst auf die Verschiebung seiner für April geplanten Auftritte, bevor er näher auf den Grund eingeht.

"Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor", schreibt Sträter in der Mitteilung. "Meine gesundheitlichen Probleme sind also eher physischer Natur."

Sträter hatte in der Vergangenheit offen über seine Depressionen gesprochen. Seit 2018 ist der heute 59-Jährige Schirmherr der Deutschen DepressionsLiga e. V. (DDL). Und nun dieser Schicksalsschlag.

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Sträter wird seit Wochen "kompetent behandelt"

In der Mitteilung erklärt Sträter, dass er sich "glücklicherweise in den Händen überaus fähiger Ärztinnen und Ärzte" befinde. Er werde "seit Wochen sehr engmaschig und kompetent behandelt".

Was genau diagnostiziert wurde, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Weitere Stellungnahmen zu dem Thema möchte Sträter nicht abgeben. Es bittet um Verständnis und "herzlich" darum, seine Privatsphäre zu achten.

Seine Fans bittet der Komiker um Verzeihung, dass sie "so lange" nichts von ihm gehört hätten. "Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass derartige Erkrankungen dazu führen, dass man sich um nichts anderes kümmert und erst einmal für nichts anderes einen Kopf hat."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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