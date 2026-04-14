Belästigungs-Vorwürfe gegen Katy Perry: Popstar veröffentlicht Statement

US-Sängerin Katy Perry hat die Vorwürfe der Schauspielerin Ruby Rose von einem sexuellen Übergriff entschieden zurückgewiesen. Die Behauptungen seien "nicht nur kategorisch falsch, sondern auch gefährliche, rücksichtslose Lügen", erklärte das Sprecherteam des Popstars in einer Mitteilung.

Außerdem ließ die "California Gurls"-Sängerin erklären, dass Rose bekannt dafür sei, in den sozialen Medien schwerwiegende öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben, die diese zurückgewiesen hätten. Die Stellungnahme ihrer Sprecher lag US-Medienberichten vor.

Rose hatte auf dem sozialen Netzwerk Threads geschrieben, dass Perry sie in einem Nachtclub im australischen Melbourne "sexuell belästigt" habe. Der angebliche Übergriff soll sich vor "fast 2 Jahrzehnten" ereignet haben, erklärte die Schauspielerin in einem weiteren Post. Sie sei damals Anfang 20 gewesen.

Ruby Rose spricht von "Trauma" Weiter schrieb die Schauspielerin, dass sie so lange gebraucht habe, um mit dieser Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen. Sie hätte nicht gewusst, mit der Erfahrung umzugehen. Dies zeige, "wie stark die Auswirkungen von Trauma und sexueller Gewalt sein können", so die Australierin.

Ruby Rose lebt seit ihren 13. Lebensjahr offen lesbisch. Die heute 40-Jährige spielte in dem Serienhit "Orange Is The New Black" mit. Bekannt ist sie auch aus Filmen wie "John Wick: Kapitel 2", "Pitch Perfect 3" und dem Horror-Thriller "Meg" zu sehen.

Die 41-jährige Perry hatte ihren Durchbruch im Jahr 2008 mit der Nr.-1-Single-Single "I Kissed A Girl". Mit weiteren Hits wie "Hot n Cold", "California Gurls" und "Last Friday Night (T.G.I.F.)" etablierte sie sich zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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