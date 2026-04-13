Elyas M’Barek packt aus: Darum kehrt er New York den Rücken

Elyas M’Barek beendet sein Kapitel in New York und zieht zurück nach Deutschland. Wie der Schauspieler beim "Founder Summit" in Wiesbaden verriet, will er sich künftig wieder hierzulande niederlassen. Im Gespräch mit t-online nannte er offen die Gründe, die ihn und seine Frau Jessica zu diesem Schritt bewogen haben.

"Ich wohne da, wo alle diese Fotos machen", gab M'Barek einen Eindruck seiner Wohngegend in New York. Das Stadtviertel Dumbo schließt direkt an die Brooklyn Bridge an. Er habe diesen Ort total ins Herz geschlossen, so der 43-Jährige. Doch für M'Barek, der in New York mit seiner Frau Jessica lebt, ist auch klar: "Es ist extrem teuer." Doch nicht nur die finanzielle Belastung lässt den Mimen nach Deutschland zurückkehren. "Dieses Reisen ist zu anstrengend. Ich bin zu weit weg und zu unflexibel", beklagte er.

Darum will Elyas M’Barek künftig wieder in München leben Vor allem die Tatsache, dass er mit seiner Filmproduktionsfirma (unter anderem "Babo – Die Haftbefehl-Story") weitere Projekte in der Pipeline hat, zwang M'Barek zuletzt zu vielen Reisestrapazen. "Mit all den Terminen schaffe ich das einfach nicht mehr", sagte Elyas M'Barek gegenüber Matthias Killing.

In enger Abstimmung mit seiner Frau Jessica, einer Amerikanerin, habe sich das Paar deshalb entschieden, künftig in Deutschland zu leben. "Wir haben gemerkt, dass es mein Leben zu kompliziert macht", erläuterte M'Barek abschließend. Nun wollen sich die beiden in München niederlassen, dort, wo M'Barek auch aufwuchs. Aktuell schaut sich das Paar nach Wohnungen in der Metropole um. Bestenfalls vier Zimmer soll die neue Bleibe haben. Eines kann der Schauspieler indes ausschließen: "Ich will mieten, zu viel Besitz erschwert das Leben."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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