Nach 25 Jahren: Serien-Star verlässt "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Großer Abschied bei GZSZ: Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steigt Schauspieler Felix von Jascheroff (43) aus der RTL-Daily-Soap aus. Wie der Sender mitteilte, wird der 43-Jährige die Serie auf eigenen Wunsch verlassen, um sich künftig neuen beruflichen Projekten zu widmen.

Der 43-Jährige gehört zu den Urgesteinen der Serie. Seinen ersten Auftritt hatte er im Juli 2001 in Folge 2277. Seitdem bildet er in der Rolle des John Bachmann eine der Stammfiguren der Serie. Neben Wolfgang Bahro (65), Anne Menden (40) oder Ulrike Frank (57) zählte von Jascheroff über viele Jahre hinweg zu den bekanntesten Gesichtern des Formats.

Zu seinem Abschied erklärt der TV-Star nun: "Der Abschied von GZSZ fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich." Gleichzeitig freue er sich darüber, dass seine Figur zum Abschied noch einmal eine große Geschichte bekomme, "die meiner Rolle und den vielen Jahren gerecht werden wird".

So lange ist John Bachmann noch Teil von GZSZ Denn sein Charakter John Bachmann musste zuletzt mehrere dramatische Wendungen erleben. Nach dem rätselhaften Tod seiner ehemaligen Erpresserin Zoe Vogt (gespielt von Lara Dandelion Seibert), mit der Bachmann sogar ein gemeinsames Kind hat, gerät er ins Visier der Ermittler und muss um seine Freiheit kämpfen.

Doch noch müssen sich die Fans weder von Felix von Jascheroff noch von John Bachmann verabschieden: Nach Angaben von RTL wird der Schauspieler wegen des Produktionsvorlaufs noch bis weit ins Jahr 2027 hinein in der Serie zu sehen sein. Die Dreharbeiten beendet er demnach voraussichtlich Anfang kommenden Jahres.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels