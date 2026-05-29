Home News TV-News

Nach 25 Jahren: Serien-Star verlässt "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Serienausstieg

Nach 25 Jahren: Serien-Star verlässt "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

29.05.2026, 14.13 Uhr
Über 20 Jahre war Schauspieler Felix von Jascheroff Teil der RTL-Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nun hat der Sender bekannt gegeben, dass von Jascheroff die Vorabendserie auf eigenen Wunsch verlassen wird.
Felix von Jascheroff
Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steigt Schauspieler Felix von Jascheroff aus der RTL-Daily-Soap aus.  Fotoquelle: RTL / Anna Riedel

Großer Abschied bei GZSZ: Nach mehr als zwei Jahrzehnten bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steigt Schauspieler Felix von Jascheroff (43) aus der RTL-Daily-Soap aus. Wie der Sender mitteilte, wird der 43-Jährige die Serie auf eigenen Wunsch verlassen, um sich künftig neuen beruflichen Projekten zu widmen.

Der 43-Jährige gehört zu den Urgesteinen der Serie. Seinen ersten Auftritt hatte er im Juli 2001 in Folge 2277. Seitdem bildet er in der Rolle des John Bachmann eine der Stammfiguren der Serie. Neben Wolfgang Bahro (65), Anne Menden (40) oder Ulrike Frank (57) zählte von Jascheroff über viele Jahre hinweg zu den bekanntesten Gesichtern des Formats.

Zu seinem Abschied erklärt der TV-Star nun: "Der Abschied von GZSZ fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich." Gleichzeitig freue er sich darüber, dass seine Figur zum Abschied noch einmal eine große Geschichte bekomme, "die meiner Rolle und den vielen Jahren gerecht werden wird".

Derzeit beliebt:
>>Schlagerstar Sonia Liebing löscht Instagram-Beitrag nach Arzttermin: "Musste erst mal darauf klarkommen"
>>Michael J. Fox und der amerikanische Traum: "Das Geheimnis meines Erfolgs" im Free-TV
>>"Stich ins Herz": Manuela Wisbeck über ihr Aus bei "Notruf Hafenkante"
>>Weniger Max Müller bei den „Rosenheim-Cops“: Darum zieht er sich zurück

So lange ist John Bachmann noch Teil von GZSZ

Denn sein Charakter John Bachmann musste zuletzt mehrere dramatische Wendungen erleben. Nach dem rätselhaften Tod seiner ehemaligen Erpresserin Zoe Vogt (gespielt von Lara Dandelion Seibert), mit der Bachmann sogar ein gemeinsames Kind hat, gerät er ins Visier der Ermittler und muss um seine Freiheit kämpfen.

Storyline noch geheim: Deutscher Autor bekommt Gastrolle in RTL-Daily-Soap
In der beliebten RTL-Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hatten schon so manche Stars einen Gastauftritt. Nun feiert auch ein deutscher Bestseller-Autor sein Debüt in der Serie. Zu seinem 20. Autoren-Jubiläum stattete Sebastian Fitzek dem Set einen Besuch ab.
Fitzek bei GZSZ
Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Doch noch müssen sich die Fans weder von Felix von Jascheroff noch von John Bachmann verabschieden: Nach Angaben von RTL wird der Schauspieler wegen des Produktionsvorlaufs noch bis weit ins Jahr 2027 hinein in der Serie zu sehen sein. Die Dreharbeiten beendet er demnach voraussichtlich Anfang kommenden Jahres.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ)

Das könnte dich auch interessieren

"Let's Dance"-Finale: Llambi nennt die Schwächen der Stars
Wer wird "Dancing Star"?
Joachim Llambi trägt einen rosafarbenen Anzug und schaut ernst.
Bevor er Helene Fischer traf: Das bewegte Leben von Thomas Seitel
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Angeschlagen: Verpasst Sonya Kraus das "Let's Dance"-Wiedersehen?
Finale steht an
Sonya Kraus schaut nachdenklich.
"Der Lehrer": Kritik zu den neuen Folgen mit Hendrik Duryn bei RTL
Schulcomeback
"Der Lehrer"
Neuer James Bond? Idris Elba enthüllt Wahrheit hinter den 007-Gerüchten
Idris Elba enthüllt
Idris Elba
Queerer Meilenstein: "Temptation Island VIP" gibt neues Paar bekannt
Queeres Reality-Highlight
Chika Ojiudo-Ambrose und Carina Nagel
Kein Comeback geplant: Campino macht Ansage zu den Toten Hosen
Abschiedsalbum
Campino sitzt auf der Bühne und hält ein Mikrofon.
"Der Lehrer" Hendrik Duryn mit Sozialkritik: "Man hat die Herausforderung nicht erkannt"
Kritik an Medien
Hendrik Duryn
Nach "Sommerhaus"-Teilnahme: Ex von Sarah Kern ist Kandidat bei "Bauer sucht Frau"
TV-Rückkehr
Tobias Pankow
Ethan Hawke: "Das Unbekannte macht uns Angst"
Angst, Leidenschaft und Antrieb
Ethan Hawke
Will Smith und Martin Lawrence als Chaos-Cops: Wann kommt der fünfte "Bad Boys"-Film?
Fortsetzung geplant?
Bad Boys - Harte Jungs
„Traumschiff“-Kritik an Florian Silbereisen: Barbara Wussow wird deutlich
Kontroverse Besetzung
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Harte Worte über Giovanni Zarrella: Ex-Bro'Sis-Kollege rechnet mit ihm ab
Nach über 20 Jahren
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
Er ist bereits verstorben: Madonna verrät, welcher Promi ihr bester Liebhaber war
Prominente Enthüllungen
Madonna
Roland Kaiser spricht Klartext über Florian Silbereisen im „Traumschiff“
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Für legendäre TV-Szene: "Lindenstraße"-Legenden erhalten hohen Orden
Historischer TV-Moment
Lindenstraße
Rückblick auf die WM 1994: Chaos und Skandale
Fußball-Skandal
Elf Helden - Ein Albtraum
Spioninnen im Einsatz: "Female Agents" im Free-TV
Spionageaction
"Female Agents - Geheimkommando Phoenix"
Paul McCartneys Vermögen: Wie reich ist der Ex-Beatle wirklich?
Macca's Milliarden
Paul McCartney
Wird Christian Friedel der nächste deutsche Hollywood-Star?
Karrieresprung
Deutscher Filmpreis 2025
Nach Not-OP und künstlichem Koma: Weitere Konzerte von Bonnie Tyler abgesagt
Gesundheitsprobleme
Bonnie Tyler
Heiner Lauterbach geht auf literarisch-musikalische Reise durch die USA
Literarische Musikreise
Heiner Lauterbach
"Ingo Thiel – Yvonne und der Tod": Kritik zum Krimi auf ARTE mit Heino Ferch
Kriminalfilmreihe
"Yvonne und der Tod"
"Deutscher Filmpreis 2026": Das Event mit Christian Friedel in der ARD
Goldene Lolas
Christian Friedel
"Mensch Mutti!": Kritik zur ARD-Komödie mit Frida-Lovisa Hamann und Steffi Kühnert
Charmante Provinzkomödie
Mensch Mutti!
Eine Braut für Frankensteins Monster: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Heimkino-Highlights
"The Bride! - Es lebe die Braut"
Laura Lippmann: "Es sollten noch mehr Serien und Filme im Osten spielen"
Im Interview
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
Warum Margot Robbies Achselhaare in "Wuthering Heights" fehlen
Gelöschte Szenen
Margot Robbie
Kino-Neustarts am 28. Mai: "Passenger", "Verflucht normal" und "Solo Mio"
Kino-Highlights
Solo Mio