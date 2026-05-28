Home News Star-News

Laura Lippmann im Interview: "Es sollten noch mehr Serien und Filme im Osten spielen"

Im Interview

Laura Lippmann: "Es sollten noch mehr Serien und Filme im Osten spielen"

28.05.2026, 09.13 Uhr
von Friederike Hilz
Laura Lippmann hat ihre erste Hauptrolle in der SAT.1-Daily "Frieda – Mit Feuer und Flamme". Die Serie spielt in der Sächsischen Schweiz und zeigt die Herausforderungen einer Intensivkrankenschwester. Lippmann spricht über Barrierefreiheit, Ostdeutschland und ihre Schauspielkarriere.
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Laura Lippmann spielt in "Frieda - Mit Feuer und Flamme" ihre erste große Hauptrolle. Privat studiert die 36-Jährige barrierefreie Kommunikation.  Fotoquelle: Joyn/René Lohse
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Für die 36-jährige Laura Lippmann ist "Frieda" die erste große Hauptrolle.  Fotoquelle: Joyn / René Lohse
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Neben Laura Lippmann sind auch Sebastian Deyle (links) und Christopher Kohn in "Frieda - Mit Feuer und Flamme" zu sehen.  Fotoquelle: Joyn / Claudius Pflug
"Du sollst hören"
Im ZDF-Filmdrama "Du sollst hören" (2022) spielte Laura Lippmann (rechts) die Tante der gehörlosen Mila (Delia Pfeffer, links). Das Thema beschäftigt die 36-Jährige auch privat viel.  Fotoquelle: ZDF / Silviu Guiman
Frieda - Mit Feuer und Flamme
"Frieda - Mit Feuer und Flamme" spielt in der Sächsischen Schweiz. Laura Lippmann (links) findet, dass noch viel mehr Projekte die ostdeutsche Kulisse nutzen sollten.  Fotoquelle: Joyn / René Lohse
Laura Lippmann im Interview
Nach verschiedenen Nebenrollen und Gastauftritten in Serien wie "Der Bergdoktor", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder zuletzt "SOKO Wismar" ergatterte Laura Lippmann in der neuen SAT.1-Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" ihre erste große Hauptrolle.   Fotoquelle: Anja Grothe Fotografie

Nach verschiedenen Nebenrollen und Gastauftritten in Serien wie "Der Bergdoktor", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder zuletzt "SOKO Wismar" ergatterte Laura Lippmann in der neuen SAT.1-Vorabendserie "Frieda – Mit Feuer und Flamme" (ab Freitag, 29. Mai, die ersten zehn Folgen bei Joyn und ab Montag, 1. Juni, tägliche Doppelfolgen bei SAT.1) ihre erste große Hauptrolle. Die 36-Jährige spielt die Intensivkrankenschwester Frieda, die mit ihrer Tochter in ihre alte Heimat in der Sächsischen Schweiz zurückkehrt. Dort steht das Lebenswerk ihres kranken Vaters, die Freiwillige Feuerwehr, vor dem Aus.

Im Interview zum Serienstart plaudert Lippmann über ihre Anfänge als Schauspielerin und ihre ostdeutsche Heimat, wird aber auch ernster: Das Thema Barrierefreiheit, das wird im Gespräch schnell klar, liegt der gebürtigen Leipzigerin besonders am Herzen. Sie findet: "Wir haben noch einen langen Weg vor uns."

Laura Lippmann: "Im ersten Moment war ich ein bisschen überfordert"

prisma: Frau Lippmann, in "Frieda – Mit Feuer und Flamme" haben Sie ihre bisher größte Rolle. Wie fühlt es sich an, die Serie jetzt endlich im Fernsehen zu sehen?

Derzeit beliebt:
>>"Tatort"-Schauspielerin Swetlana Schönfeld verstirbt mit 74 Jahren
>>Neue DVDs: Extrawurst, No Other Choice und Checker Tobi 3
>>"Das große Backen – Die Profis": Alle Infos zu den neuen Folgen mit Enie van de Meiklokjes
>>Laura Lippmann kritisiert Barrierefreiheit im deutschen Fernsehen: "Noch einen langen Weg"

Laura Lippmann: Im ersten Moment war ich ein bisschen überfordert. Es ist natürlich aufregend zu wissen, dass ich jetzt mit meiner ersten großen Hauptrolle über längere Zeit im Fernsehen bin. Frieda und all ihre Facetten als Mutter, Tochter oder Krankenschwester zu formen und zu spielen, war eine große Herausforderung. Jetzt freue ich mich aber sehr auf den Start, weil ich glaube und hoffe, dass die Zuschauenden eine Verbindung zu meiner Figur und der Serie finden werden. Ich bin gespannt auf die Reaktionen und hoffe, dass es gut ankommt.

prisma: Frieda schreibt in der Serie viel Tagebuch. Machen Sie das auch?

Lippmann: Tatsächlich nicht. Mir fehlt dafür die Zeit, ich schreibe nur ab und an meine Gedanken auf. Aber vielleicht sollte ich mit dem Tagebuchschreiben anfangen ...

prisma: Anders als viele der aktuellen Vorabendserien spielt "Frieda" im Elbsandsteingebirge in Ostdeutschland. Kommt der Osten im deutschen Fernsehen noch zu kurz?

Lippmann: Mit der Wende ist in Ostdeutschland extrem viel passiert, und bestimmt gibt es dort, was das Fernsehen angeht, an der ein oder anderen Stelle Nachholbedarf. Jedoch – vielleicht hat man das gar nicht so auf dem Schirm – es wird bereits einiges dort gedreht. Aber ich finde, es sollten noch mehr Serien und Filme im Osten spielen. Das Elbsandsteingebirge ist einfach etwas ganz Besonderes und wird oft unterschätzt. In meiner Kindheit war ich dort mit meiner Familie im Urlaub, und auch heute bin ich gerne dort und gehe zum Beispiel wandern.

Der gute Tipp von Martin Wuttke

prisma: Wollten Sie schon immer Schauspielerin werden?

Lippmann: Ja. Kunst und Musik haben mich dank meiner Familie – mein Vater ist klassischer Sänger – schon immer inspiriert. Und als Kind war ich sehr extrovertiert und hatte sehr viel Energie. Also hat mich meine Mutter ab der vierten Klasse in die Theater-AG gesteckt (lacht). Das war auf jeden Fall eine gute Idee von ihr. Dort konnte ich mich auf der Bühne ausprobieren und hatte das Privileg, von einer großartigen Theaterpädagogin unglaublich viel für mein Schauspiel und fürs Leben zu lernen. Leider lebt sie nicht mehr.

prisma: Haben Sie auch mal an Ihrem Traum gezweifelt?

Lippmann: Ich war mir nicht immer sicher. Zwischenzeitlich habe ich überlegt, ob ich nicht doch einen Job machen sollte, in dem ich mehr verdiene und bei dem der Weg nicht ganz so hart und steinig ist. Nach meinem Abitur habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr im Krankenhaus gemacht. Das war immer mein Plan B. Ich hatte mich auch mal an der Uni für Medizin und Jura beworben, aber letztendlich bin ich an die Hochschule für Musik und Theater in Leipzig fürs Schauspielstudium gegangen.

prisma: Ihre erste Rolle hatten Sie dann 2012 im "Tatort: Leipzig" mit Simone Thomalla und Martin Wuttke. Was war das für eine Erfahrung?

Lippmann: Es war aufregend. Ich stand das erste Mal überhaupt vor der Kamera und dann auch noch mit so erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Zu der Zeit studierte ich ja noch und spielte am Neuen Theater in Halle. Martin Wuttke sagte mir am Set einen sehr tollen Satz, den ich mir auch heute noch immer ins Gedächtnis rufe. Er meinte, dass es zwar schön sei, wenn man den Text gelernt hat, aber dass man sich davon nicht einschränken lassen sollte. Man sollte trotzdem flexibel bleiben und auf die Partnerin oder den Partner in der Szene realistisch eingehen. Ich habe ihn ein bisschen ausgequetscht (lacht). Leider gibt es den Leipziger "Tatort" nicht mehr...

prisma: Würden Sie selbst gerne einmal eine "Tatort"-Kommissarin spielen?

Lippmann: (lacht) Klar, auf jeden Fall! Bei so einem Format und wenn Leipzig den "Tatort" wiederbeleben würde? Ich wäre dabei, ich hätte Bock.

"Man sollte sich vom Leistungsdruck nicht aufhalten lassen"

prisma: Ihrer Serientochter Pippa, gespielt von Natascha Weitzendorf, geht es ein bisschen wie Ihnen damals: Sie weiß noch nicht, was sie nach ihrem Abschluss machen soll. Welche Tipps würden Sie ihr geben?

Lippmann: Man hat Zeit. Natürlich sollte man irgendwann auf eigenen Beinen stehen und Geld verdienen. Aber in dem Alter ist es, glaube ich, wichtig, die Welt zu sehen und sich auszuprobieren. So kann man herausfinden, was man im Leben wirklich machen will. Ich weiß, dass ein akademischer Abschluss oft als das Höchste angesehen wird, aber ich wünsche mir, dass wir uns da ändern. Man sollte sich vom Leistungsdruck nicht aufhalten lassen, Neues auszuprobieren. Ich bin leidenschaftliche Schauspielerin, aber auch ich überlege manchmal: Was wäre, wenn ich noch eine andere Ausbildung oder ein Studium gemacht hätte? Vielleicht Schreinerin? Es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung gewesen. Und auch jetzt will ich mich nicht festlegen, sondern weiter neue Dinge lernen.

prisma: Sie haben bereits eine Ausbildung zur Kommunikationsassistentin für Deutsche Gebärdensprache gemacht.

Lippmann: Genau. Jetzt studiere ich berufsbegleitend barrierefreie Kommunikation. Das schließt nicht nur die Gebärdensprache mit ein, sondern es geht generell darum, wie man Informationen barrierefrei vermitteln kann. Es gibt ja nicht nur Sinnesbarrieren. Für ältere Menschen kann beispielsweise die Digitalisierung eine große Barriere sein. Im Gegensatz zu unseren Generationen sind sie nicht damit aufgewachsen und werden dadurch im Alltag oft ausgeschlossen.

"Wir sollten noch viel mehr auf die Anliegen und die Expertise der Betroffenen hören"

prisma: Ihre Welt ist das Fernsehen. Wie sieht es da mit der Barrierefreiheit aus?

Lippmann: Die Öffentlich-Rechtlichen sind verpflichtet, Informationen barrierefrei zugänglich zu machen, und das tun sie zum größten Teil schon. Sie sind, was Audiodeskription und Untertitelung angeht, schon sehr weit. Auch die privaten Sender machen schon Schritte in die richtige Richtung. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns.

prisma: Wo sehen Sie in Film und Fernsehen Verbesserungsbedarf in Sachen Barrierefreiheit?

Lippmann: Einige Produktionen, wie zum Beispiel einige "Tatorte", bieten eine Videozuschaltung an, in denen ein Dolmetscher das Geschehen für nicht-hörende Personen in die deutsche Gebärdensprache übersetzt. Automatische Untertitelung, wie man sie etwa von Social Media kennt, ist hingegen nicht für taube Personen gemacht. Für sie gibt es speziell die SDH – Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing. Auf Deutsch: Untertitel für Gehörlose und Hörgeschädigte. Dabei werden für die Handlung relevante Geräusche mit in den Untertitel genommen. Außerdem muss man bedenken, dass die deutsche Lautsprache nicht die erste Sprache dieser Menschen ist. Um die passenden Untertitel zu liefern, braucht es die entsprechende Expertise und das lerne ich beispielsweise in meinem Studium.

prisma: Fehlt diese Expertise noch zu oft?

Lippmann: Ich stehe ihnen natürlich als Ally zur Seite, aber wir sollten noch viel mehr auf die Anliegen und die Expertise der Betroffenen hören. Auch die Schauspielerei ist noch lange nicht barrierefrei. Schon der Zugang zur Ausbildung ist für Menschen, die etwa körperlich eingeschränkt, blind oder taub sind, schwierig. Ich finde, das sollte man möglich machen, damit eben diese Personen wirklich an der Gesellschaft teilhaben können. Die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes macht in Sachen Inklusion gerade allerdings vieles schlechter.

Laura Lippmann kritisiert Barrierefreiheit im deutschen Fernsehen: "Noch einen langen Weg"
Laura Lippmann übernimmt in der neuen SAT.1-Serie "Frieda – Mit Feuer und Flamme" ihre erste große Hauptrolle. Neben ihrer Schauspielkarriere engagiert sie sich für barrierefreie Kommunikation, ein Bereich, in dem das deutsche Fernsehen laut Lippmann noch Nachholbedarf hat.
Barrierefreiheit im TV
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Laura Lippmann: "Ich habe mich noch nie so gut vorbereitet gefühlt"

prisma: Sie haben vor kurzem auch noch eine Fortbildung zur Intimitätskoordinatorin gemacht. Was hat sie dazu motiviert?

Lippmann: Bei "Frieda" hatten wir jemanden, aber Intimitätskoordinatorinnen und -koordinatoren sind leider nicht selbstverständlich. Auch deshalb habe ich die Fortbildung gemacht. Es geht darum, professionelle Grenzen zu setzen und Machtmissbrauch zu verhindern. Im Drehbuch steht nämlich oft nur so etwas, wie: Sie küssen sich. In dem Moment ist man auf die künstlerische Vision der Regie angewiesen. Mit einer Intimitätskoordinatorin oder einem Intimitätskoordinator spricht man im Vorfeld alles ab und choreografiert die Szene. Im Endeffekt ist es wie bei einem Stunt.

prisma: Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit Intimitätskoordinatoren gemacht?

Lippmann: Ich habe sowohl mit als auch ohne sie gedreht. Das erste Mal mit war auch an einem Daily-Set, und es war der Wahnsinn. Ich habe mich noch nie so gut vorbereitet gefühlt. Es war einfach schön, einen professionellen Rahmen für so eine Szene zu haben.

prisma: Man merkt, Sie sind – wie Frieda – viel beschäftigt. Sind Sie auch ehrenamtlich tätig?

Lippmann: Ja, da sind Frieda und ich uns ähnlich. Ich muss auch immer etwas machen. Ein Ehrenamt übe ich allerdings nicht aus, finde es aber natürlich sehr wichtig. Ich glaube, wir sehen oft gar nicht, wie viel Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, in unserer Gesellschaft stemmen. Ohne sie wäre vieles nicht möglich.

Neue DVDs: Extrawurst, No Other Choice und Checker Tobi 3
Die neuen DVDs der Woche bieten ein spannendes Filmangebot: Von der Komödie Extrawurst über die Satire No Other Choice bis zum Kinderfilm Checker Tobi 3.
DVD-Neuerscheinungen
"Extrawurst"

Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Anne Hathaway packt aus: Zehn Jahre halbblind durch Grauen Star
Schwere Augenprobleme
Anne Hathaway lächelt.
Geheimnisvoller Partner: Helena Bonham Carters Liebesgeschichte
Prominente Beziehung
Rye Holmboe und Helena Bonham Carter
"Stich ins Herz": Manuela Wisbeck über ihr Aus bei "Notruf Hafenkante"
Nach 16 Jahren
Manuela Wisbeck als Frauke Prinz in "Notruf Hafenkante"
"Du willst eigentlich nicht darüber nachdenken": Emma Stone gibt Einblick in ihr Seelenleben
Emma Stone und ihre Intuition
Emma Stone in "Bugonia"
"Alles steht Kopf 2": Neue Emotionen in der Kommandozentrale
Free-TV-Premiere bei SAT.1
Alles steht Kopf 2
Sie war zweimal Bond-Girl: Was macht eigentlich Maud Adams?
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Octopussy (1983)
Annette Frier: Mit dieser 90er-Kultserie begann ihre Karriere
Komödiantisches Talent
Annette Frier
Dreharbeiten von "Hamburg Days" pausiert nach Tod von Luna Jordan
Beatles-Serie
Luna Jordan
"Tatort"-Kommissarin wird 65: So sah Ulrike Folkerts bei ihrem ersten Fall aus
TV-Ikone
Ulrike Folkerts
"Polizeiruf"-Star Luna Jordan mit nur 25 Jahren verstorben
Tragischer Verlust
Luna Jordan
"Der Lehrer": Kritik zu den neuen Folgen mit Hendrik Duryn bei RTL
Schulcomeback
"Der Lehrer"
"Geschichte der Landwirtschaft": Darum geht's in der ARTE-Reportage
Landwirtschaft im Wandel
Geschichte der Landwirtschaft
"Kriminelle Clans in Deutschland": Alle Infos zur Reportage über mafiöse Strukturen
Kriminelle Clans in Deutschland
Kriminelle Clans in Deutschland
John Travolta gibt Regiedebüt mit "Nachtflug nach L.A."
Darsteller wird zum Regisseur
Nachtflug nach L.A.
"Goodbye Deutschland"-Stars Caro Robens über Umgang mit Hass im Netz
Ruhm und Kritik
Caroline Robens und Andreas Robens
"Star City": Was wäre, wenn die Sowjets den Mond erobert hätten?
Sowjetische Sicht
"Star City" | Apple TV
Tom Schilling entsorgt wieder Leichen: Staffel 2 von "Achtsam morden" startet
Makabre Komödie
"Achtsam morden" - Staffel 2 | Netflix
Nach Aus von "Immer wieder sonntags": Mross findet Rückhalt bei Familie
Verhältnis deutlich verbessert
Stefan Mross (r), Sänger, und seine Freundin Eva Luginger sitzen an einem Tisch.
GNTM-Finale aus Hollywood: Möglicher Gewinner-Leak überschattet Show
Heidi Klums Sendung
Heidi Klum schaut ernst.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute
Sitcom-Kultstars
Eine schrecklich nette Familie
"Zu sparen ist schon eine Reform": Thorsten Frei verteidigt im ZDF Kürzungen der Bundesregierung
Haushaltsdebatte
ZDF-"Morgenmagazin"
Von Scientology bis Zeugen Jehovas: Diese Stars leben in Sekten
Sekten enthüllt
Oliver Pocher
Bro’Sis-Eklat: Faiz Mangat lästert über Giovanni Zarrella
Bro’Sis-Zoff
Giovanni Zarrella auf der Bühne.
„Fernsehgarten“ Saisonstart 2026: Jubel für Andrea Kiewel – Zuschauer sind zwiegespalten
Jubiläumsstaffel
Andrea Kiewel beim "Fernsehgarten"
Maite Kelly im „Fernsehgarten“: Auftritt sorgt für Spott
Fan-Kritik
Maite Kelly bei ihrem Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“
Leon Windscheid verrät, welche Fehler man bei Partnerbörsen vermeiden sollte
Ein Psychologe verrät's
Leon Windscheid
Kaulitz-Brüder über Merkel-Absage: "Das hätte man auch netter machen können"
Merkel-Korb
Tom und Bill Kaulitz / Angela Merkel
"Stargate": Ein Sci-Fi-Klassiker von Roland Emmerich kehrt zurück
Emmerichs Sci-Fi-Highlight
"Stargate"
Birgit Schrowange packt aus: Durch diesen Fehler verlor sie Geld an der Börse!
Finanzielle Einblicke
Birgit Schrowange