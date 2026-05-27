Maite Kelly im „Fernsehgarten“: Auftritt sorgt für Spott

Bei der „ZDF-Fernsehgarten“-Schlagerparty am 17. Mai zählte auch Maite Kelly zu den prominenten Gästen. Die Sängerin trat in Mainz mit ihrem Titel „Ein Kuss in Paris“ auf und wählte dafür einen braunen Anzug sowie eine auffällige Bluse im Mozart-Stil. Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel hatte Maite Kelly vor dem Auftritt besonders herzlich angekündigt – nach der Sendung sorgte jedoch vor allem die Inszenierung am Flügel für Aufmerksamkeit.

Für Diskussionen sorgte anschließend weniger der musikalische Beitrag selbst als die Inszenierung. Auf der Plattform X merkten zahlreiche Nutzer direkt nach der Sendung an, dass das Klavier auf der Bühne kaum zur Instrumentierung des Songs passe. In Online-Kommentaren wurde unter anderem gefragt: „Was hockt die Kelly da am Klavier? Das ist so unreal und passt null zu ihrem Song.“ Ein weiterer Zuschauer schrieb auf X: „Klavier Playback ist am schwierigsten.“

Maite Kelly im „Fernsehgarten“: Flügel-Auftritt sorgt für Spott Der Hintergrund der Kritik: „Ein Kuss in Paris“ setzt musikalisch auf moderne Pop-Schlager-Elemente mit Elektro-Beats und Synthesizern, nicht auf ein Klavier. Dennoch wurde während des Auftritts suggeriert, Kelly spiele live, obwohl der Titel wie in der Sendung üblich im Vollplayback lief. Mehrere Nutzer fragten deshalb, warum das Instrument überhaupt auf der Bühne stand.

Statt den Auftritt aufzuwerten, lenkte der Flügel damit für manche Zuschauer vom Song ab. Was offenbar als elegante Bühnengeste gedacht war, wurde in den sozialen Medien vor allem als unpassende Requisite wahrgenommen. Genau diese Diskrepanz machte Kellys Auftritt nach der Sendung zum Gesprächsthema.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels