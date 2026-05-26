Andrea Berg: Dieser Bühnen-Unfall verfolgt sie bis heute

Seit Jahrzehnten steht Andrea Berg für spektakuläre Bühnenshows und emotionale Live-Momente. Doch ein dramatischer Unfall während der Vorpremiere ihrer „Seelenbeben“-Tour im Juli 2016 hätte für die Schlagersängerin beinahe schwere Folgen gehabt. Bei einem Pyro-Effekt in der Rittal Arena in Wetzlar wurde Berg auf der Bühne von Flammen getroffen und erlitt schwere Verbrennungen.

Pyro-Unfall bei Andrea-Berg-Show in Wetzlar Während Berg den Song „Piraten wie wir“ performte, kam es auf der Bühne zu dem folgenschweren Moment. Teil der Show war damals eine große Drachen-Requisite, die Feuer speien sollte. Laut damaligen Berichten funktionierte der Effekt jedoch nicht wie geplant. Die Flammen trafen Andrea Berg am linken Arm, an der Schulter und am Rücken.

Die Sängerin erlitt dabei Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Auch ihr Bühnenoutfit wurde durch das Feuer beschädigt. Für Berg muss der Moment extrem schmerzhaft gewesen sein.

Andrea Berg trotz schwerer Verbrennungen weiter auf der Bühne Statt die Bühne sofort zu verlassen, machte Andrea Berg mit dem Auftritt weiter. Die erste Versorgung erfolgte deshalb nicht sofort, sondern wenig später hinter der Bühne. Dort wurde sie zunächst mit Brandsalbe behandelt. Laut „Bild“ wurde später auch verbrannte Haut abgetragen. Trotzdem ließ sich die Sängerin offenbar nicht dauerhaft ausbremsen und stand schon bald wieder auf der Bühne.

Andrea Berg machte ihre Brandnarbe zu einem besonderen Tattoo Der Unfall hinterließ bei Andrea Berg nicht nur körperliche Spuren. Aus der Brandnarbe entstand später ein sehr persönliches Tattoo. Auf ihrem Rücken ließ sich die Schlagersängerin ein großes Motiv stechen, das unter anderem einen Feuervogel, Traumfänger und einen Schmetterling zeigt.

Besonders der Feuervogel hat für Berg eine wichtige Bedeutung. Er erinnert sie an ihren verstorbenen Vater, der Feuerwehrmann war. In einem Interview sagte Berg laut „Bild“, sie habe im Moment des Unfalls seine Stimme im Kopf gehört: „Du musst die Flammen ersticken! Klopf drauf!“ Genau das habe sie getan.