"ZDF-Fernsehgarten" – Das sind die Mottos und Gäste der Saison

2026 ist ein besonderes Jahr für den „ZDF-Fernsehgarten“. Seit 40 Jahren gehört die sommerliche Gute-Laune-Show zum ZDF-Repertoire – und hat entsprechend viele Fans. So schreibt das ZDF in einer Presseerklärung auch: „Und unbedingt Grund, richtig groß zu feiern, es krachen zu lassen.“ Am kommenden Sonntag, den 10. Mai 2026, gibt’s die erste Show des Jahres zu sehen. Gesendet wird wie immer vom Fernsehgartengelände, dem Lerchenberg in Mainz.

20 Shows erwarten die Zuschauer in diesem Jahr, wöchentlich, immer sonntags um 12 Uhr im ZDF. Die ersten Gäste sind bereits bekannt gegeben.

Das sind die Gäste der nächsten Show Am Sonntag, den 31. Mai steht die nächste Show an. Das Motto ist "Bingo"-Party. Dabei sind Chris de Burgh, Florian Künstler, Remo Forrer, Julian Reim, Anna-Maria Zimmermann, Tim Peters, TABI & ALINA und Amyy.

Diese Folgen warten auf uns Folge 1: 10. Mai - Motto: 40 Jahre Fernsehgarten - Gäste: Guido Maria Kretschmer, Palina Rojinski, Marti Fischer, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Twins on Ice, Deine Freunde, Peggy March, Hugo Egon Balder mit den Bad Falling Bostels, Stereoact x Lena Marie Engel

Folge 2: 17. Mai - Motto: Schlagerparty - Gäste: Maite Kelly, Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller, Fantasy, Anna-Maria Zivkov, Olaf Berger, Tiroler Schmäh

Folge 3: 24. Mai - Motto: Kochbattle - Gäste: Dark Tenor feat. Patricia Kelly, Aditotoro x paulomuc, Joey Heindle, Francine Jordi, Sonia Liebing

Folge 4: 31. Mai - Motto: Bingo-Party: Chris de Burgh, Florian Künstler, Remo Forrer, Julian Reim, Anna-Maria Zimmermann, Tim Peters, TABI & ALINA, Amyy

Folge 5: 7. Juni - Motto: Vier Jahrzehnte-Mix - Gäste: Spider Murphy Gang, Nino de Angelo & Marina Marx, Pop Divas

Folge 6: 14. Juni - Motto: Fußball-Party - Gäste: Right Said Fred, Vincent Gross, Olaf der Flipper, Brings

Folge 7: 21. Juni - Motto: Discofox - Gäste: Die Amigos, Achim Petry, Allessa, Jörg Bausch, Norman Langen, Peter Wackel, Patrick Lindner, Stefanie Hertel

Folge 8: 28. Juni - Motto: Sommerparty

Folge 9: 5. Juli - Motto: Urlaubs-Feeling

Folge 10: 12. Juli - Motto: 90er Party

Folge 11: 19. Juli - Motto: Mallorca

Folge 12: 26. Juli - Motto: Family Battle

Folge 13: 2. August - Motto: Rock im Garten

Folge 14: 16. August - Motto: Italo-Schlager

Folge 15: 23. August - Motto: Christmasparty

Folge 16: 30. August - Motto: Schlagerparty

Folge 17: 6. September - Motto: Männergarten

Folge 18: 13. September - Motto: Bundesländer-Special

Folge 19: 20. September - Motto: Oktoberfest

Folge 20: 27. September - Motto: Saison Finale Schlagerstars und eine Küchenparty Die erste von zwei großen Schlager-Partys steigt im „ZDF-Fernsehgarten“ am 17. Mai. Mit dabei sind Größen wie Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller und das Duo Fantasy. Am 24. Mai werden auf dem Lerchenberg die Kochlöffel geschwungen: Moderatorin Andrea Kiewel lädt Sonia Liebing, Francine Jordi und Joey Heindle zum großen Koch-Duell ein. International wird’s am 31. Mai bei der „Bingo-Party“, wenn Chris de Burgh auftritt, oder auch am 7. Juni, wenn beim „Vier Jahrzehnte-Mix“, die Spider Murphy Gang und Nino de Angelo für eine nostalgische Reise in die Vergangenheit sorgen.

Und hier gibt’s Tickets Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es entweder für die gesamte Saison oder für einzelne Shows. Für die einzelnen Shows gibt es drei Kategorien: Tischplatz Sitzplatz auf der Tribüne oder Stehplatz. Die ersten beiden Kategorien sind ausverkauft, Stehplätze sind für einige Shows noch erhältlich.