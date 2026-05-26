"37°: Ewig jung und gesund – Longevity": Kann man mit diesen Tricks länger leben?

"Do you really want to live forever?" – "Willst du wirklich für immer leben?" Diese Frage stellten Alphaville bereits 1984 in ihrem Hit "Forever Young". Für die drei Protagonisten aus der neuen "37°"-Doku von Julia Kaulbars gibt es darauf wohl nur eine Antwort. Für ihren Beitrag "Ewig jung und gesund – Longevity" begleitet die Filmemacherin drei Menschen, die unfassbar viel in ihre Unvergänglichkeit oder zumindest ein möglichst spätes Altern investieren. Sie folgen damit mal mehr, mal weniger strikt einem Trend, der spätestens durch den US-amerikanischen Multimillionär Bryan Johnson zunehmend an Popularität gewinnt.

37°: Ewig jung und gesund – Longevity Reportage • 26.05.2026 • 22:15 Uhr

Der heute 48-jährige Unternehmer ist dafür bekannt, seinen eigenen Körper zu einem unvergleichlichen Gesundheitsexperiment gemacht zu haben: Jährlich, so zeigt auch die Netflix-Doku "Don't Die: Der Mann, der unsterblich sein will", gibt er Unsummen für seine Gesundheit aus, absolviert strikte Trainings- und Diätprogramme und nimmt etwa 100 Pillen täglich.

Tiefgekühlt auf die Zukunft warten Ein großer Verehrer von Bryan Johnson ist auch Felix aus der "37°"-Doku: "Für mich ist Altern eine Krankheit, die man in naher Zukunft wahrscheinlich behandeln kann", erklärt der 47-Jährige, der nichts Geringeres als die Unsterblichkeit anstrebt. Mit einer ersten Generation neuartiger Medikamente, so die Vision, soll das Leben zunächst um etwa 20 Jahre und innerhalb dieser 20 Jahre dann um weitere Jahrzehnte verlängert werden. Für die Entwicklung dieser Wundermedizin will der Programmierer eine KI entwickeln.

Für den Fall, dass er den Plan nicht rechtzeitig verwirklichen kann, sorgt Felix ebenfalls vor, indem er einen Vertrag bei einer Firma für Kryokonservierung abschließt. Die Idee dahinter klingt wie eine Szene aus dem Drehbuch eines Sci-Fi-Films: Nach dem Tod des Patienten, so erklärt der Geschäftsführer einer entsprechenden Firma im Film, würden Blut und Wasser gegen Kryokonservierungsmittel ausgetauscht. Anschließend werde der tote Körper bei minus 196 Grad Celsius so lange gelagert, bis womöglich eine Therapie für die Todesursache gefunden wurde. Wie lebenswert ein Leben in vielleicht 100 Jahren ohne noch lebende Verwandten oder Freunde ist, ist eine andere Frage, die dem TV-Publikum jedoch unweigerlich in den Sinn kommt.

Gastfreundschaft und Ernährung für ein hohes Alter Etwas weniger radikal, aber dennoch entschlossen zeigt sich der 53-jährige Daniel: Nach zwei Burn-outs will der ehemalige Architekt und Unternehmer möglichst gesund altern. Dafür setzt er unter anderem auf spezielle Atemtechniken, Nahrungsergänzungsmittel und er geht dreimal im Jahr ohne Neoprenanzug in einem Gletschersee auf 3.200 Metern in Österreich tauchen.

Langsam und gesund altern will auch Merle. Vor 13 Jahren erhielt sie eine Krebsdiagnose. Nach einer überstandenen Operation und Chemotherapie krempelte die heute 46-Jährige ihr Leben radikal um: Die Fernsehjournalistin zog an den Schliersee, wo sie heute mit ihrer Frau Julia und deren Sohn lebt. Eigentlich jedoch träumt Merle von einem zweiten Zuhause auf der griechischen Insel Ikaria, die als die "Insel der 100-Jährigen" bekannt ist. Deren Geheimnis, so beschreibt es eine der hochbetagten Inselbewohnerinnen, "liegt in der Gastfreundschaft der Menschen und ihrer natürlichen Ernährung." Am Ende ist das womöglich das erstrebenswerteste aller drei im Film vorgestellten Konzepte.

37°: Ewig jung und gesund – Longevity – Di. 26.05. – ZDF: 22.15 Uhr