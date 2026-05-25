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"Fatma Said & Friends – Das Pyramidenkonzert": Das spektakuläre Wüsten-Konzert

Opern-Mix in der Wüste

"Fatma Said & Friends – Das Pyramidenkonzert": Ein spektakuläres Konzert in der Wüste

25.05.2026, 07.15 Uhr
von Hans Czerny
Fatma Said, die ägyptische Sopranistin, gibt ein exklusives Konzert vor den Pyramiden von Gizeh. Begleitet von Les Frivolités Parisiennes, singt sie Arien von Händel, Mozart und Rossini, sowie Chansons von Edith Piaf und Lieder von Mohamed Abdel Wahab.
Fatma Said and Friends
Die ägyptische Sängerin Fatma Said - hier im BR-Musikmagazin "KlickKlack" - suchte sich mit dem Konzert bei den Pyramiden von Gizeh einen besonderen Schauplatz in ihrer Heimat aus.  Fotoquelle: BR 2021
Fatma Said and Friends
Die 1991 geborene Sopranistin Fatma Said erhielt den ersten Gesangsunterricht in ihrer Heimat Kairo und studierte ab 2009 an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Als erste Ägypterin überhaupt erhielt sie ein Stipendium für das Opernstudio der Mailänder Scala. 2016 debütierte sie dort als Pamina in Mozarts "Zauberflöte".   Fotoquelle: ARD / Felix Bode

Was für ein Spektakel! Es war ihr Traum, einmal vor den altehrwürdigen Pyramiden von Gizeh Arien und klassische Lieder zu singen. Die Vision erfüllte sich für die ägyptische Sopranistin Fatma Said, die sonst an großen Opernhäusern zu Hause ist und ganz besonders romantische Lieder mag, Ende des vergangenen Jahres. So wurde inmitten der Wüste ein Konzertpodium aufgebaut, auf dem Said nun vom Orchester "Les Frivolités Parisiennes" unter dem Dirigenten Sammy Ghadab begleitet wird. Sie singt Arien von Händel, Mozart und Rossini, aber auch Chansons von Edith Piaf, Dalida und Hildegard Knef – bis hin zu Liedern des ägyptischen Sängers und Komponisten Mohamed Abdel Wahab.

ARD
Fatma Said & Friends – Das Pyramidenkonzert
Konzert • 25.05.2026 • 23:35 Uhr

Aus der Ferne grüßen die uralten Pyramiden in der Abendsonne, wenn die 1991 im nahen Kairo geborene Sängerin den Wohllaut ihrer Stimme erklingen lässt. Kein Wüstenwind meldet sich, der Ton bleibt sauber und rein – es muss ein Verdienst der Technik sein. Ganz ohne Publikum wurde in der Stille der Wüste musiziert, nur das TV-Publikum ist Gast beim weltweit ausgestrahlten Konzert. Ein fürwahr exklusiver Fernsehmoment.

Mitten im Nahen Osten schwingt dabei sicher auch der Wunsch nach Frieden mit. Zwischenzeitliche Interviewpassagen drehen sich um den künstlerischen Werdegang, die musikalischen Wurzeln und die emotionale Verbindung der Sängerin zu ihrer Heimat und zur Familie. In Benefiz-Konzerten setzte sich Fatma Said wiederholt für Menschenrechte und für die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ein.

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Fatma Said & Friends – Das Pyramidenkonzert – Mo. 25.05. – ARD: 23.35 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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